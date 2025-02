Luka Doncic inicia su venganza ante Dallas Mavericks: triple doble, 'miraditas' al banquillo y victoria

Todos los focos de la NBA apuntaban esta madrugada al Crypto.com Arena, que acogía el encuentro entre Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks. Ambos equipos protagonizaron este mercado de fichajes el traspaso del siglo, en el que Luka Doncic se convertía en nuevo jugador de la franquicia angelina. Desde ese preciso momento, todas las partes implicadas marcaron este encuentro en el calendario. No era un partido más, era la primera vez que Luka se reencontraba con el que fue su equipo durante siete temporadas, con Nico Harrison, su principal 'enemigo', presente en el escenario del encuentro. Los Lakers vencieron a los Dallas Mavericks (99-107), con un Doncic que dio el primer paso para culminar una venganza que, para desgracia de los aficionados de los Mavs, puede durar años.

Luka inicia su venganza ante los Mavs

Desde el inicio del encuentro se respiraba un ambiente diferente en el histórico pabellón de Los Lakers. La ocasión lo merecía, su nuevo estrella se reencontraba con la franquicia de los Mavericks. Todo el que haya visto, al menos, un partido de Luka Doncic sabía que esta noche iba a ser especial para él. En primer lugar, por lo que a lo emotivo se refiere. Pero también en lo personal y lo deportivo, ansioso por demostrar a la dirección técnica de Dallas al jugador que habían dejado escapar. Ya en el calentamiento se vivió la primera situación curiosa del encuentro. Mientras los jugadores de Los Lakers iniciaban su rueda de tiro, Luka se regaló una serie de flexiones, con la atenta mirada de Nico Harrison, general manager de los Mavs. Quién sabe si Luka lo tenía premeditado, como dardo por esas dudas que se han generado en torno a su estado físico y su ética de trabajo.

En cuanto inició el encuentro, era evidente que el esloveno tenía ganas de hacer una gran actuación. Luka sacó su mejor repertorio de asistencias, tan características con la camiseta blanca y azul de los texanos. El base aún no ha cogido un tono óptimo desde la lesión que sufrió en la jornada de Navidad. Con problemas de porcentajes en el tiro, el esloveno se centró en manejar el juego y el partido a su antojo, regalando canastas liberadas a sus compañeros. Aún así, Doncic culminó su primer triple doble con la elástica laker y cerró el partido con 19 puntos (6/17 en tiros de campo), 15 rebotes y 12 asistencias.

Durante el encuentro, Luka dejó ver esa frustración que aún sentía por el traspaso. En varias ocasiones se dirigió con miradas al banquillo de los Mavs, también hacia Nico Harrison, después de realizar una gran acción. El aficionado de Los Lakers también se acordó del general manager de los Mavs, mofándose con cánticos de "Thank you, Nico. Thank you, Nico", por el traspaso que había llevado a Luka a vestir de púrpura y oro. No todo iban a ser reencuentros con resquemor, también su pudo ver a Mark Cuban, propietario de los Mavs durante años y actualmente uno de los accionistas, saludar de forma cordial a la familia Doncic durante un tiempo muerto del encuentro.

Los Mavs intentaron amargar la noche al esloveno hasta el final. Kyrie Irving anotó 35 puntos y recogió ocho rebotes, tirando del carro del equipo texano ante la ausencia de Anthony Davis por lesión. Estuvo bien acompañado por Klay Thompson, que consiguió 22 puntos y un 62% desde el triple. Sin embargo, su empeño no fue suficiente para derrotar a la franquicia angelina con un Luka Doncic y un LeBron James que se adueñaron del encuentro en todo momento.

LeBron James, su mejor escudero

En este reencuentro, Luka Doncic no pudo tener un mejor aliado. LeBron James se echó a la franquicia angelina a la espalda, sobre todo en el último cuarto, en el que anotó 14 puntos. Luka dirigía y LeBron anotaba, tal y como el propio jugador americano había afirmado días antes en el encuentro frente a los Nuggets. "Este es el Luka que todos hemos estado acostumbrados a ver durante los últimos 7 años. Yo soy un receptor nato y él es un quarterback nato, así que encajamos perfectamente", explicaba la estrella americana. LeBron parece haber rejuvenecido con la llegada de Doncic a la franquicia, consciente de que están ante una nueva oportunidad de pelear por el título. Quizá no esta temporada, pero sí de cara a la próxima.

Luka Doncic y LeBron James, dos máximos anotadores del encuentro ante Dallas Mavericks. / Associated Press/LaPresse / LAP

'El Rey' cerró su partido con 27 puntos y 12 rebotes, para ayudar a su nuevo compañero a conseguir la victoria ante su antiguo equipo. Ahora, Los Lakers ocupan la cuarta posición de la Conferencia Oeste y buscan cerrar la temporada regular en la mejor de las posiciones para afrontar los playoff en las mejores condiciones posibles. Con Luka y LeBron a su mejor nivel todo es posible, aunque en el corto plazo parece complicado que la franquicia angelina mirar a los ojos a los grandes equipos de la competición. Así finalizó el primer capítulo de lo que será una nueva rivalidad. Por el momento, la victoria se queda en Los Ángeles, con un Luka Doncic que ha dado el primer paso para culminar su venganza ante Dallas Mavericks.