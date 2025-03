Cristiano Ronaldo se acuerda de su Real Madrid en el día de su 123 aniversario

El Real Madrid cumple 123 años de historia este jueves 6 de marzo de 2025. Las felicitaciones de sus mayores leyendas ya se hacen eco en las redes sociales, recordando su paso por el histórico club blanco. Cristiano Ronaldo, el que para muchos es el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del Real Madrid, también ha querido acordarse en el día de su cumpleaños del que fue su club durante nueve temporadas. El portugués ha compartido un post en su perfil de redes sociales en alusión al aniversario blanco. "123 años de Real ¡Felicidades a toda la familia madridista! ¡Hala Madrid!", comentaba Cristiano, acompañándolo de una foto en la que aparece levantando una de las cuatro Champions que consiguió como madridista.

Cristiano llegó al Real Madrid en el verano de 2009, procedente del Manchester United. Desde entonces, el portugués consiguió cuatro Copas de Europa, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopa de Europa, dos Copas del Rey, dos Ligas y dos Supercopas de España. En su estancia en Madrid alcanzó los 450 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club, rompiendo todo tipo de récords habidos y por haber, dejando un recuerdo imborrable en el aficionado madridista. Ahora, en el día del 123 aniversario del club, el portugués no ha dudado en acordarse del que ha sido el club de su vida.

Una relación que tuvo idas y venidas

En julio de 2018, el portugués abandonó la casa blanca rumbo a la Juventus. Tras un intenso período de negociaciones con Florentino Pérez en el que no se llegó a un acuerdo, Cristiano dejó el Real Madrid nueve temporadas después de su llegada. La relación con Florentino quedó realmente debilitada en ese momento. El portugués exigía un salario que el presidente blanco no podía ofrecerle. El final de esta historia ya lo conocemos todos, con Cristiano vistiendo la camiseta juventina. Las negociaciones desgastaron mucho la relación entre ambos. "Estábamos en una fase de negociación y no se portó tan bien conmigo, lo entiendo porque lo hace siempre así", explicaba Cristiano en una de sus últimas entrevistas con Edu Aguirre.

Las relaciones entre el portugués y la cúpula del Bernabéu quedaron muy debilitadas. Se hablaba incluso de que el jugador había dejado de seguir al club en redes sociales, considerándolo un feo gesto después de tantos años como madridista. Años después, todo se solucionó. La salida del portugués cicatrizó y, tanto el club como los aficionados, guardan buen recuerdo de aquella etapa de la historia del conjunto blanco.

Reconciliación total con Florentino

Ahora, la relación vuelve a ser inmejorable. Cristiano, mucho más maduro, ha dejado entrever en varias ocasiones que todo está zanjado, valorando incluso la posibilidad de hacer un partido homenaje sobre el césped del Santiago Bernabéu. "Un día a lo mejor. No descarto. Dejé un legado ahí, una marca bonita ahí. A lo mejor al terminar mi carrera se puede hacer algo chulo, con 80.000 personas", explicaba el portugués. Tanto es así que, en los últimos tiempos, ambas partes han vuelto a tener muestras de afecto el uno con el otro. En el día de su 40 cumpleaños, Cristiano recibió la felicitación del club blanco. Lo propio ha hecho Cristiano con el Real Madrid, dejando claro que la relación vuelve a ser buena.

Desde su marcha del Real Madrid, en numerosas ocasiones Cristiano se ha deshecho en elogios hacia el club, sus futbolistas y la forma de trabajar que impera en Valdebebas. Muchas voces hablan de una posible vuelta del portugués a Madrid, pero esta vez ocupando un cargo mayor. "Es mi casa España, mis hijos crecieron ahí. Es donde fui más feliz futbolísticamente, siempre tendré al Madrid en el corazón. Hice cosas muy bonitas y la gente no se olvida", añade el cuatro veces campeón de Europa con el Real Madrid. Cristiano ha manifestado su amor por el Real Madrid en numerosas ocasiones, esta última es un ejemplo más. Ahora, el aficionado madridista está de celebración por el aniversario de su club, pero también porque el Real Madrid y Cristiano siguen reconociéndose como lo que son, historia viva del fútbol.