Real Madrid y Atlético, dos derbis de Liga por separado con la mirada (y las fuerzas) en el de Champions

Por más que impere el dogma del "partido a partido", cuando en el horizonte cercano aparece la vuelta de una eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el Atlético resulta imposible creer que no vaya a tener su influencia en los partidos previos. Entre medias del euroderbi de Champions han emergido en el calendario dos duelos ante equipos de la región en los que, paradójicamente, todas las miradas estarán puestas en lo del miércoles.

Y eso que lo de este domingo no es para nada un desafío menor. En juego sigue, aunque no lo parezca, LaLiga, y con el ritmo que está imponiendo el Barça, tanto Madrid como Atlético no tienen margen para tropiezos ante Rayo y Getafe, respectivamente. Y en ese juego, el de caminar en el alambre, andan los dos, que aunque estén obligados a ganar también parece que optarán por introducir cambios para reservar algo del depósito de fuerzas ante lo que se prevé una batalla sin cuartel en apenas cuatro días.

Y es que las apreturas del calendario llevan a que ambos, aunque ahora mismo cuentan con casi todos sus efectivos disponibles, lo hagan con muchos de ellos entre algodones. Sobre todo un Real Madrid que llega a la cita con piezas clave como Valverde, el jugador de todo el fútbol europeo que más minutos acumula (3,465), o Rudiger (3,284) aún renqueantes y con la sensación de que están forzando su cuerpo para estar disponibles en este tramo de temporada.

Más del doble de lesiones en el Madrid que en el Atlético

"Valverde está bien y disponible. Llegó justo al partido contra el Atlético, pero ha mejorado y está en una buena condición", explicó Ancelotti, que aún así podría darle descanso este domingo en el Bernabéu, presentando una defensa de circunstancias en la que tampoco parece que vaya a estar Rudiger y en la que podrían entrar Lucas Vázquez, Alaba y Fran García para acompañar a un Raúl Asencio que ya luce la etiqueta de intocable en el once.

Federico Valverde y Clement Lenglet. / Manu Fernandez / AP

"Estamos listos para pelear todos los partidos en todas las competiciones, teniendo la cuenta el desgaste que hay. Ahora hemos tenido cinco días de descanso, pero antes del partido contra el Betis volvimos el jueves a las 3.00 de la mañana. A nivel físico y mental va a costar más, debemos tenerlo en cuenta. No estamos en la situación ideal, pero estamos cerca de la final de Copa, del liderato en la Liga y de los cuartos de final de la Champions", recalcó Ancelotti sobre el estado de su plantilla, reconociendo el desgaste que acumulan varios de sus futbolistas, con muchos más minutos en las piernas que los del Atlético a estas alturas de la temporada.

Hasta seis futbolistas madridistas (sin contar porteros) están por encima del jugador de campo rojiblanco con más minutos en lo que va de año: Griezmann, con 2,759. Un sobreesfuerzo provocado por la plaga de lesiones que ha asolado a los blancos durante toda la temporada. Más de 50 percances físicos acumulan ya los blancos, siendo los más graves las lesiones de larga duración de Militao y Carvajal. Además de ellos, prácticamente la totalidad de la plantilla ha pasado en algún momento por la enfermería, en la que se encuentra ahora mismo también Dani Ceballos.

Casi toda la plantilla rojiblanca disponible

Una situación que dista, y mucho, de la que ha vivido un Atlético que no acumula ni la mitad de lesionados en lo que va de año. Apenas una veintena de percances, muchos menores, ha sufrido el equipo de Simeone en lo que va de temporada, llegando a este tramo decisivo con casi toda la plantilla a sus órdenes. Solo Koke, descartado para Getafe y que apura sus opciones de llegar al derbi, se encuentra fuera de la dinámica del grupo.

"A Koke lo tenemos que detener porque quiere jugar ya, pero necesita su tiempo para recuperarse. Tendrá muchas ganas de acompañarnos", aseguró Simeone en la previa de un duelo ante el Getafe en el que hombres como Pablo Barrios o Giménez apuntan a tener descanso con la vista puesta en el eurderbi. Y a no ser arriesgados, de paso, a que vieran una quinta amarilla que les hiciera perderse la visita del Barça al Metropolitano.

Aunque de puertas para fuera, todos esos condicionantes no importan al técnico argentino. "Clarísimo, pensamos sólo en el Getafe", recalcó en varias ocasiones, dejando de lado lo que vendrá el miércoles: "Lo único que me importa es el partido de mañana".