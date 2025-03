La entente contra Ancelotti vive su peor momento: el Leverkusen de Xabi Alonso y el juvenil de Arbeloa se desmoronan

La Champions es una competición para aristócratas, salvo excepciones, como se ha demostrado en el primer gran asalto de los octavos. Pese a las contrariedades o problemas, los equipos con más experiencia en el torneo son los que han tomado ventaja en el torneo. Es lo que ha sucedido con el Bayern, que, con el mismo empaque del Real Madrid en los momentos decisivos, se ha llevado por delante al Bayer Leverkusen (3-0), que se presentaba como uno de los grandes aspirantes. Por el contrario, Ancelotti, el hombre que más Champions ha ganado (cinco, frente a tres de sus perseguidores), sacó adelante el primer duelo frente al Atlético, a pesar de las bajas de Bellingham o Ceballos.

Es una victoria moral para Carletto que no necesariamente cambia la hoja de ruta del Real Madrid, pero que deja claro cuáles son los argumentos de las dos partes. Como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en enero, el equipo que preside Florentino Pérez, quien acaba de renovar mandato, tiene atada la llegada de Xabi Alonso al club de Chamartín para el próximo mes de junio, justo cuando se celebra el Mundial de Clubes. Una competición que el Real Madrid, así como el resto de clubes europeos que participan, en mitad de movimientos decisivos para su futuro inmediato. Y eso no lo soluciona una ventana extra de transferencias o la recompensa milmillonaria anunciada por la FIFA.

Ancelotti, vivo en todo; Xabi Alonso, solo en Copa

Xabi Alonso tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2026, igual que Carlo Ancelotti con los blancos. El conjunto alemán no obstaculizaría la salida del vasco, que incluso estaría colaborando para atar su sucesión. Ancelotti, que la temporada pasada, como él mismo reconoció, estuvo a punto de convertirse en seleccionador de Brasil, siente cómo están mercadeando con su puesto antes de que termine una temporada en la que a pesar de las dos goleadas frente al FC Barcelona y ciertos bajones tiene al Real Madrid vivo en todo. Es decir, en disposición de ganar LaLiga, a pesar de la sangría reciente de puntos, con la final de Copa encarrilada y en ventaja frente al Atlético en el 'Euroderbi'.

Todo esto, lógicamente, puede cambiar en un mes, pero la foto actual es esta. Por el contrario, el Leverkusen de Xabi Alonso ha dejado atrás el carácter indómito de la histórica pasada temporada, en la que logró un doblete. Sin ser el Bayern de Múnich más brillante, Vincent Kompany, fichaje recomendado por Guardiola, ha conformado un núcleo competitivo. El 3-0 en el Allianz prácticamente permite a los bávaros poner un pie y medio en cuartos. Tanto por su franca superioridad, como por la debilidad de un Leverkusen que acabó el partido con 10 por la expulsión de Mukiele.

A esto hay que sumarle el incidente que recogieron las cámaras del derbi alemán entre Wirtz y Frimpong, dos de las estrellas del Leverkusen que el club consiguió retener en verano, precisamente por la influencia de Xabi Alonso. Ambos estaban apercibidos, por lo que el técnico español, al ver que ya tenía el primer asalto perdido, decidió retirarlos del campo en el minuto 80. La eliminación en octavos de Champions se sumaría a la difícil entente que tiene en Bundesliga, donde está a nueve puntos del Bayern, al que sí ganó en la DFB Pokal, la gran esperanza para volver a tocar metal del Leverkusen, que empezó la temporada ganando la Supercopa de Alemania.

El Real Madrid vuelve a fracasar en la Youth League

La agencia de representación de Xabi Alonso es Best of You. El otro entrenador que tiene en cartera esta compañía es Álvaro Arbeloa, entrenador del juvenil del Real Madrid. En los malos momentos de Ancelotti en el tramo inicial de Liga, en los pasillos de Valdebebas llegó a hablarse del exlateral del Real Madrid como uno de los hombres bien posicionados en una línea de sucesión en la que, sin embargo, no ha conseguido todavía adelantarse a Raúl González, técnico del Real Madrid Castilla. Pero Arbeloa, integrado en el núcleo duro de la estructura deportiva del club, vive su peor momento desde que en julio de 2022 asumiese las riendas del Juvenil A del equipo blanco. Lo hizo tras la salida de Hernán Pérez, actual seleccionador español sub-17, al CD Lugo, por aquel entonces en Segunda División.

Arbeloa vive su peor momento. Este miércoles, el Juvenil se llevó un duro varapalo en la Youth League, la Champions del fútbol de canteras. Como hace dos años, el verdugo volvió a ser el AZ neerlandés, que asaltó Valdebebas (0-2). Un equipo compuesto por jugadores como Diego Aguado, Jacobo Ramón (que han debutado con el primer equipo) o Fortea sucumbió en el Alfredo Di Stéfano ante un eficaz rival. La estrella de los visitantes fue el portero Kiyani Zeggen, quien le paró un penalti a Hugo de Llanos cuando el encuentro marchaba 0-1. Hasta 29 disparos acumuló sin éxito el equipo dirigido por Arbeloa, que suma esta decepción al sonoro 6-1 de la Copa del Rey Juvenil que le asestó el Betis.

En Liga, a falta de siete partidos, los de Arbeloa marchan segundos, a un punto del Atlético que dirige Luis Bueno, que también cayó derrotado en octavos de la Youth League ante el RB Salzburgo (2-1). Al Real Madrid juvenil solo le queda luchar por la Copa de Campeones de División de Honor, para la que se clasifican los primeros de cada uno de los siete grupos y el mejor segundo. El año pasado no participó en la fase final.

El trabajo de Arbeloa ha sido bueno, valiéndose de una generación dorada como la que formaron Nico Paz, ahora en el Como; Gonzalo García, que clasificó al Real Madrid esta temporada para semifinales de la Copa; Jacobo Ramón o Chema Andrés, que también han tenido minutos con el primer equipo. En la 2022/2023 el juvenil madridista ganó el triplete nacional, con Liga, Copa de Campeones y Copa del Rey, pero fue vapuleado también en cuartos por el AZ neerlandés (4-0), que acabaría alzándose con el título. No hubo vendetta. Porque la Youth League es justo al revés que la competición de los mayores.

Importa el descaro, la juventud y los momentos críticos, para los que no es tan determinante el escudo o la camiseta como la personalidad. Por eso ganó el AZ y del mismo modo se coronó la temporada pasada el Olympiacos griegos. Es más, desde la creación de la Youth League, el Real Madrid solo ha ganado una vez. Fue en 2020, con Raúl González en el banquillo. Un entrenador siempre cuestionado pero que, actualmente, tiene al filial cerrando los puestos del disputadísimo playoff de ascenso a Segunda, después de reponerse a un mal inicio de una temporada en la que está existiendo un mayor trasvase de canteranos al primer equipo de Ancelotti, quien, desde la barrera, refuerza su posición.