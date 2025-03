Lucas Paquetá podría recibir "una sanción de por vida" por forzar tarjetas amarillas para una red de apuestas

Lucas Paquetá, futbolista del West Ham y la selección brasileña, podría ver cómo su carrera llega a su fin con tan solo 27 años de edad. El motivo se debe a que puede ser condenado por la federación inglesa a cumplir "una sanción de por vida". El centrocampista es acusado de infracciones relacionadas con las apuestas deportivas, más concretamente por forzar tarjetas amarillas durante un período entre 2022 y 2023. La justicia deportiva británica pide la mayor de las condenas para el brasileño, que podría poner fin a su carrera de la peor forma posible. El jugador afronta una situación delicada en el momento más alto de su carrera, tras convertirse en jugador de la Premier League y ser internacional con la selección carioca.

Tal y como cuenta Sky Sports, la FA quiere sancionar al brasileño de por vida. Este caso puede sembrar un antes y un después en la historia del fútbol inglés, que ha visto como varios futbolistas caían en el mundo de las apuestas, pero nunca se habían expuesto a una sanción de esta magnitud. “Se le imputa haber tratado de influir directamente en el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de estos partidos, o en lo ocurrido en ellos, tratando intencionadamente de recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiaran de ellas”, según el máximo organismo del fútbol inglés.

Acusado de forzar tarjetas amarillas

Durante el pasado verano, la FA inició una investigación sobre Lucas Paquetá por, presuntamente, forzar cartulinas amarillas entre 2022 y 2023. Los encuentros que analiza la federación son los siguientes: Leicester City (12 de noviembre de 2022), Aston Villa (12 de marzo de 2023), Leeds United (21 de mayo de 2023) y Bournemouth (12 de agosto de 2023), para lucrarse a nivel personal y parte de sus relaciones de amistad. El centrocampista, en el momento en el que se hace oficial la investigación, estaba cerca de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, tras gozar de varias temporadas a máximo nivel en las filas de West Ham y Olympique de Lyon. La controversia generada en torno al caso y el riesgo de una sanción frenó el fichaje del brasileño por los skyblues.

La audiencia judicial se prevé que comience este mes de marzo, más de medio año después del inicio de la investigación, y tendrá una duración de alrdedor de tres semanas. El futbolista conocerá la resolución final una vez se evalúe si se produjo un incumplimiento de la normativa y si, efectivamente, forzó dichas tarjetas amarillas para lucrar a su círculo más cercano. El mediocentro podría ver truncada su carrera de forma inminente, exponiéndose a una sanción que oscila entre los seis meses y un período de por vida.

Paquetá se declara inocente

El jugador, desde el primer momento se ha declarado inocente, además de mostrarse contrariado por la decisión tomada por la FA. "Estoy extremadamente sorprendido y molesto de que la FA haya decidido acusarme. Durante nueve meses, he cooperado con cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido", explica Lucas Paquetá. "Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todas mis fuerzas para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", concluye el brasileño.

Lucas Paquetá de Brasil celebra un gol en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar entre Brasil y Colombia. / Sebastiao Moreira / EFE

El jugador se muestra tranquilo y al margen hasta el momento del juicio. Esta campaña suma cinco goles en 26 encuentros con la camiseta del West Ham, situándose en cifras inferiores a lo que nos tenía acostumbrados el brasileño, pero aún así siendo diferencial para los intereses de su equipo. Ahora, el jugador hammer afronta el período más complicado de su carrera, mientras sigue intentando limpiar su nombre y seguir siendo un jugador diferencial como había mostrado en las últimas temporadas.