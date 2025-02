"Asencio, muérete": Ancelotti protege al jugador y Oyarzabal cree que "hay otras maneras de condenar los actos"

Carlo Ancelotti ha encontrado el equilibrio perfecto en su plantilla, imprescindible para combatir "el absurdo calendario", como lo define, que llevará al Real Madrid a jugar más de 70 partidos en una temporada que podría terminar el 13 de julio de 2025, con la final del Mundial de Clubes. Contra la Real Sociedad aplicó una receta de ocho cambios que funcionó. El equipo afrontará la vuelta del 1 de abril en el Bernabéu -más de un mes después- con la ventaja del gol de Endrick tras otra muestra de su pegada en un encuentro donde Ancelotti tuvo que retirar a Raúl Asencio.

Los cánticos contra Asencio detuvieron el partido

Lo hizo después de probar con él en la posición de lateral derecho. A la vieja usanza, buscando en el canterano una figura polivalente en defensa como la que ejercía Nacho, quien también alternaba entre el eje de la zaga y las bandas. No funcionó, por lo menos en esta ocasión. Barrenetxea canalizó el peligro de la Real Sociedad en la primera parte por este flanco, donde Asencio terminó cometiendo una amarilla que le condicionaría. Aunque más lo hicieron los abucheos y los gritos del sector de animación de Anoeta, desde donde corearon: "Asencio, muérete".

Vinicius, capitán por primera vez ante la ausencia de Modric, Lucas Vázquez y Valverde, avisó a Sánchez Martínez, árbitro del partido, quien activó el protocolo contra cánticos que inciten a la xenofobia, el racismo o la violencia, como en este caso. El encuentro se detuvo antes del descanso, cuando Asencio fue sustituido por Ancelotti, quien en rueda de prensa aseguró que llevó a cabo esta sustitución por los siguientes motivos: "Vinicius ha hablado con el árbitro y lo ha parado tras activar el protocolo. Luego lo he quitado porque estaba afectado y porque tenía tarjeta amarilla".

No es la primera vez que Asencio vive un episodio de este tipo y, a pesar de las sanciones que puedan derivarse, no será la última. El motivo de esta animadversión está en su condición de investigado, junto a otros excompañeros de la cantera blanca, por la difusión de un vídeo contenido sexual con una menor de 16 años. Asencio pidió el archivo de la causa, pero su recurso fue rechazado y sigue como investigado, una noticia que recibió en el partido de ida en Mánchester, el 12 de febrero de 2025. Cada vez que tocó un balón el jugador del Real Madrid fue pitado por parte de la grada del Reale Arena. Lo mismo le sucedió como visitante en San Mamés o Vallecas, aunque el punto culminante fue en el Sadar, contra Osasuna.

Gestos racistas contra Vinicius

"A nadie le gusta que un estadio le grite 'muérete'. He preferido quitarlo por esto, porque podía ser que su sentimiento le afectara al partido", explicó Ancelotti. También se le preguntó sobre lo sucedido a Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, sobre lo sucedido: "No he escuchado los cánticos, pero si es así hay que condenarlo. No nos gusta que eso suceda en ningún estadio, punto y se acabó. También quiero decir que nuestros aficionados y jugadores son de lo más noble que hay en la liga. El comportamiento de la afición ha sido chapeau, pero hay que condenar esos cánticos".

Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, también reflexionó sobre lo sucedido alrededor del jugador del Real Madrid. "Como en muchos estadios, lo que unos pocos canten no empaña al resto de la afición. Se condenan los insultos, por supuesto. No nos gustan. No es la manera adecuada y nos sumamos a la causa de que no es el camino". Asencio lleva disputados en lo que va de temporada 1.649 minutos con el primer equipo. Es la mayor cifra de un canterano con la camiseta blanca desde Miguel Torres en la 2006/2007.

Vinicius fue el primero en salir en defensa de su compañero el primer día en que portó el brazalete de capitán con el Real Madrid. Una jornada simbólica que quiso reflejar en sus publicaciones: "Viviendo momentos inolvidables con el club de mis sueños". El brasileño también fue objeto de una desconsideración racista. Las cámaras de la retransmisión del partido captaron el momento en el que un aficionado le hizo gestos desgraciadamente acostumbrados que simulan un mono. El hecho no fue percibido por el árbitro, que, en caso de haberlo apreciado, debería haber cruzado los brazos, símbolo que sirve para denunciar y activar el protocolo por actos discriminatorios en este sentido.