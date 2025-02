El “éxito impensable” del rugby 7 español: la selección ‘sostenible’ que deslumbra en el césped y “lo peta” en las redes

Dubai, Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver. Esa es la hoja de ruta del mayor éxito de la historia del rugby español. El periplo deslumbrante de la selección masculina en las Series Mundiales de rugby 7 que ha pisado las semifinales en todas ellas, llegando incluso a la final en la cita en Dubai y subiendo al podio en todas menos Sudáfrica.

Herederos de 'La Familia'

El grupo que dirige Paco Hernández, exinternacional con la misma selección hasta 2020 y seleccionador desde 2023, es el sucesor de uno de los más reconocidos de la historia oval de nuestro país: ‘La Familia’. Así se hacía llamar el núcleo de jugadores que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, donde el rugby 7 debutó como disciplina olímpica. Dirigidos por Tiki Inchausti, el equipo contaba con Pablo Feijoo, César Sempere, Rafa Canosa, Juan Cano o el autor de aquel histórico ensayo en Mónaco ante Samoa, Iggy Martín. Ellos se colaron contra pronóstico mientras ellas (Bárbara Pla, Ángela del Pan, María Casado, Iera, Berta, Patricia, Maria Casado o Rial) se ganaban su plaza con solvencia. Al mando de estas últimas estaba José Antonio ‘Yunque’, el actual director de rugby de la Federación.

Paco Hernández, seleccionador masculino de rugby 7 / FER

‘Yunque’ califica de “histórico” el momento que vive el rugby 7 español por los resultados del masculino. “Es un éxito impensable. No porque no se haya trabajado, algo que se lleva haciendo años, pero sí por el salto cualitativo tan grande que han dado y del que todo el mundo habla en el circuito. Meterse una vez en las semifinales puede tener un punto de suerte. Hacerlo cuatro veces seguidas confirma el buen trabajo que están haciendo”.

Los miembros de ‘La Familia’ sacrificaron muchas cosas para jugar al rugby 7. Trabajos, relaciones de pareja y hasta portazos de sus clubes, que veían la disciplina como un divertimento sin más. Aquel equipo se metió en los JJOO y se ganó una plaza para las Series Mundiales. Eso provocó que llegasen subvenciones y becas con las que ‘sobrevivir’ durante el año de competición que afrontaban. No les daba para vivir desahogadamente, pero sí para ‘sobrevivir’ en medio de un circo profesional siendo amateurs que en muchos casos alternaban estudios y rugby o trabajo y rugby. Fueron años duros que sirvieron para poner los cimientos del éxito de ahora, porque los actuales internacionales se miraban de niños en aquellos chicos que luchaban con fiyianos, neozelandeses y demás selecciones de primer orden mundial. La permanencia en las Series era el objetivo y un éxito mucho más importante que cualquier título, porque cada vez que sellaban la permanencia se aseguraban becas y subvenciones. En caso contrario, adiós al sueño porque la Federación Española de Rugby nunca creyó lo suficiente en el 7 como para arriesgar el poco dinero del que disponía. ‘La Familia’, y el 7 en general, se ‘autofinanciaba’ a partir de subvenciones. Era una disciplina “sostenible” o directamente no existía.

Una disciplina 'autofinanciada'

Hoy la cosa no ha cambiado excesivamente, pero sí se ha estabilizado más. La gran mayoría del dinero que sustenta la estructura del rugby 7 en España sigue procediendo de subvenciones y becas que llegan desde instituciones como World Rugby o el Consejo Superior de Deportes. Pero el éxito y la una vez más fundamental permanencia en las Series Mundiales, sellada el año pasado en la última Serie que se jugó en Madrid, han permitido a la nueva Federación acometer un proyecto con más garantías. Madrid ya no está en el circuito porque José Luis Martínez-Almeida se desdijo del acuerdo anunciado por tres años y ha destinado el dinero del rugby a la NFL. Pero el rugby 7 ha desarrollado dos proyectos diferenciados para chicos y chicas.

“Con los chicos hemos apostado por aprovechar el momentum increíble que están atravesando. Se está haciendo un gran trabajo, como atestiguan esas cuatro semifinales, y además en 7 las cosas no pasan por casualidad. Por lo que creemos que seguirán en ese entorno competitivo en lo que resta de las Series”, apunta ‘Yunque’. El objetivo prioritario sigue siendo “estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 y para eso podemos ganarnos la plaza vía Series Mundiales o en un torneo de clasificación en Europa. Si mantienen este nivel competitivo no solo estamos hablando de luchar por ir a los JJOO, estaríamos hablando de competir por medallas”, concluye. Barrio sostiene que “lo que está ocurriendo demuestra que el jugador español tiene talento y condiciones sobradas para el rugby. Solo hace falta darle los recursos y una planificación de la actividad y, sobre todo, de los descansos, que son tan importantes como los periodos de competición. La calidad de los descansos es fundamental”.

En el caso de ellas, “el objetivo es la permanencia porque están en otra etapa de la construcción del equipo. El proyecto con el 7 femenino es más a largo plazo que a corto o medio. Son jóvenes y miramos un poco más adelante. Pero igual que lo hemos visto con ellos, sabemos que el trabajo que se está haciendo con ellas dará sus frutos y esperamos lograr la plaza”. Las de María Ribera no han logrado pasar en ninguna de las cuatro Series de la penúltima plaza. A falta de Hong Kong y Singapur y la final (Estados Unidos), en la que se decidirá el descenso, son últimas con 7 puntos, muy lejos de China (16), Irlanda (18) y Brasil (26).

La selección masculina de rugby 7 luce la medalla de plata tras llegar a la final en Dubai / FER

Recorte de las Series Mundiales en sedes y participantes

Según ha podido contrastar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, World Rugby trabaja en un reajuste del modelo de Series Mundiales que va a recortar notablemente el formato, limitando más el acceso a las mismas, lo que complicará su participación en ellas. La decisión es puramente económicamente porque el formato actual es deficitario para la entidad que rige los destinos del rugby mundial. La nueva apuesta favorecerá a las grandes naciones en detrimento de las de la clase media y la duda es, ¿dónde estará España cuando eso ocurra? ¿Podrán los chicos mantenerse en el actual estatus que ocupan?

“Hoy la selección trabaja en un entorno mucho más estable que en épocas pasadas. Sigue entrando dinero por competir a ese nivel en forma de subvenciones, becas y premios, y a eso se añade la apuesta de la Federación por el proyecto del 7. Pero además, su éxito en el campo y en las redes sociales están atrayendo a marcas y patrocinadores que quieren vincular su imagen a la de estos jugadores”, apunta Barrio.

Los jugadores de la selección incluyen ahora en sus contratos cláusulas referidas a sus derechos de imagen en redes sociales y en formato audiovisual, porque su imagen está generando beneficios y engagement en escenarios como TikTok o Instagram. “Son cosas nuevas que antes no había, pero están disparando la visibilidad del equipo y de los jugadores”, puntualiza el director de rugby de la Federación. La cuenta federativa cuenta con 372.000 seguidores en TikTok y 134.000 en Instagram, donde jugadores como Manu Moreno se han convertido en estrellas. El internacional español, que ya ha hecho sus pinitos como modelo y ha sido portada de revistas como ‘Men’s Health’, cuentan con 109.000 seguidores en Instagram.

Tampoco ingresan cantidades desorbitadas de dinero, pero ser internacional de 7 “hoy es más estable económicamente que en épocas anteriores”. La selección no solo ha ganado seguidores en las redes, también se ha granjeado el respeto de sus rivales. En estos cuatro torneos los de Paco Hernández han superado con suficiencia a selecciones que hasta hace poco eran imbatibles para los Leones como Fiyi, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia… Todos han caído ante los españoles, cuya explosión es tema de conversación en todos los corrillos de rugby. Así, Santiago Gómez Cora, seleccionador de Argentina, vigente campeona de las Series no ha dudado en destacar “el enorme crecimiento de España. Llevan años trabajando bien y tienen talento. Y ahora son un rival muy competitivo”. El equipo más exitoso de la historia del rugby español está liderado por Pol Pla, toda una leyenda del rugby español, junto a los Sáinz-Trápaga, Laforga, Edu López, Juanito Ramos, Moreno, Serres, Bolinches, Manteca, Cosculluela, Trevithick… ¿El próximo objetivo? Ganar una Serie Mundial. Un objetivo no tan lejano.