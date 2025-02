Stephen Curry y LeBron James combinan 89 puntos y demuestran que la edad no es un obstáculo para dominar la NBA

Stephen Curry y LeBron James, dos de los jugadores más grandes de la historia del baloncesto, siguen dominando la NBA a sus 36 y 40 años, respectivamente. Prueba de ello son las dos exhibiciones que ambos jugadores han ofrecido esta pasada madrugada. El base anotó 56 puntos en su encuentro ante Orlando, liderando a unos Warriors que se han visto revitalizados con la llegada de otra gran estrella, Jimmy Butler. El alero nacido en Akron consiguió 33 puntos y 17 rebotes en el duelo ante Minnesota Timberwolves y sigue aumentando su ventaja en la carrera por ser el máximo anotador de la historia de la NBA.

Stephen Curry tira a canasta ante la defensa de LeBron James. / GREGORY SHAMUS / EFE

Como el buen vino, Curry y LeBron parecen sentirse mejor a medida que van cumpliendo años. Han dominado la competición durante años, décadas incluso. Se han visto las caras en varias finales de la NBA, dejando encuentros para la historia. Cuando parece que sus carreras están a punto de llegar a su fin, siguen compitiendo cada noche, demostrando la estrella que un día fueron, que hoy son, y mañana seguirán siendo. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, pero es indudable que la capacidad de resistencia de estos dos jugadores en el plano más alto de la liga será muy difícil de superar.

Un LeBron James rejuvenecido con la llegada de Luka Doncic

En los últimos meses parecía que la carrera de LeBron podía llegar a su fin esta misma temporada. Ante la falta de competitividad de Los Lakers, el alero americano podría visualizar una retirada en un futuro no muy lejano, a causa de haberse quedado sin objetivos importantes. La llegada de Bronny a la NBA, sus últimos Juegos Olímpicos... Eran algunas señales que podrían dejar entrever que el final estaba cerca.

Nada más lejos de la realidad, el último mes ha sido muy movido en las oficinas de Los Ángeles. Los de púrpura y oro firmaron a Luka Doncic y es ahí cuando la perspectiva de LeBron cambió. Ahora, consciente de que la llegada de un jugador como Doncic sitúa a la franquicia en otra escala, el alero ha dado un salto de calidad en su juego. Estamos viendo nuevamente una gran versión de LeBron, pensando en la posibilidad de pelear por su quinto anillo, quizá no esta campaña, pero sí en las siguientes. “Siempre me lo he tomado en serio y entendí desde el principio lo que significa ser un profesional y ser un modelo a seguir. Así que trato de mantener eso con el mayor respeto y honor", explicaba el máximo anotador de la historia de la NBA al término del encuentro ante Minnesota Timberwolves.

Desde que se oficializó el traspaso del jugador esloveno, LeBron ha promediado 29 puntos, diez rebotes y siete asistencias durante el mes de febrero. Son cifras realmente sorprendentes para estar hablando de una persona que alcanzó la cuarentena el pasado mes de diciembre. Por el camino ha dejado exhibiciones ante Golden State o Portland, superando los 40 puntos en ambos encuentros. Esto le ha servido para ser el jugador más joven y más mayor en la historia de la competición en llegar a esa anotación. “Nos hemos quedado sin palabras, superlativos y descripciones para capturar lo que está haciendo en esta etapa de su carrera y a esta edad”, explicaba JJ Redick, entrenador y amigo de LeBron James.

"Steph, es la última oportunidad"

Algo similar, aunque salvando las distancias, ha sucedido en la Bahía de San Francisco. Jimmy Butler se convirtió en nuevo jugador de Golden State y, desde ahí, el equipo en general, y Curry en particular, han dado un salto en sus aspiraciones al anillo. El base ha promediado 30 puntos durante el mes de febrero, mientras que en sus dos últimos meses había promediado 21 y 22, respectivamente. Es indudable que, tanto Curry como LeBron, han visto una nueva oportunidad para pelear por cosas importantes. Conscientes de que el final está cerca, están aprovechando cada oportunidad que se pueda plantear para conseguir el quinto anillo en ambos casos, lo que supondría poner un broche de oro a dos excelentes carreras.

El propio Draymond Green, pieza fundamental en el vestuario de los Warriors, reveló una conversación con Stephen Curry en el momento que se produce el traspaso de Butler. “Me miró y me dijo: ‘Hombre, es una locura porque me ha hecho darme cuenta de que el momento es ahora. Es el último viaje’. Y le dije: ‘Hagámoslo’. Fue un momento muy emotivo”, explicaba Green en un pódcast con Baron Davis.

Stephen Curry y LeBron James, durante el encuentro de las finales de la NBA 2018. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Stephen Curry y LeBron James siguen demostrando que son dos de las caras visibles de la competición, con hambre de conseguir el último gran hito de su carrera. Habrá gente escéptica a que lo consigan, pero con estos dos jugadores en pista, quién se atreve a decir que no lo podrán conseguir. Ahora, estamos viendo los últimos coletazos de las carreras de dos de los más grandes. Más allá de sus habilidades, su capacidad y su constancia, serán recordados por ser dos jugadores capaces de dominar la NBA, demostrando que la edad es solo un número.