¿Qué jugadores del Real Madrid y Atlético se perderán la vuelta de Champions si ven una amarilla?

El Real Madrid no podrá contar en la ida de octavos de la Champions con Jude Bellingham. El jugador inglés cumplirá sanción por amonestaciones. En esta misma situación se encuentran otros seis miembros del conjunto blanco en la ida de octavos de la Champions frente al Atlético, que también tiene a dos jugadores en esta situación. Una situación incómoda sobre todo para Ancelotti y que puede determinar las alineaciones y disposiciones tácticas de ambos equipos.

¿Cuándo cumple sanción un jugador en Champions?

Lo primero que hay que saber es cómo opera la normativa en este sentido. Antes de la fase de grupos, los jugadores y los miembros de los cuerpos técnicos son sancionados para el próximo partido de la competición después de tres amonestaciones que no conllevaran tarjeta roja, así como después de cualquier amonestación impar posterior.

Tras la finalización de cada dos rondas en una competición de clubes de la UEFA, como la Champions, en las que un jugador estaba inscrito en la lista de un club y era elegible para jugar, el número de tarjetas amarillas que recibió y que no resultaron en una suspensión por amonestación repetida se reduce en una. Excepcionalmente, todas las tarjetas amarillas y las sanciones por tarjetas amarillas pendientes caducan al finalizar los playoffs. No pasan a la fase de grupos. Además, todas las tarjetas amarillas se eliminan al finalizar los cuartos de final. No se trasladan a semifinales.

Jugadores apercibidos del Real Madrid contra el Atlético en Champions

Carlo Ancelotti es uno de los que está bajo amenaza de sanción si ve amarilla en el Bernabéu, así como Camavinga, Endrick, Modric, Tchouaméni y Rüdiger. Bellingham es el segundo jugador que cumple el ciclo de las tres amarillas. Antes lo hizo Vinicius, que no pudo estar en el último partido de la fase liga contra el Brest. Son, salvo Endrick, futbolistas relevantes, cuya ausencia puede marcar el desempeño del Real Madrid en la Champions.

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, ve una amarilla en el partido contra el Liverpool de esta temporada en la Champions. / AP

El Real Madrid era hasta hace nada el equipo de la Copa de Europa 2024/2025 que más amarillas había recibido. Actualmente, ocupa la tercera plaza, con 27 cartulinas, tres por debajo del Bolonia y cuatro del Milan, ambos ya eliminados del torneo, por lo que a efectos prácticos es el conjunto en liza que más sanciones ha recibido. Al revés de lo que le sucede en LaLiga, donde, con 41 amarillas, es el que menos ve de todo el campeonato.

Jugadores apercibidos del Atlético contra el Real Madrid en Champions

En el Atlético de Madrid, dos jugadores están en situación de riesgo de perderse la vuelta de octavos de la Champions en el Metropolitano: Correa y Giménez. En el caso del central uruguayo, está cumpliendo su segundo ciclo, de ahí que solo necesitaba un par de amarillas para ser sancionado. Este año las lesiones le están respetando, por lo que si es sancionado no jugará la vuelta de esta eliminatoria trascendental.

En el caso de Correa, se trata de un revulsivo útil para Simeone, que esta temporada está sacando el máximo rédito posible de los hombres del banquillo. Cabe recordar de nuevo que, al terminar los cuartos de final, las amarillas se limpian, con el objetivo de que exista una protección de cara a la final. El encargado de impartir justicia en el Bernabéu será Clement Turpin. El galo ha mostrado ocho amarillas en los cinco partidos de Champions que ha dirigido esta temporada.