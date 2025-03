Los dos talentos que Guardiola dejó escapar en el Manchester City deciden el 'Euroderbi' de Champions

A lo largo de su carrera, Pep Guardiola ha cometido pocos errores como entrenador. Quizá dos de los que más le puedan llegar a pesar en un futuro, también ahora en el presente, sean dejar escapar a Brahim Díaz y Julián Álvarez cuando militaban en su Manchester City. También se podría colar en la pelea un Cole Palmer que crece a pasos agigantados en el Chelsea. Este martes, ambos han sido protagonistas en el gran partido de ida de estos octavos de final de la Champions. El técnico de Santpedor, ya eliminado, vio cómo dos de los que un día fueron sus pupilos brillaban en el 'Euroderbi' de Champions (2-1). El delantero argentino fue el gran protagonista en las filas rojiblancas, consiguiendo un tanto de gran valor, tanto por lo estético como por la importancia que tiene en la eliminatoria. El mediapunta malagueño decantó la balanza en favor de los de Carlo Ancelotti, dando una mínima ventaja para el conjunto blanco de cara al partido de vuelta en el Metropolitano.

Brahim Diaz, jugador del Real Madrid, celebra su gol con el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pep prefirió a Phil Foden por delante de Brahim

En la temporada 2018/19, el Manchester City contaba con los servicios de dos de los jugadores jóvenes más talentosos de todo el continente europeo. Phil Foden, actual jugador del Manchester City, y Brahim Díaz habían sido formados en la academia skyblue y ambos se sentían preparados para dar el salto al primer equipo. La competencia en un club como el City fue el principal motivo de la salida de Brahim, que se marchó al Real Madrid en enero de 2019 por un precio que rondó los 15 millones de euros. El técnico catalán disponía de una gran cantidad de futbolistas para tres puestos de ataque, donde la competencia era feroz. El club dirigido por Guardiola disponía de un gran talonario para adquirir los mejores jugadores del planeta.

Todos no tenían cabida en el primer equipo del Manchester City. Brahim ansiaba poder jugar con cierta regularidad, mientras veía que Foden era el favorito del técnico catalán. Esa misma campaña finalizaba el contrato del malagueño, que optó por renunciar a las presiones de renovar su contrato con los mancunianos tras no gozar de los minutos que consideraba oportunos. Al encontrarse en sus últimos meses de contrato, el club le buscó una salida rumbo al Santiago Bernabéu, donde ya ha conseguido ser campeón de Europa en una ocasión. Además, ha eliminado al que fue su club en las dos últimas ediciones, siendo decisivo en la última eliminatoria ante los skyblues con el tanto del empate en el Etihad Stadium.

"Es la misma situación que la última vez que hablamos de él. La Academia tiene que estar muy orgullosa. El caso es simple: lo queremos. Queremos que renueve cuatro o cinco años más y haremos lo que sea necesario para que se quede. Pero está en sus manos. Si no quiere quedarse, tiene que irse. Tiene que decidir. No podemos presionar más.", explicaba Pep Guadriola en los días previos a la salida del malagueño.

Ahora, Brahim goza de un buen momento en el Real Madrid. Este martes fue el hombre que dio la victoria a los de Carlo Ancelotti, con un tanto característico del mediapunta, en el que exhibió sus mejores cualidades como jugador: la habilidad y el manejo de las dos piernas. El '21' madridista ya ha decidido varios encuentros, ya sea como titular o suplente, y su aportación a los blancos es innegable. Brahim se encargó de dejar en mal lugar a su técnico, demostrando que es un jugador que corre y marca la diferencia.

Guardiola, con Julián Álvarez. / TIM KEETON / EFE

"En la final de la Champions no entré. Yo quería tener minutos"

Una experiencia similar a la de Brahim, salvando las distancias, vivió Julián Álvarez. El campeón del mundo con Argentina llegó al Manchester City en la temporada 2022/23, procedente de River Plate. Tras dos temporadas como skyblue, decidió abandonar el barco de Pep Guardiola tras no contar con los minutos que reclamaba. El delantero argentino, durante su estancia en Manchester, se tuvo que enfrentar a Erling Halaand en la lucha por el puesto de ataque. 'La araña' llegó al Atlético de Madrid este mismo verano para convertirse en la figura del proyecto dirigido por Diego Pablo Simeone.

Al igual que en 2019, la competencia en la delantera del equipo citizen es brutal. Con el equipo aún más fortalecido que en los últimos cinco años, Julián experimentó algo parecido a lo que vivió el jugador del Real Madrid. No todos cabían en el esquema del técnico catalán. Julián reclamaba unos minutos que no Guardiola no podía ofrecerle y optó por salir del club de la ciudad de Manchester.

"No creo que haya sido de una forma mala. Yo siempre hablé con total sinceridad. Simplemente, dije que iba a hacer un análisis de lo que había pasado y proyectar lo que podía venir en el futuro. En la final de la Champions no entré. Yo quería tener minutos. Dije que lo había pasado muy bien en el club, que estaba muy feliz, muy a gusto. Simplemente, fueron palabras que faltaron para explicar o por ahí que se distorsionan un poco las cosas", explicaba Julián en los meses posteriores a su salida del Manchester City.

'La araña', al igual que en el encuentro liguero, volvió a ser decisivo para los intereses del Atlético de Madrid sobre el césped del Santiago Bernabéu. El argentino, cuando más lo necesitaba su equipo, se sacó un derechazo a la escuadra de la portería de Courtois para poner el que era el tanto del empate en el marcador. Julián, con un disparo excepcional, consiguió un gol que da esperanzas a los rojiblancos para el encuentro de vuelta en el Metropolitano, en el que seguro que estos dos talentos volverán a marcar diferencias ante el lamento de Pep Guardiola por no contar con ellos en su lastimado Manchester City.