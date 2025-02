Barça - Atlético de Madrid de Copa del Rey: alineaciones probables, horario y dónde ver

La Copa del Rey más cara de los últimos años llega a su recta final. Arrancan las semifinales del torneo del ko, y lo hacen a lo grande. El FC Barcelona recibe en Montjuic al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid viajará este miércoles a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. El de este martes (21.30 horas) será el primer capítulo de los dos necesarios para ver si azulgranas o rojiblancos se plantan en la ansiado final de la Cartuja (Sevilla), en un eliminatoria que terminará de dilucidarse en abril.

No se guardarán nada para esta primera batalla ninguno de los entrenadores, sabedores de que están a solo tres partidos de un título. En el Barça, Hansi Flick solo tiene una duda, aunque no es menor y no se despejará hasta última hora. Se trata de Lamine Yamal, que no entrenó este lunes tras el fuerte pisotón que recibió en el pie en el partido de Liga ante Las Palmas. El resto apunta a ser el equipo habitual, con la duda de por qué parece de centrales se decidirá el técnico alemán.

Con menos dudas aún se presenta el Atlético de Diego Pablo Simeone en Montjuic. El entrenador argentino recupera a Pablo Barrios, titular habitual en el doble pivote y que volverá a hacer pareja con Rodrigo De Paul. En cuanto al resto, parece que Juan Musso seguirá siendo el portero de la Copa por delante de Jan Oblak, y que el frente de ataque estará compuesto por la pareja habitual: Griezmann y Julián.

Alineaciones del Barça-Atlético

Barça: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong; Pedri, Gavi; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Llorente y Azpilicueta, en un ejercicio del entrenamiento de este viernes. / EFE/Zipi Aragón

Atlético: Oblak; Llorente, LeNormand, Lenglet, Galán, Lino; Giuliano, DePaul, Barrios, Julián; Griezmann..Estadio: Montjuic (Barcelona)

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández, del colegio canario.

Horario y dónde ver por TV el Barça-Atlético

El partido Barça-Atlético se disputa este martes, 25 de febrero, a las 21.30 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo a través de La 1, de Televisión Española. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.