Julián Álvarez explica la clave de su fichaje por el Atlético: "Giuliano Simeone me metía ficha todos los días en los JJOO"

Julián Álvarez se ha ganado a la afición del atlético en apenas seis meses. El argentino es el único futbolista del Atlético que ha jugado los 39 partidos del equipo, pese a ser el último en llegar. Los 20 goles que suma, que son su mejor registro en una temporada desde que llegó a Europa tras fichar por el Manchester City, le convierten en el referente del equipo. En una entrevista con Infobae 'La Araña' repasa las claves de su llegada y sus primeros meses como jugador rojiblanco.

Fichaje por el Atlético

Sobre su fichaje, el argentino explicó una de las principales razones de su decisión de fichar por el Atlético: "Compartí en los Juegos Olímpicos con Giuliano Simeone y desde el primer día que llegué allá a Francia, estaba todos los días metiéndome ficha hasta que bueno... Sí, fue un poco ahí, un poco después de los Juegos Olímpicos que tomé la decisión".

Álvarez confesó sentirse muy satisfecho de la decisión por "el cariño de la gente, llegar al club y ver toda la gente que fue a al estadio a recibirnos. Apenas llegué al aeropuerto, estaba toda la gente ahí siguiendo el vuelo y eso me hace sentir muy importante. Y, después, trato de demostrarlo en la cancha. El Cholo, también. Cuando me hablaba los días previos a los Juegos Olímpicos, me convenció, me dijo un montón de cosas del club, no solo para ahora, sino para los años que vienen. Y, bueno, eso me gustó".

'La Araña' también habló de cómo decidió tirar el penalti a lo Panenka en el derbi de Liga de Santiago Bernabéu: "Ya lo había pensado como dos días antes. En los entrenamientos pateé algunos, pateé cinco o seis. Y en el último la piqué para probar. Y al otro día, el día previo, también le pateé uno a Juan Musso y también se la tiré al medio. Sí, estaba un poco nervioso, porque por ahí levanta la cabeza... Pero estaba convencido de que iba a ser gol ahí. Y, bueno, por suerte entró".

El gol además tuvo mucha carga sentimental porque "mi mamá me escribió el día antes y me dijo: 'Si hacés un gol, dedícalo al cielo'. Yo no conocí a mi abuelo de parte de mi mamá, pero en el mensaje ella me puso: 'No conociste a tu abuelo, pero te hubiese querido más que a su vida'. Entonces lo dediqué así por eso, porque mi mamá me había dicho eso. Siempre digo que elegí el 19 cuando llegué al Manchester y acá por el cumpleaños de mi abuela. Nosotros vivimos mucho tiempo en su casa. Fue una persona muy importante para mí. Por eso les dediqué el gol del Bernabéu".

Salida del City

Además, Álvarez también habló de la razón por la que decidió salir del Manchester City: "Uno quiere jugar los partidos más importantes. En la final de la Champions no entré y en la semifinal jugué poco tiempo. Y ese tipo de partidos sí que me hubiese gustado jugarlos. Un poco por eso pensé en el cambio. Todos los técnicos que tuve me han tratado muy bien. De hecho, por ahí se dice más de lo que realmente es. Las últimas conversaciones que tuve con Guardiola fueron de 'muchas gracias por todo lo que nos diste en dos años. Fueron muchísimos títulos. Nunca hiciste ningún problema, no trajiste ningún ni un quilombo en el club. Nada. Siempre te brindaste al máximo'. Ni una queja. Siempre fueron palabras de agradecimiento y mías también hacia el club".