El Arsenal le hace un siete al PSV y ya espera a Real Madrid o Atlético

El Arsenal dejó más que sentenciada la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el PSV tras darse un homenaje en el Philips Stadion. Los de Mikel Arteta, más eficaces que nunca, le endosaron hasta siete goles a un conjunto de Peter Bosz que pudo haber cambiado el devenir del partido a los 15 minutos con un remate al larguero, pero que acabó siendo arrollado, y de qué manera, por el vendaval ofensivo 'gunner'. Ya espera al ganador del Real Madrid - Atlético en cuartos de final.

Arrancó fuerte el Arsenal, con un posible penalti sobre Odegaard y un gol anulado a Rice por centímetros. A partir de ahí, gozó el PSV de una doble oportunidad muy clara para adelantarse en el marcador pasado el primer cuarto de hora. Saibari cazó un mal despeje de Raya, pero la mandó al larguero con todo a favor. En el rechace, Flamingo tampoco acertó entre los tres palos. Y tras perdonar los neerlandeses, llegó el golpe inmediatamente después.

Declan Rice recibió el balón de espaldas en el área, se giró y la puso al segundo palo, donde apareció Jurriën Timber para elevarse por encima del defensor y poner de cabeza el 0-1 para el Arsenal. Respiraba aliviado Mikel Arteta, que había recibido un buen susto instantes antes.

Y tras el primero, se desató el Arsenal. En una jugada parecida a la del primer gol, el lateral Lewis-Skelly recibió algo escorado en el área, amagó ante su par y, esta vez, la puso rasa atrás para que Nwaneri fusilase a placer ante la portería de Walter Benítez.

Polémica y 0-3

Quedó totalmente aturdido el PSV, que podría haberse metido en el partido de no ser porque el colegiado español Gil Manzano le perdonó la segunda amarilla a Lewis-Skelly un minuto después de mostrarle la primera. Entonces llegó la sentencia. Fue Mikel Merino quien aprovechó un error en el pase de Flamingo a un compañero tras un barullo en el área. El ex de la Real Sociedad definió con calidad al palo largo para poner el tercero, no sin polémica, pues el PSV reclamó un fuera de juego previo.

Con el 0-3 a favor, quiso curarse en salud Arteta y retiró del campo a Lewis-Skelly -por Calafiori- en el 35' para evitar una posible expulsión que diese alas a los de Peter Bosz. No hubo roja, pero sí un penalti de Thomas Partey por agarrón del cuello a Luuk de Jong que permitió al PSV recortar distancias. Fue Noa Lang quien convirtió la pena máxima justo antes del descanso, al que se podría haber llegado con un resultado más ajustado tras un cabezazo del exjugador del Barça que se marchó rozando el larguero.

Dos goles en tres minutos

Si el 1-3 dio esperanzas al PSV, estas se desvanecieron en apenas tres minutos de segunda mitad. Odegaard aprovechó otro mal rechace del portero, que se la dejó muerta para que marcase el cuarto del Arsenal. Y un minuto después, en el 48', Trossard puso la manita tras una magnífica asistencia de Calafiori.

Intentó maquillar el resultado el cuadro local, con ocasiones de Lang, Malacia y Luuk de Jong que fueron solventadas por Raya y la defensa 'gunner'. La propuesta neerlandesa no variaba pese a caer goleado y el Arsenal trataba de ampliar distancias a la contra, como en un intento de Nwaneri que esta vez despejó bien Benítez. Nada pudo hacer el meta cuando Odegaard y Calafiori anotaron el sexto y el séptimo para los ingleses. Eliminatoria sentenciada no, lo siguiente.