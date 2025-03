El Real Madrid se reencuentra con un Isco de terciopelo en el Betis tras salir del pozo del Pizjuán

'Isco' Alarcón pasó nueve años en el Real Madrid, desde 2013 a 2022. Una etapa en la que vivió de todo, momentos gloriosos y meses de intrascendencia, pero cuando se marchó del club blanco, el malagueño se mostró muy agradecido por todo lo que había vivido en el club de Chamartín: "Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Madrid no se le puede ni se le debe decir que no. Recuerdo decirle a mi gente que el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llego la décima. Todo lo que viene después ya es historia. Nueve años más tarde, acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. Además de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble, me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao".

Del Golden Boy al interés del Barça

El del Arroyo de la Miel llegó al Real Madrid después de deslumbrar a Europa con el Málaga y la Sub-21. En el año 2012 fue galardonado con el Golden Boy, el Balón de Oro de los menores de 21 años, para meses después ganar el Trofeo Bravo. Completó el tridente de premios con la Bota de Bronce en la Eurocopa Sub-21 de 2013, torneo en la España se proclamó campeona. Pero luego se fue diluyendo futbolísticamente hasta perder todo el protagonismo. Isco rondaba los 50 partidos por temporada en el Real Madrid durante las primeras cinco temporadas. Pero el malagueño pasó de sumar en la 2016-17 la cifra de 17 goles y 19 asistencias, a lograr dos goles y dos asistencias en sus dos últimas campañas con el club blanco.

En 2017, a un año de finalizar su contrato con el Real Madrid, se comenzaron a deslizar nombres de equipos interesados en su fichaje: Arsenal, Chelsea, Juventus… Y entonces apareció el Barcelona, con un Bartomeu que estaba enamorado del malagueño, que realizó un acercamiento al entorno del jugador. Le sondearon con la promesa de un contrato jugoso gracias a una prima de fichaje siempre que llegase libre. Sin embargo, el Real Madrid, se movió con rapidez y cerró su renovación colocándole una cláusula de rescisión de 700 millones para blindar su salida. Isco seguiría siendo madridista hasta junio de 2022, una buena noticia, 'a priori', para el jugador y para el club. Pero la realidad es que desde que se produjo esa renovación el malagueño fue perdiendo peso en la plantilla. El talento incomprendido del andaluz se fue marchitando con la pérdida de protagonismo en el club. Isco ha convivido con varios entrenadores y todos han experimentado el mismo proceso con el futbolista: enamorados de su talento terminaron tirando la toalla ante su falta de competitividad y su pasotismo.

Después de lesionarse con Julen Lopetegui y ser descartado por un Santiago Solari que le pedía más implicación, Zidane trató de exprimirle futbolísticamente, pero su cabeza no sintonizaba con su cuerpo y el francés lo tuvo que dejar por imposible. Algo parecido le pasó a Ancelotti, un enamorado del juego del malagueño que terminó arrinconándolo en el banquillo ante su pasividad. Hasta Florentino Pérez mostró su debilidad por Alarcón, pero al final también claudicó ante su falta de carácter.

Del Bernabéu a Nervión con Lopetegui

El verano de 2022 Isco se marchó del Madrid y estuvo varias semanas estudiando ofertas. Entonces reapareció una vez más en su camino Julen Lopetegui, al que tuvo como seleccionador y como entrenador en el Bernabéu. Julen le pidió a Monchi el fichaje del malagueño y el futbolista firmó por dos temporadas antes las dudas de la afición sevillista sobre su estado físico tras dos temporadas casi en blanco en el Real Madrid. Cuatro meses y medio duró su aventura en el Pizjuán, desde el 7 de agosto al 21 de diciembre, día que se anunció que Isco se desligaba del club de Nervión. El curso no empezó bien para el Sevilla y Lopetegui fue sustituido por un Sampaoli que no tenía ‘feeling’ con el talento de Isco. Así que 19 partidos después, con un gol al Copenhague y tres asistencias, Alarcón se despidió del Sevilla.

El jugador se decidió esas Navidades por una oferta del Unión Berlín, llegando a viajar a la capital alemana para pasar el reconocimiento médico. Pero las diferencias insalvables entre el club y sus agentes terminó dejando a Isco en barbecho. Fueron meses muy complicados para el futbolista, que a punto de cumplir de los 31 años, se quedaba sin equipo y con su futuro futbolístico en el aire por más que todos reconociesen su talento. Como luego ha contado él mismo, desvelando que tuvo problemas de salud mental y acudió a psicólogos para superar ese bache mental: "Eran muchas cosas malas las que tenía en la cabeza y me logré reciclar y trabajé duro para estar preparado y, sobre todo, con ganas. Entonces conté con ayuda familiar y psicológica porque la salud mental es importantísima y tenemos que darle más conocimiento y visibilidad. Estoy muy feliz y mejor de lo que me esperaba".

Llegó el verano y arrancó la pretemporada. El jugador trabajaba solo esperando una oferta que le convenciera y entonces el director deportivo del Betis por entonces, Ramón Planes, recibió un mensaje de Pedro Bravo. "Estábamos de pretemporada en Inglaterra y recibo un mensaje de Pedro Bravo en el que me ofrece a Isco. Hablé con Pedro, me explicó la situación y me dice que tiene varias cosas, pero que Isco le había dicho que le preguntase al Betis, que le gustaba la posibilidad del Betis por el estilo de juego, por Manuel (Pellegrini), por Joaquín, con quien había jugado en el Málaga y le hablaba muy bien del club. Le dije que bueno, que me dejase hablar con Manuel y que luego habría que tener una conversación". Isco habló con Planes y con Pellegrini, que luego contó que "me bastó con un minuto de charla con él para decidirme". El 22 regresó el Betis de Inglaterra, el 24 se marchó Sergio Canales al Rayados mexicano y el 26 de julio el Betis anunciaba el fichaje de Alarcón.

Al Betis con su derecha de caoba

Su perfil ofensivo encajaba en perfectamente en la idea de juego de Pellegrini y su idiosincrasia de jugador artista, de futbolista de salón con una derecha de caoba era muy del gusto de la afición del Betis. Un Curro Romero de corto para liderar a este EuroBetis que vive años felices. En su primera temporada de verdiblanco el malagueño superó todas las expectativas jugando 35 partidos en los que anotó 9 goles y repartió 9 asistencias. En la segunda, en la que ha estado de baja hasta diciembre por una rotura de peroné que le impidió ir a la pasada Eurocopa, Isco ya luce el brazalete de capitán y es el referente ofensivo anotando además tres goles en los últimos cuatro partidos.

El Real Madrid se va a encontrar a un Isco revitalizado, feliz de vivir en Sevilla y de jugar en un Villamarín que convierte en La Maestranza cuando arranca los olés de la grada con sus detalles futbolísticos. El estilo ofensivo que impone Pellegrini le viene como anillo al dedo al malagueño, que además ahora gobierna el ataque de un Betis crecido con la llegada del brasileño Antony y la irrupción del descarado Jesús Rodríguez. Isco ha recuperado la sonrisa y con él un Betis que pelea por los puestos europeos con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimos encuentros de Liga. Además, el malagueño vivirá un momento especial para él al cruzarse como capitán con su admirado Luka Modric, dos jugadores de terciopelo que hicieron muy buenas migas en su etapa en Madrid. Este será el tercer duelo del malagueño contra los blancos, sin haber podido ganar antes ni con el Sevilla ni con el Betis.