El sur de Madrid, territorio hostil para un Atlético que duda antes del derbi de Champions: "Ahora toca estar fuertes"

Conviven en el sur de Madrid tres equipos de Primera División que no son ni Real ni Atlético. En poco más de 20 minutos, uno puede llegar desde el estadio de Vallecas al de Butarque, en Leganés, pasando por el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Un triángulo de equipos humildes que se han asentado en el fútbol profesional bajo el paraguas de los dos colosos de la región, y que este año están siendo feudos especialmente complicados para los de Diego Pablo Simeone, como se demostró, de nuevo, este domingo.

"Nosotros no hicimos lo que necesitaba el partido, pero aún así nos pusimos en ventaja con ese penalti que apareció. Luego llegó la roja de Correa, que puede ser o no y el árbitro decide expulsarlo. Y llegaron sus dos goles, muy parecidos. Hay que aceptar una derrota, merecida, porque no supimos resolver el partido y afrontar lo que viene", resumió Simeone tras la dura derrota ante el Getafe, ante el que iba ganando hasta el minuto 86. "No pudimos hacer el partido que queríamos. En esos 10-12 minutos finales fueron valientes, comprometidos y tuvieron eficacia en el juego frontal", reconoció el Cholo.

A los tres puntos perdido en Getafe hay que sumar otros tres que se les escaparon a principios de año en Leganés, cuando el Atlético llegó a Butarque como líder y perdió un partido que le llevó a despedirse de una racha de 15 victorias consecutivas. También otros dos que se dejó a principios de temporada en la visita al Rayo Vallecano, en un empate que rescató un solitario gol de Gallagher en un derbi en el que también sufrió de lo lindo.

Dos asaltos al liderato frustrados

Dos de los tres partidos que ha perdido el Atlético como visitante esta temporada han sido, por tanto, sin salir de la Comunidad de Madrid. En uno de ellos se dejó el liderato y en otro, este domingo, dejó escapar la posibilidad de asaltarlo. Como ya ocurrió, por otro lado, hace poco menos de un mes ante el Celta. Ante los vecinos, problemas, sobre todo a la hora de ir a visitarles.

Giuliano Simeone (d) y Omar Alderete. / SERGIO PEREZ / EFE

"Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido, pero hay que tratar de estar fuertes, juntos, y mejorar desde el juego. No podemos imaginar otra cosa", insistió Simeone, que con la vista puesta ya en lo del miércoles recalcó que ve a su equipo "muy bien, con una predisposición muy buena", aunque luego no pudiera trasmitirlo al campo.

Lenglet y De Paul, tocados

"Después está el juego. No fuimos buenos, no lo hicimos bien. En lo mental no creo que haya sido determinante, fue más por el juego", repitió. "Nos echamos atrás y con la expulsión no supimos controlar el resultado. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y ahora sí que sí, pensar en lo que viene el miércoles", asumió por su parte Pablo Barrios, que casi sin querer dejo entrever que la cabeza sí que estaba, al menos, un poco, en otro sitio.

En el horizonte ahora emerge la vuelta de los octavos de Champions ante otro vecino, este sí de relumbrón como es el Real Madrid. Todo o nada en un partido en el que el Atlético no tiene otra opción que ganar, tras caer en la ida en el Bernabéu. Y al que llegará con dudas tras el tropezón inesperado ante el Getafe, tanto por el resultado como por las formas, al transmitir una sensación de equipo endeble que parecía haber dejado atrás tras un irregular comienzo de temporada.

Puede, además, que lo tenga que hacer sin Lenglet, el central hasta ahora más titular de todos con los que cuenta Simeone y que no fue de la partida en Getafe tras sufrir unas molestias en el calentamiento. También salió mal parado Rodrigo De Paul, que se tuvo que retirar en el descanso por un pisotón. "Los dos tienen molestias distintas, veremos si llegan al partido del miércoles. Si no, llegarán al del domingo", remarcó un Simeone que ahora sí que puede pensar en la Champions sin salirse del "partido a partido".