Así está la enfermería de Real Madrid y Atlético para el 'Euroderbi': Courtois, Lenglet, Valverde, De Paul, Rudiger, Camavinga...

Real Madrid y Atlético afrontan este miércoles un partido que marcará el resto de la temporada para merengues y colchoneros. Y lo hacen, al menos los blancos, con el entrenador pendiente de la enfermería porque hay varios jugadores que están entre algodones y llegarán al encuentro sin estar al cien por cien físicamente. Todos los jugadores tocados del Real Madrid han entrenado este lunes con el primer equipo con normalidad pese a arrastrar molestias.

Thibaut Courtois

En la portería, Thibaut Courtois se perdió por sorpresa el encuentro del domingo ante el Rayo Vallecano porque arrastra desde hace varias semanas una sobrecarga en el rotuliano derecho. Carlo Ancelotti no quiere asumir ningún riesgo, especialmente en una posición capital como la portería y decidió darle descanso ante los vallecanos. Sin embargo, el propio técnico advirtió que estaría a punto para el choque del Metropolitano, aunque la incertidumbre sigue envolviendo a la situación física de Courtois.

Federico Valverde

Federico Valverde, que será lateral derecho ante el Atlético, fue reservado por Carletto ante el Rayo de salida, aunque luego saltó al campo como primer cambio. El uruguayo no arrastra ninguna lesión, pero los casi 3.500 minutos que acumula han terminado provocando que sufra molestias y que juegue con dolor y sin estar en plenas condiciones. El jugador ha terminado varios partidos ‘tieso’, evidenciando el agotamiento que sufre y por eso en los últimos cuatro partidos del equipo Ancelotti solo ha contado con él en 22 minutos ante el Rayo. El técnico confía en que este descanso haya provocado una mejora física en el charrúa de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions en el ‘Euroderbi’.

Antonio Rudiger

El segundo jugador de campo más utilizado por Ancelotti es Antonio Rudiger, que ha disputado 3.270 minutos, participando en 39 de los 45 encuentros del equipo esta temporada. El alemán ha jugado los últimos partidos con un aparatoso vendaje y el sábado se entrenó en solitario en Valdebebas, cayéndose de la convocatoria. En este caso a las molestias musculares se sumó una inoportuna gripe que le dejó en caso el domingo. El técnico italiano no tiene duda de que el alemán estará en el eje de la zaga junto a Asencio frente al Atlético, pero también llegará menguado por los efectos de la gripe.

Eduardo Camavinga

Otro de los futbolistas que está jugando con problemas es Eduardo Camavinga. El francés ha superado dos lesiones complicadas durante la temporada, pero ahora está jugando con problemas de espalda que no le permiten ofrecer su mejor versión. Ancelotti lo dejó en el banquillo ante el Rayo, dando la titularidad a un Modric que jugó los 90 minutos, y Camavinga solo disputó once minutos. Todo apunta a que el francés formará doble pivote ante el Atlético junto a su compatriota Aurelién Tchouameni, quedando Modric en el banquillo como arma para cambiar el partido, algo que ya hizo en el Bernabéu cuando salió. El croata jugó todo el encuentro ante los vallecanos, pero está descansado y no ha sufrido lesiones esta temporada, así que si Camavinga sigue sufriendo esos dolores de espalda, el entrenador puede apostar por Luka de salida. Aunque perdería así un recurso para cambiar el encuentro una vez empezado.

Estos son los casos en el Real Madrid, pero en el Atlético también hay algunos jugadores que tienen en ascuas a Diego Pablo Simeone. Rodrigo de Paul y Clement Lenglet no están lesionados, pero serán duda hasta última hora en el duelo de Champions.

Clement Lenglet

El caso del central es el más preocupante. Unas molestias evitaron que el francés fuera de la partida en el encuentro ante el Getafe. Eso obligó a que José María Giménez tuviese que entrar a última hora en el once después de que el galo sintiese durante el calentamiento en el Coliseum que no se encontraba en plenas condiciones físicas. Simeone confía en que Lenglet, que se ha convertido en un pilar defensivo del equipo, esté recuperado el miércoles y que la decisión de evitar que jugase ante los de Bordalás le haya permitido estar en el choque de Champions. Si el francés es baja, entrará por él el internacional español Robin Le Normand en el once.

Rodrigo de Paul

Por su parte, Rodrigo De Paul sí entró en el once en Getafe, pero sufrió un golpe en la primera parte que le hizo cojear durante varios minutos, lo que provocó que Simeone, aconsejado por el cuerpo médico que lidera Óscar Celada, le dejase fuera en el descanso entrando Barrios por él. El argentino es un jugador decisivo en el Atlético esta temporada y nadie contempla que no esté el miércoles ante el Real Madrid. Sin embargo, en las filas rojiblancas son cautos y prefieren ver cómo evoluciona el golpe de De Paul.