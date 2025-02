Ceballos estará dos meses de baja: una lesión que dinamita el plan de Ancelotti

En el pasado reciente, la lesión de Dani Ceballos simplemente habría sido la de un secundario del Real Madrid. Pero los dos meses de baja estará el mediocampista provocan que el puzle que Ancelotti había armado con suficiencia deje de funcionar. El andaluz recibió un fuerte golpe en la ida de Copa contra la Real Sociedad. No pudo salir por su propio pie del campo. Aunque en un principio se habló de un problema muscular, el diagnóstico médico oficial ha deparado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. El plazo de baja es de unos dos meses.

¿Cuántos partidos se pierde Ceballos?

Las recuperaciones en el Real Madrid tienden a acortarse en el tiempo, pero con el parte médico, Ceballos no estará en una fase crucial de la temporada. Se perderá el partido de este sábado en Liga contra 'su' Betis, el equipo del que salió y con el que se le ha relacionado, sobre todo en los momentos más duros. Tampoco estará en el 'Euroderbi' contra el Atlético: ni en la ida del Bernabéu (4 de marzo) ni en la vuelta (12 de marzo).

Ancelotti también pierde al jugador que ha ejercido de brújula en los últimos tiempos para el partido de casa frente al Rayo Vallecano (9 de marzo) y el desplazamiento a La Cerámica (15 de marzo). Además, para Ceballos esta lesión clausura su hipotético regreso a la selección, algo posible gracias al buen rendimiento reciente. Utilizará el parón de selecciones para recuperarse de la lesión y si se cumplen los plazos, será baja hasta la vuelta de Copa del Rey contra la Real Sociedad (1 de abril). Una baja que surge, por tanto, en un contexto crítico.

Tampoco estaría para la ida de cuartos de Champions, en caso de que el Real Madrid supere ronda, salvo que acorte los plazos de su recuperación. Ceballos se retiró visiblemente afectado en un partido que el conjunto blanco sacó adelante gracias al gol de Endrick. Esta temporada ya estuvo de baja un mes y medio por culpa de un duro esguince de tobillo. Fue tras su primera titularidad en el Bernabéu, a principios de septiembre. Forzó más de la cuenta, consciente de que era una buena oportunidad para un jugador que Ancelotti probó en el carrusel de intentos fallidos por buscar sustituto a Kroos.

¿Cómo afecta al Real Madrid esta lesión?

Ceballos se lamentó de la lesión a través de sus redes sociales. El centrocampista aseguró que trabajará para acortar el tiempo de baja y aseguró estar "muy triste por no poder ayudar y tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento”. Las cifras recientes refuerzan esta sensación: el de Utrera ha jugado 30 partidos esta temporada, 15 de ellos como titular, en los que ha sumado 1.430 minutos frente a los 860 del pasado curso que abrieron la puerta de salida para él.

“El fútbol es así. No siempre es fácil y mucho menos, justo. Toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y la certeza de que volveré más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. ¡Hala Madrid!”, escribió Ceballos, quien esta temporada era el centro de rotación sobre el que encajaban el resto de piezas de Ancelotti. Se había asentado en el mediocentro, la posición maldita por la que tantos han desfilado esta temporada. Pero sobre todo fue la fórmula que permitió al italiano, por ejemplo, jugar con Valverde de lateral derecho.

El uruguayo, que ha rendido por encima de Lucas Vázquez en el flanco diestro de la defensa, volverá al centro del campo. Modric, que la pasada jornada de Liga anotó un gol desde fuera contra el Girona, aumentará la carga de minutos. Carletto tiene otras opciones para reemplazar a Ceballos, como Tchouaméni, aunque este tenga un perfil más defensivo que Ancelotti aprovechó, precisamente, para poner al francés de central ante las lesiones en esta parcela.

Este agujero negro que provoca la lesión de Ceballos provocará que Alaba tenga que apurar su regreso a la titularidad y aumentar carga de minutos. Camavinga también emerge como candidato a ocupar la sala de máquinas. Son múltiples las opciones, en las que cabría hasta Brahim, jugador con buena capacidad para para la distribución, o Güler que no ha aprovechado las oportunidades recientes. Pero ninguna con la calma y concierto que aportaba Ceballos en estos momentos.