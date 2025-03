Real Madrid - Atlético: primer asalto de un 'Euroderbi' sin favoritos y con efecto mariposa

De los octavos de Champions entre el Real Madrid y el Atlético depende el fútbol español. Una eliminatoria física y mental que vive este martes la ida en el Bernabéu (21.00 horas). El que salga derrotado del cruce tendrá que redistribuir energías para los torneos que le restan. Para los de Ancelotti, el impacto será mayor, porque defienden título y la temporada pasaba por reeditar el éxito del año pasado. Para los de Simeone, la oportunidad es inmejorable, porque llegan en plenitud física y tienen la vuelta en el Metropolitano. Sea cual sea el resultado, influirá en el desarrollo de la Copa del Rey y la Liga, en la que, junto al Barça, están los dos contendientes implicados.

Valverde, factor fundamental en la eliminatoria

El favoritismo es una carga que persigue al que la asume. El Euroderbi es una esfera que según se mire arroja un vaticinio diferente. De los últimos siete enfrentamientos, el Real Madrid solo ha ganado uno, en la semifinal de la Supercopa de España 2023, cuando derrotó en la prórroga a los rojiblancos. El 1-1 ha sido el resultado más repetido, muestra del respeto y el temor que se profesan ambos rivales. El último mercado de verano supuso un punto de inflexión. El Real Madrid al fin pudo hacerse con Mbappé (27/4 G/A) y el Atlético ha encontrado a su estrella con Julián Álvarez (21/5 G/A). El argentino condiciona la propia convocatoria de Ancelotti, que podrá contar con Valverde.

Valverde y Endrick, en el útimo entrenamiento del Real Madrid previo al 'Euroderbi' con el Atlético. / ÓSCAR J. BARROSO / EUROPA PRESS

El uruguayo es el eslabón más importante de la cadena de un Real Madrid que en Liga sigue jugando como un equipo partido. De un lado, los cuatro de arriba y, del otro, un armazón defensivo que ha sufrido dos bajas de larga duración (Carvajal y Militao). "Hay dos tipos de jugadores, los que corren y los que marcan la diferencia. Y no puedes estar en el medio", aseguró Carletto en la previa, pero Valverde está justo en la intersección. Por eso tan necesario. Aunque entrenó en la previa con el grupo, su estado sigue siendo precario y será clave la gestión de los esfuerzos para que no se pierda la vuelta. Lucas Vázquez tiene la asignatura de defender el puesto que le correspondía por naturaleza, pero que ha perdido.

"Si no defendemos mejor no vamos a ganar. Los de atrás hacen todo para que podamos marcar las diferencias", aseguró Vinicius. La teoría se la saben todos, pero salvo en ciertas fases, el compromiso al que tanto alude Carletto sigue faltando en el Real Madrid como conjunto. Justo al revés que en el Atlético, donde la fuerza del grupo y la resiliencia es la que permitió reponerse a los de Simeone de un mal inicio de temporada para asentarse en la lucha a tres por la Liga. Lo mismo, con la Copa, donde cobró ventaja relativa tras el 4-4 de Montjuïc. También hay dos Atléticos, pero que funcionan a la perfección: el de los titulares y los suplentes, que han aportado 16 goles y 13 asistencias en el campeonato doméstico.

La preparación física juega a favor del Atlético

En esta comparativa, el Real Madrid sale claramente perdiendo, con cuatro tantos y cinco pases de gol generados por los secundarios, que entran más tarde en un esquema de Carletto que sigue siendo jerárquico, a pesar de que Raúl Asencio haya roto los esquemas. Esto redunda en el plano físico, donde el trabajo de Luis Piñedo, sustituto del Profe Ortega en el Atlético, está siendo inmejorable: 21 lesiones más ha tenido el club que trabaja bajo el método Pintus. Sin embargo, en Chamartín se afanan en recordar la historia: la temporada de los blancos y, por tanto, sus picos de forma, empiezan ahora. Con todo, el peso del calendario está más presente que nunca en una temporada en la que pueden superar los 80 partidos.

Julián Álvarez, en el último entrenamiento previo al Real Madrid - Atlético, ida de la Champions. / EUROPA PRESS

Frente al desgaste, Simeone, el técnico al que más veces se ha enfrentado Ancelotti (9 victorias para el argentino, ocho empates y 9 triunfos para el italiano), aplica la receta de la contención cholista, que no desvía al equipo de la etapa a etapa. Por el momento, contra los grandes, ha sabido sacarlas adelante. "No entiendo y obviamente respeto la búsqueda de tener un favorito. Es un rival importante al que respetamos y sabemos también de nuestra fuerza y la intentamos potenciar", se protegió en su intervención en el Metropolitano, como hizo De Paul, fundamental en el éxito o el fracaso del Atlético, porque la batalla por el centro del campo, con Bellingham ausente por sanción, marcará el asalto inicial: "El análisis es que nos medimos al Real Madrid en el Bernabéu, el actual campeón de Europa y hay que competir. El resto no tiene valor".