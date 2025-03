Un señalado Ancelotti apunta a los jugadores: “Si jugamos así, el martes no ganamos. Faltó actitud y compromiso”

Al Real Madrid se le acabó el hambre. Presumía Ancelotti en la previa del partido ante el Betis que sus delanteros habían cambiado el chip en defensa y eso lo agradecía el equipo. Pero a Sevilla no llegaron con ese chip volviendo a mostrar su lado más insolidario e indolente. “Si jugamos así seguro que el martes no ganamos. Faltó actitud y compromiso”, deslizó el técnico en la sala de prensa.

Hasta Kylian Mbappé, que volvió a ser sustituido diez jornadas después, y un Vinicius intrascendente dimitieron del partido en el Villamarín, recuperando un vicio del equipo de hace un par de meses. El técnico advirtió que el francés no había entrenado mucho durante la semana y que por eso le cambió en la recta final del encuentro.

Kylian Mbappe, a la izquierda, en el banquillo tras ser sustituido en el partido entre el Betis y el Real Madrid / Jose Breton / AP

Y los números de Vinicius son aún más esclarecedores. El Real Madrid ganó los dos partidos que el brasileño por sanción con solvencia (4-1 a Las Palmas y 0-3 en Valladolid), pero desde que el jugador se sumó al grupo tras la sanción el Real ha ganado uno de los últimos cinco partidos en Liga, con derrotas en Cornellá y Sevilla y empates en el Bernabéu con el Atlético y en Pamplona.

La derrota ante el Betis es la cuarta en Liga y la octava de la temporada. Lo que vuelve a generar muchas dudas en torno al compromiso de este Real Madrid oscilante. Los blancos parecen haber dimitido de la Liga, donde solo han ganado uno de los últimos cinco partidos que ha jugado. En esta ocasión ni siquiera se pueden agarrar a las decisiones arbitrales, porque Hernández Hernández tomó alguna muy controvertida que cayó del lado blanco.

El Madrid disparó ocho veces, dos entre palos y una fue gol. El Betis lanzó 18 veces, con tres entre palos y dos acabaron en la red. De nada le sirvió tener la posesión del balón el 58% del tiempo. Modric, con 39 años, jugó los 90 minutos, y Tchouameni pasó del pivote al eje de la zaga, donde los Alaba y Rudiger vieron amarilla, pudiendo ser incluso roja la del alemán en la jugada del penalti a Jesús Rodríguez.

La gestión del once de Carletto

La gestión del equipo de Ancelotti vuelve a ponerle en el foco. La apuesta por incluir en el once a Lucas Vázquez en el lateral y Alaba en el eje del defensa dejando fuera a Raúl Asencio restó contundencia defensiva al equipo con el canterano viendo el partido en el banquillo después del episodio de los gritos de la grada de Anoeta contra él. Y cada está más extendida en los despachos del club que el vestuario está cansado de verle la cara al italiano, que ya no consigue convencer a los jugadores para que ofrezcan sus mejores prestaciones. En Heliópolis se vio a un Madrid que recordaba más al de hace dos meses que al de las últimas semanas.

Precisamente hace unos días el italiano hablaba del hartazgo que puede provocar su presencia en el banquillo blanco: “Están cansados de ver mi cara todos los días y lo entiendo. Pero yo me siento un niño y solo la edad me condena. Además, tengo la experiencia que no tienen los jóvenes y eso no se puede comprar ni estudiar. Solo el tiempo te lo da. Después de 40 años de fútbol algo he entendido de esto. Sé que hay crítica, pero creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud y los veteranos somos como los abuelos. A veces se cansan de verte todos los días y de escucharnos”. Y todo con ello con Xabi Alonso llamando a las puertas del Bernabéu, con el acuerdo que ya tiene atado Florentino Pérez con el técnico tolosarra para incorporarlo este verano si decidiese finiquitar esta segunda etapa de Ancelotti en el banquillo del Bernabéu.

La eliminatoria ante el Atlético de Champions es decisiva para el futuro del italiano en el Real Madrid. Los jugadores lo saben, él lo sabe y en los despachos tienen claro que un tropiezo ante los de Simeone sería el epílogo de Ancelotti en el club blanco. Así que la pelota está en el tejado de los jugadores, que deben mostrar su compromiso con la idea de juego del italiano. Carletto lleva toda la temporada predicando la innegociable necesidad del compromiso colectivo en defensa. Seis meses han tardado Mbappé y Vinicius en asumirlo, pero en Sevilla volvieron a dimitir y quedó claro que si no colaboran, a este Real Madrid ‘neogaláctico’ no le llega. ¿Agotará este Madrid gris que cuadruplica las derrotas del equipo del año pasado la paciencia de Florentino? Carletto está en el alambre y el madridismo se está desenamorando de él.