Simeone: "Todo es posible siendo un equipo"

Diego Pablo Simeone sabe que la semana que entra es fundamental para el desenlace de esta temporada en el Atlético. Los rojiblancos se medirán este domingo al Getafe, y luego entran en una semana muy exigente con las visitas al Metropolitano del Real Madrid, en la vuelta de los octavos de Champions, y al Barcelona, en Liga. Dos encuentros que pueden medir las verdaderas aspiraciones de los 'colchoneros' en este ilusionante curso.

Mensaje ilusionante

Simeone mandó un mensaje escueto, pero muy claro a su vestuario y a la grada: "Todo es posible siendo un equipo". Dicho esto, el argentino dejó claro que su prioridad es el encuentro ante el Getafe de este domingo, en el que no habló de rotaciones "porque pensamos en el Getafe". A ese respecto, comentó que no se le pasa por la cabeza proteger a un Julián Álvarez que está apercibido y de ser amonestado ante los azulones se perdería el partido con el Barcelona. "Lo único que me importa es el partido de mañana", dejó claro un Simeone parco en palabras.

Analizó el dilema que tiene entre Reinildo yJavi Galán: "Considero lo que hago. Está jugando más Galán porque nos hace bien como equipo. De Reinildo ya conocemos sus cualidades defensivas, tiene que estar preparado para cuando le toque y por su cualidad como persona lo estará". Y tuvo también palabras sobre Azpilicueta y Koke: "César está muy bien y camino de poder jugar. Koke quiere jugar ya, pero hay que frenarlo porque lleva su tiempo".

Sobre el encuentro ante el Getafe, comentó lo siguiente: "Será diferente al partido del Metropolitano, en su casa tienen una fortaleza importante, han mejorado muchísimo en ataque y está clara la intensidad que proponen con su entrenador. Será duro y trabado, habrá que llevarlo a donde nos convenga". Y terminó con una reflexión sobre el buen momento defensivo del equipo, que está entre los menos goleados de las cinco grandes Ligas. "Siempre hablamos de lo mismo. Los equipos que llegan a los máximos objetivos son los que menos reciben, no hay campeón que reciba muchos goles".