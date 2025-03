De Paul: "Este es el tipo de batallas que a uno le encanta jugar"

Rodrigo de Paul volvió a ser el elegido por Diego Pablo Simeone a sala de prensa, siguiendo con las cábalas del técnico que no toca lo que funciona. Así que como le ha ido bien estando acompañado en las previas con su compatriota, repitió las rutinas. El centrocampista comenzó hablando de la forma en la que el Atlético afronta el partido y la eliminatoria: "El equipo está muy bien, con mucha ilusión y con ganas de jugar este tipo de partidos. Sabemos a qué equipo nos enfrentamos. Personalmente, estoy contento, queda mucha temporada y las evaluaciones se hacen al final, pero me encuentro bien".

Desgaste mental

Preguntado por la clave del encuentro de mañana en el Bernabéu, De Paul habla de Bellingham: "La clave la tiene que decir el míster, pero obviamente la baja de Jude será importante para ellos. Pero tienen jugadores de mucha jerarquía y saben jugar este tipo de competiciones. Tenemos que estar al 100x100 y saber que será una eliminatoria de mucho desgaste". Incidiendo en el asunto del desgaste, específico que "el desgaste mental no tiene que ver con lo que se habla externamente, si no con el rival al que nos vamos a enfrentar. Este es el tipo de batallas que a uno le encanta jugar, pero que te desgastan porque necesitan de mucha concentración".

De Paul se mostró optimista sobre el momento del equipo y el signo de la eliminatoria: "Yo siempre creo que el partido que viene es el más importante. El valor se lo daré al acabar mi carrera o la temporada. La energía tiene que ir a lo que tienes delante. El análisis que tenemos que hacer es que nos enfrentamos al Real Madrid en el Bernabéu y son los vigentes campeones de Europa. Todo lo que sea hablar de cosas del exterior no tiene valor para mí".

El argentino también habló de su buen momento de juego en el club y del paso adelante que ha dado en el Atlético: "Siempre me sentí importante, todos los roles tienen un peso por eso nuestro mayor fuerza es el grupo. Así se forman los equipos y así asumo lo que me toca. Me encanta que me exijan, creo que puedo dar mucho más y lo que tengo que hacer es trabajar".

Finalmente, habló de sus expectativas para esta temporada en la que el equipo de Simeone es candidato a ganar las tres grandes competiciones (Champions, Liga y Copa): "Creo que el mejor momento está por llegar y no es lo que estoy viviendo ahora. Trabajo para eso y estoy en un club que me encanta estar, con unos valores con los que me identifico. Hay clima de armonía y mucho trabajo detrás y todos coincidimos en que así debe ser".