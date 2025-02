Mensaje de Ancelotti ¿a Florentino?: "Están cansados de ver mi cara todos los días, pero la experiencia no se puede comprar ni estudiar"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la jornada previa al encuentro que medirá a los blancos con la Real Sociedad en Anoeta este miércoles (21:00 horas). El italiano, que se mostró muy relajado y hablador en esta ocasión, analizó el estado del vestuario madridista y especialmente la situación de los más jóvenes, que esperan su momento para disfrutar de minutos. Y este partido de Copa ante la Real Sociedad puede ser una oportunidad para Arda, Endrick o Brahím.

Rotaciones en Donosti

Para Ancelotti, "estos jugadores están pasando por un proceso, como todos los jóvenes que han llegado al Real Madrid. Como le pasó en su día a Rodrygo, Vinicius, Valverde... Están en la mejor plantilla del mundo. Todo el mundo lo entiende y si no lo hacen, tiene que entenderlo". Carletto fue categórico al hablar de Endrick, del que dijo "va a ser un gran delantero, no tengo ninguna duda. No hay caso Endrick, de momento. A ver qué pasa". El técnico añadió la siguiente reflexión sobre los jóvenes: "Estoy todos los días con ellos. Hay días que están más contentos y otros menos. Lo normal. Quiero jugadores que trabajen, que aprendan, que quieran jugar... Pero esto es una pequeña parte del tiempo porque ellos pasan mucho tiempo con otras personas. Y no sé si esas otras personas piensan como yo, que lo que quiero es jueguen en el Real Madrid y trabajo con ellos para eso".

Sobre las posibles rotaciones, comentó que "Valverde podría jugar de lateral. Está bastante bien tras descansar. Veremos a Lucas, que viene de lesión, y a Alaba, que jugó un partido entero de nuevo. Ya tengo pensado el once. Alaba jugó 70 minutos, pero su rodilla está muy bien y jugó muy cómodo. Está completamente recuperado, pero hay que tener en cuenta no la rodilla, sino los problemas musculares porque ha vuelto a jugar después de 14 meses"

Ancelotti también habló de las críticas que recibe en los medios. "Sé que hay crítica, pero creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud y los veteranos somos como los abuelos. A veces se cansan de verte todos los días y de escucharnos. Están cansados de ver mi cara todos los días y lo entiendo. Pero yo me siento un niño y solo la edad me condena. Además, tengo la experiencia que no tienen los jóvenes y eso no se puede comprar ni estudiar. Solo el tiempo te lo da. Después de 40 años de fútbol algo he entendido de esto".

Preguntado por renovaciones como la de Modric, el entrenador blanco se mostró categórico: "No entro en las renovaciones porque es un tema que hablará el club con los jugadores. El año pasado ya pasó con Nacho, con Kroos, o con el propio Modric. Pero las leyendas tienen el derecho de hacer lo que quieran, y seguro que tomarán la mejor decisión para todos".

"El calendario es absurdo"

Carlo se mostró muy crítico con el calendario: "El calendario es absurdo. Los equipos lo estamos haciendo muy bien porque es algo que no se puede sostener. En 50 días hemos jugado 17 partidos. Es increíble. Me canso yo y os cansáis vosotros, por lo que oigo y por lo que veo. Necesitáis y necesitamos descanso todos". Habló sobre la guerra abierta entre el Real Madrid y los árbitros: "No recuerdo un enfrentamiento así. Pero tengo un conflicto con eso porque cuando estuve en el Milan, el presidente de LaLiga era Galliani y él siempre tenía razón. Fue el mejor director del mundo". Y también comentó las palabras de Tebas sobre el Real Madrid: "Tebas habla mucho del Real Madrid y le ha faltado el respeto a millones de madridistas y lo que debe hacer es resolver los problemas que hay en el fútbol español". Además, de pronunciarse sobre el 'caso Negreira': "Hay un procedimiento judicial y todos estamos esperando la resolución. Hemos sido pacientes durante dos años y tenemos que seguir siéndolo, porque todo saldrá".

Y concluyó elogiando el ambiente del vestuario: "Mbappé ha llegado con mucha humildad, con un perfil muy bajo. Ha mejorado el ambiente porque ahora tenemos mucha confianza y hemos sumado a uno de los mejores jugadores del mundo. A nivel de ego no ha cambiado nada porque hemos perdido piezas importantes a nivel de personalidad como Nacho, Kroos, Carvajal... Estas son piezas importantes que forman el ambiente del vestuario y ahora poco a poco los jóvenes van tomando más protagonismo".