La recuperación de Mbappé se convierte en un dolor de muelas para Ancelotti

Dos veces se le preguntó a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre el Atlético por Kylian Mbappé. En la primera fue parco en explicaciones. “Estaba bien, no ha tenido ningún problema. Cuando se ponen [Vinicius y el francés] en una buena posición, ayudan a los dos medios”, apuntó. Minutos después se extendía algo más en sus explicaciones: “Solo es el problema de la muela lo que no le ha permitido trabajar los tres días. No llegó en las mejores condiciones ante el Betis, pero este partido le va a venir bien para coger ritmo”.

Cuatro partidos sin marcar

Kylian Mbappé ha vuelto a la casilla de salida. Ha regresado al punto de inicio en el Real Madrid, ese que le hace parecerse más al jugador que no terminaba de encontrar su sitio hasta el encuentro de San Mamés, que él mismo señaló como punto de inflexión, que el delantero exuberante que ha destrozado las defensas rivales con sus elegantes diagonales y sus apariciones en los espacios para disparar su cuenta goleadora. El francés suma 28 goles en 41 partidos, pero desde la eliminatoria ante el Manchester City, en la que anotó tres goles en el Bernabéu en el partido de vuelta, parece que ha vuelto a ir a la deriva. Mbappé no ha marcado en ninguno de los últimos cuatro partidos del Real Madrid (Girona, Real Sociedad en Copa, Betis y Atlético en Champions). Contra los primeros y los últimos jugó el partido completo, 75 minutos disputó en el Villamarín y no viajó a San Sebastián.

Y las alarmas han saltado en Valdebebas. Especialmente en la jugada final del partido en la que pudo servir el tercer gol a Vinicius tras robar una pelota a Giménez y entregó un mal pase al brasileño cuando tenía todas las facilidades para asistirle. Un error que puede costarle caro al Real Madrid de cara a la vuelta y, sobre todo, que denota que el delantero ha perdido la confianza.

La coartada de "la muela"

Ancelotti lo achaca todo al problema de “la muela”. El pasado martes 25 de febrero, Mbappé se sometió a la extracción de una muela, intervención que le ocasionó molestias la noche posterior y le impidió entrenarse con el equipo durante tres días. Kylian fue baja para el desplazamiento a San Sebastián y entró en la lista para el encuentro ante el Betis en Sevilla, que jugó el sábado a las 18.15 sin haber completado un entrenamiento en plenas condiciones. Su rendimiento fue pobre y Ancelotti volvió a advertir en sala de prensa al finalizar el encuentro, que concluyó con derrota blanca (2-1), que había faltado “actitud” y “compromiso”. Mbappé terminó siendo sustituido por Endrick en el minuto 75, cuando más pegada necesitaba el Madrid para empatar, algo inusual en un Ancelotti que suele dejar al galo en el campo todo el partido.

Mbappé y Vinicius en el Real Madrid - Atlético. / Oscar J. Barroso / AFP7

Los focos se centraron en el francés y en un Vinicius que estuvo desaparecido ante los verdiblancos. Kylian entrenó con sus compañeros el lunes y todo apuntaba a que estaba plenamente recuperado para el choque de Champions. Carletto esperaba que tanto él como Vini fueran protagonistas ante el Atlético en el Bernabéu, pero la realidad es que quienes tiraron del carro fueron Rodrygo y Brahím, autores de los goles madridistas. Vinicius estuvo más participativo, especialmente tras la entrada de Molina al campo por Llorente, encarando al argentino y generando algo de peligro. Pero de Mbappé no hubo noticias.

Kylian perdió 14 balones, solo sacó un disparo lejano y tibio con la izquierda, ganó dos de sus siete duelos y completó un solo regate de los tres que intentó. No tiró desmarques a los espacios, bajó andando a defender en muchas ocasiones y solo se descolgó a pedir el balón en los primeros minutos. Una vez el Atlético se hizo con la posesión, Kylian desapareció. No tiró ninguna diagonal a la espalda de la defensa rojiblanca para que Asencio le pusiese algún balón ni estuvo cerca de rematar algún balón parado. Más que el desacierto, lo que llamó la atención en la actuación del francés fue su indolencia. Ancelotti quiso rebajar la preocupación sobre su estado de forma, pero su frase final (“este partido le va a venir bien para coger ritmo”) denota que no está bien. Hay sospechas entre la prensa que cubre habitualmente el día a día del conjunto blanco de que el problema físico de Mbappé trasciende a ese episodio de cirugía dental al que se ha referido el entrenador en estos días.

Sospechas y medias verdades

No es la primera vez que el técnico y el club juegan al ratón y al gato con la prensa al respecto del estado físico de sus jugadores esta temporada. Las molestias de Federico Valverde fueron disfrazadas de rotación en un primer momento y de molestias puntuales en otra convocatoria en la que el charrúa se quedó fuera de los expedicionarios. Y la realidad es que ‘Pajarito’ arrastra unos problemas que podrían venir derivados de que es el jugador que más minutos ha disputado no solo de la plantilla blanca, también de todos los clubes en España y en Europa. Nadie ha jugado más partidos que el Real Madrid a estas alturas de temporada, 45 por ahora, y nadie ha jugado más partidos en el Madrid que Valverde: 42.

El próximo miércoles el Real Madrid se juega su futuro en la Champions a un partido en el Metropolitano. Y Carlo Ancelotti se juega su futuro en el banquillo del Real Madrid, por más que tenga contrato hasta junio de 2026. Y los blancos necesitan la mejor versión de un Kylian Mbappé que ha vuelto a la casilla de salida en el momento más inoportuno. Nunca un dolor de muelas resultó tan doloroso.