El 'Gran Hermano' del tenis aleja los focos de la pista: malos tratos, episodios de acoso, "favoritismos" en casos de dopaje...

Durante 20 años, el foco mediático del tenis perteneció casi en exclusiva al Big Three. Todo giraba alrededor de ellos, de la lucha encarnizada que protagonizaban Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer por ser el mejor de la historia. Una carrera de tres colosos que lo acaparaba todo, incluidos unos episodios polémicos que, eso sí, nunca traspasaron la frontera de lo competitivo. Pero ha sido irse ellos, y el circuito, sin sus tótems de lo que va de siglo, parece destartalado, sobre todo desde el año pasado.

Gira la rueda del mundo del tenis, y lo hace apuntando a polémicas ajenas a lo deportivo que están copando el día a día de un circuito que salta de controversia en controversia desde principios del año pasado, salpicando a varias figuras de referencia. Abrió la veda Alexander Zverev, actual número dos masculino, cuando dos de sus exparejas, Olga Sharipova y Brenda Patea, le acusaron de violencia de género. La segunda, madre de su único hijo, fue más allá y llevó la denuncia a los tribunales por un incidente que databa de mayo de 2020.

El tenista alemán fue juzgado en la corte de Berlín y todo se resolvió archivando el caso, pero con el pago de una multa de 200.000 euros, una cantidad sustancialmente menor a la que le había impuesto previamente un tribunal de Alemania, que le condenó en primera instancia, en octubre de 2023, a desembolsar 450.000 euros. Un acuerdo que no constituía la admisión del delito por parte del deportista, aunque tampoco le exoneraba de culpa. Todas las partes implicadas, fiscalía, defensa y acusación, aceptaron el trato, porque, según el tribunal, querían poner fin al conflicto de manera pacífica.

La oscuridad del caso Rybakina

El caso de Zverev fue un elefante en la habitación de un tenis que trató de esquivarlo con un silenzio stampa que contrasta, y mucho, con cómo se ha tratado el episodio de supuestos malos tratos contra Elena Rybakina por parte de su entrenador. En este caso, los abusos habrían ocurrido dentro del equipo de trabajo de la propia jugadora, de 25 años, campeona de Wimbledon en 2022 y número siete del mundo, aunque ella siempre los ha negado.

De hecho, no lo denunció y hasta lo protegió. Aún así, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) optó por hacer oidos sordos a lo que decía la propia jugadora y suspendió a Stefano Vukov 12 meses, en los que no podrá entrar en un recinto deportivo ni, por supuesto, entrenar a ninguna jugadora. Aunque, eso sí, esa suspensión no le impide desempeñarse como su agente, manager o incluso hacerse cargo de la representación y gestión de la kazaja. Es decir, puede estar ligado a ella incluso más que antes, algo que ahora mismo se desconoce.

Rybakina, con su entrenador Vukok. / Reuters

"Quienes me conocen bien saben que nunca aceptaría un entrenador que no me respetara a mí y a todo nuestro trabajo. Puede que sea tranquila en la cancha y en general, pero dentro de mí hay una atleta competitiva que quiere lograr grandes cosas y Stefano me ayudó mucho en ese sentido. Así que, por favor, no hagan caso a ninguna noticia falsa que diga lo contrario", aseguró recientemente la kazaja, en unas afirmaciones que no sirvieron de mucho.

El sistema antidopaje, bajo sospecha

Los de Zverev y Rybakina son dos casos en los que la transperancia ha brillado por su ausencia. Un factor común, y que se ha llevado al extremo, en los episodios de dopaje, o contaminación, según los organismos del tenis, de Jannik Sinner e Iga Swiatek, números uno del circuito masculino y femenino, respectivamente. Ambos han dejado patente la oscuridad de un deporte que quedó señalado en 2024, y que así sigue en 2025 tras concerse que el italiano ha pactado una sanción que muchos consideran "a la carta", de solo tres meses y que justo coincide en el intervalo en el que no hay Grand Slams.

El primer positivo que se conoció en 2024 fue el de Sinner, actual número 1 del mundo, un caso que hizo público el propio tenista durante el pasado verano. En el mes de marzo, el italiano se sometió a un control rutinario antidopaje que dio positivo por clostebol, un esteroide anabolizante que se encuentra en cremas y aerosoles destinados a acelerar la cicatrización de heridas. La ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) notificó el resultado al jugador y se abrió una investigación al respecto que determinó la involuntariedad del tenista de ingerir la sustancia, sustancia que mejora el rendimiento deportivo y, por tanto, prohibida en el circuito.

Dicha sustancia, presente en "menos de una milmillonésima parte de un gramo", según informo su propio equipo, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta, ya despedido, que "compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo". La explicación fue suficiente para la ITIA, que cerró el caso haciéndolo público en agosto y determinando en ese mismo momento que Sinner perdería el dinero (320.000 euros) y los puntos (400) logrados en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde dio positivo y en el que cayó en semifinales frente a Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner, con el trofeo del Open de Australia. / "Associated Press/LaPresse Manish Swarup"

Y meses después, cuando aún coleaba el de Sinner, llegó el caso de Swaitek. La polaca dio positivo por trimetazidina, una sustancia utilizada en tratamientos cardíacos, en un control realizado el 12 de agosto, poco antes del Abierto de Cincinnati. Según indicó la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), la sustancia llegó a su cuerpo a través de la contaminación de un medicamento de melatonina que usaba regularmente para combatir el jet lag y los problemas de sueño.

Las quejas de Djokovic

Ambos casos se conocieron meses después de detectarse, cuando ya habían pasado. Es más, todo se hizo público cuando ya estaba de alguna manera resuelto el asunto, al menos para la ITIA, e incluso Swiatek habían estado torneos sin jugar argumentando dolencias que finalmente no eran tales. Solo era la excusa para esconder sus casos hasta llegar a una resolución, que no dejó satisfecha a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Esta recurrió la de Sinner al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero antes del juicio acabó pactando con Sinner para dejar su caso en el mencionado castigo de tres meses, generando multitul de reacciones y debates en el circuito. "Yo no creo más en la limpieza de este deporte", afirmó el triple ganador de Grand Slam Stan Wawrinka, que se sumó a otros como Del Potro, Kyrgios o Dimitrov. Pero el golpe de peso llegó con Novak Djokovic y su dura crítica al proceso, al afrimar que "la mayoría de jugadores con los que he hablado en el vestuario en los últimos meses no están felices con la manera en la que se ha manejado este proceso".

"La mayoría de jugadores no piensa que se haya sido justo, sienten que está ocurriendo un favoritismo. Parece que casi puedes afectar el desenlace si eres un jugador top", remató Nole, cara visible y portavoz de las quejas de una parte del circuito, remarcando también la "inconsistencia" entre casos. "Hemos visto en redes sociales que Simona Halep, Tara Moore y algún otro jugador quizás menos conocido han sufrido para resolver su caso durante años, o que han tenido sanciones por años. Creo que ahora es el momento adecuado para que abordemos realmente el sistema, porque es obvio que el sistema y la estructura no funciona como queremos", remató el serbio, que también encontró contestaciones.

"A mí me sorprende que distintos jugadores se hayan posicionado en contra, incluso algunos de máximo nivel y algunos que no son muy limpios", rebatió Toni Nadal, sin decir nombres. "Conozco personalmente a Jannik y uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y busca un beneficio propio. Sé que no es su caso. Sé que no tuvo ningún beneficio con lo que le encontraron", afirmó el exentrenador de Rafa, también defensor públicamente de Sinner, al igual que hizo Feliciano López.

Acoso a Raducanu

Así marchaban las cosas cuando la pasada semana, en medio de toda la 'marabunta Sinner', estalló otro episodio escabroso. En este caso, con una afectada tenista que fue víctima de varios episodios de acoso por parte de un aficionado que la persiguió y le llevó a derrumbarse emocionalmente en pleno partido del Masters 1.000 de Dubai.

Emma Raducanu se derrumbó emocionalmente en pleno partido del torneo de Dubái, al ver en la grada a un hombre que le había acosado apenas un día antes. La británica, de 22 años y 61 del ranking, acababa de empezar su choque ante Karolina Muchova cuando rompió a llorar, generando una confusión entre los asistentes a la que luego dio explicaciones la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

Y es que el individuo acosó a Emma Raducanu durante la jornada del lunes 17 de febrero, justo después del triunfo de esta en primera ronda ante la griega Maria Sakkari, volvió al día siguiente, buscando a la británica y presentándose "en las primeras filas" de la grada en su partido. Justo tras perder su primer al juego al saque Raducanu se fue a hablar con la juez de silla, rompió a llorar ante ella y se escondió detrás de su silla.

Muchova, su rival, se acercó a la juez de silla para preguntar qué era lo que sucedía y, cuando se lo dijo, no dudó en acercarse a Raducanu, que seguía escondida detrás de la silla del árbitro, para consolarla. Inmediatamente la seguridad del estadio le expulsó de las instalaciones, y la WTA anunció que ese espectador había sido retenido y que no volvería a entrar en una pista de tenis.