Las preocupaciones de Ancelotti: de la 'muela' de Mbappé a los isquios de Valverde

El Real Madrid afronta uno de los partidos más importantes de la temporada este martes ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, y lo hace lleno de incógnitas. No solo deportivas, también físicas. Porque hay varios futbolistas que no acaban de estar plenamente recuperados y eso trae de cabeza a un Ancelotti que tendrá que reorganizar su once en virtud de la evolución de las molestias de estos futbolistas y de su disponibilidad para el 'Euroderbi' que les medirá a los de Simeone en el partido de ida de octavos de final de la Champions.

La muela de Mbappé

Algo pasa con Kylian. La extraña gestión que se hizo la semana pasada sobre la extracción de una de sus muelas y su recuperación invita a pensar que el francés no solo tiene un problema bucal. El jugador entrenó muy poco durante la semana pasada, se perdió el partido del miércoles en Anoeta de Copa ante la Real Sociedad y vio cómo se retrasaba la convocatoria del Real Madrid para el partido del Betis un día, a la espera de los tocados, entre ellos él mismo. Mbappé terminó siendo sustituido por Endrick en el último cuarto de hora en el Villamarín, cuando más apretaban los blancos necesitados de un gol para lograr el empate. Preguntado posteriormente en sala de prensa, Ancelotti advirtió que "Kylian no ha podido entrenar mucho durante la semana". Y detrás de todo eso aparece de nuevo la versión menos solidaria del delantero de Bondy, que en Sevilla volvió a pasar desapercibido y se mostró indolente en ataque y falto de compromiso en defensa. Algo que invita a pensar que ha vuelto a perder ese punto de forma que había mostrado en la segunda parte de temporada que lleva, lo que le ha llevado a sumar 28 goles en los 38 encuentros en los que ha participado.

Los iquios de Federico Valverde

El uruguayo ha reventado. El charrúa es el único jugador del Real Madrid que ha superado los 3000 minutos de juego en lo que va de temporada, muy por encima del resto de sus compañeros, y muy por encima de los jugadores del Atlético, donde el que más lleva, Griezmann, está casi mil minutos por debajo. Valverde es el comodín de Carletto y el alma del equipo. Ha jugado de interior, de pivote, de extremo derecha y de lateral derecho. Pero el enorme desgaste físico le ha pasado factura y se ha perdido los tres últimos partidos del Madrid, dos en Liga (Girona y Betis) y otro en Copa (Real Sociedad). Ancelotti salió en tromba en la previa ante el Betis al ser preguntado por la lesión que arrastra el charrúa: "Valverde no está lesionado ni tiene un descanso programado. Sufre una pequeña molestia y no va a estar disponible mañana, pero sí para el próximo partido". La realidad es que el jugador no se ha entrenado con el resto del equipo y solo trabajará en grupo, si no ocurre nada raro, este lunes en la previa. Los iquios del uruguayo están tensos como las cuerdas de una guitarra y en el club se temen que las molestias puedan derivar en una rotura si no se trata con cuidado y se le da descanso. La duda de Ancelotti es si forzarle en este partido o darle más descanso para el de vuelta. Si apuesta por él de lateral, Asencio sería la alternativa más fiable en el carril, toda vez que Lucas Vázquez ha evidenciado sus carencias defensivas en varias ocasiones. Si su idea era ponerlo en el medio, tiene más margen con Tchouameni, Camavinga o Modric.

La espalda de Camavinga

El francés no termina de dar su verdadera dimensión en el medio porque lleva una temporada muy complicada de lesiones. Comenzó la temporada convaleciente de una lesión de rodilla que le impidió debutar en Liga hasta octubre. Luego sufrió una lesión muscular que le hizo perderse los partidos ante Atlanta, en Champions, y Getafe, Athletic y Girona, en Liga. Y posteriormente sufrió otro contratiempo, con un problema en el muslo que le ha hecho faltar casi un mes perdiéndose otros tres encuentros en Liga (Las Palmas, Valladolid y Espanyol), además del encuentro de Copa ante el Leganés. Eduardo no termina de ponerse a punto y ahora está aquejado de unas molestias en la espalda que parece que no le impedirán contar para Ancelotti, pero que siguen sin dejarle alcanzar su pico de forma para ayudar al equipo en el mediocampo. Además, la lesión de Ceballos, que estará fuera de los terrenos de juego dos meses, hace que sea aún más importante que se recupere el francés.

Las molestias de Brahim

El malagueño se retiró del Villamarín aquejado de unas molestias, otra pésima noticia para Carletto y Davide porque Brahím es el revulsivo del banquillo al que se aferran los técnicos madridistas junto al poco ponderado Endrick. Brahím llega a este partido entre algodones, un encuentro en el que no estaba entre los teóricos titulares en el once, pero su participación en el juego del equipo ha ido ganando peso a medida que pasaban los partidos. Díaz es la alternativa más valiosa de un banquillo blanco que aporta muy poco al juego, tan solo cuatro goles y cuatro asistencias en lo que va de Liga. Un bagaje muy pobre especialmente si se compara con el del Atlético, donde Sorloth y Correa, que suman 15 goles y cinco asistencias saliendo desde el banquillo en lo que va de temporada, cifras sin comparación en el resto de equipos de las grandes ligas europeas.