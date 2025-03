Bellingham acude al rescate del Real Madrid

El Real Madrid tiene la cabeza puesta en la vuelta de los octavos de Champions del próximo miércoles en el Metropolitano. Sin embargo, afronta este domingo un partido fundamental para seguir peleando por el título de liga. Los de Carlo Ancelotti ha encadenado un mes de febrero ruinoso en cuestión de resultados porque de los cinco partidos de Liga que han jugado, incluyendo el del Betis que fue el primero de marzo, ha sumado dos derrotas, dos empates y una victoria. Un bagaje que ha provocado que perdiera el liderato y que ahora se encuentre en la tercera posición de la tabla a tres puntos del Barcelona y dos del Atlético.

Bellingham, más amonestado

Por eso este domingo los blancos están obligados a sumar los tres puntos ante el Rayo Vallecano. Para este encuentro Carletto cuenta con el regreso de un jugador fundamental para los blancos, Jude Bellingham. El inglés vuelve tras perderse tres de los cuatro últimos partidos del Madrid. Fue baja tras ver la tarjeta roja en Pamplona por desconsideración hacia el árbitro Munuera Montero. Eso le hizo perderse los encuentros de Liga ante el Girona (2-0) y Betis (2-1 para los verdiblancos en Sevilla). Mientras que en Copa de Europa, se perdió el partido de ida ante el Atlético por acumulación de amarillas. El 5 del Madrid vio dos amonestaciones en la fase de liguilla (ante Lille y Brest) y la tercera llegó en la vuelta del playoff de dieciseisavos ante el City, partido que los blancos ganaron con solvencia (3-0).

Bellingham ha vuelto a ganar protagonismo en el equipo con el paso de los partidos, pese a iniciar la temporada con muchas dudas. Ahora mismo acumula dobles dígitos en goles y asistencias (11), confirmando el nivel del excelso debut que tuvo en el Real Madrid, donde sumó 23 tantos y 13 asistencias en el curso del año pasado. Sin embargo, no es la única estadística que ha visto crecer Bellingham en su segundo año de blanco. Esta temporada suma nueve tarjetas amarillas, una más que el curso pasado, incluida la roja que le mostró Munuera Montero en El Sadar.

Jude se ha convertido en un jugador más importante en la creación, paliando en parte la ausencia de Toni Kroos, y ayudando a un Dani Ceballos que también ha dado un paso adelante en este apartado. En los encuentros ante el Betis, en Liga, y el Atlético, en Champions, el Real Madrid ha echado en falta al sevillano y al inglés. El primero estará dos meses por lesión fuera de los terrenos de juego, mientras que el segundo regresa este domingo al césped para liderar a los de Ancelotti. Bellingham ha ganado peso en el inicio de la jugada, convirtiéndose en el mediocampista que más pases completa (1.731), lo que no le impide seguir pisando área para convertirse en el tercer madridista que ha participado en más goles (22), empatado con Rodrygo y sólo por detrás de Vinicius y Mbappé. Jude, saliendo desde el medio, ha creado 64 ocasiones claras. Algo fundamental para un Real Madrid que ha perdido fluidez tras la marcha de Kroos.

Cinco derbis y ningún gol

El inglés tendrá que echarse el equipo encima y enlazar con los tres de arriba, además de mantener el balón en los pies de los suyos para no verse dominados por los de Simeone, como ocurrió en el Bernabéu. Se da la circunstancia de que Bellingham aún no se ha estrenado como goleador en los derbis que ha jugado hasta ahora con los rojiblancos. Ante el Atlético ha disputado cinco partidos y aún no ha marcado. Su bagaje es de una asistencia, lograda en el derbi copero de la pasada temporada.

El Rayo Vallecano visita el Bernabéu con bajas y con unas estadísticas que no invitan al optimismo. Los blancos no han perdido con los de Vallecas en 8 de los diez últimos enfrentamientos y el balance es de 31 triunfos madridistas por seis vallecanos y seis empates. Todo ello con 46 goles del Rayo y 113 del Real Madrid. Pero pese a ello, los tres últimos precedentes de Liga terminaron en empate.