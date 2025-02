Simeone: "La fortaleza del Barça es Flick, su llegada les ha hecho mucho bien"

Llega la primera prueba de fuego de las muchas que vendrán en los próximos 40 días. Y Diego Pablo Simeone, erre que erre, no se sale del patrón. "Partido a partido", y así hasta lo que dé. De momento, el horizonte cercano marca que este martes el Atlético de Madrid visita Montjuic para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barça. El líder de LaLiga recibe al tercero con el recuerdo de lo que pasó justo antes de Navidad, en aquel asedio del que los rojiblancos escaparon con tres puntos casi milagrosos.

"Cuando te enfrentas a grandísimos equipos, hay etapas del partido que lo vas a pasar mal, que tienes que estar preparado para resistir. Mañana seguramente atravesaremos momentos buenos, momentos que sufriremos... Lo que nos pasó un poco contra el Madrid. Tuvimos momentos buenos y otros en que fueron mejores que nosotros. Ojalá que sea más tiempo los momentos buenos nuestros, y más contundentes", asumió Simeone, que valoró, y mucho, la figura de Hansi Flick.

"La gran fortaleza del Barça es su entrenador. Tiene una capacidad de transmitirle a los jugadores el estilo de juego que está proponiendo. Creo que la llegada de Flick le ha hecho muy bien al Barcelona", le ensalzó el argentino, que aseguró también que "tenemos una idea muy concreta" de por donde irá el partido ante un rival que califica como "el que mejor juega de toda LaLiga".

"Jugará Juan en la portería"

"Es un contrincante que tiene una fortaleza ofensiva muy buena, con esa presión alta que continuamente sigue manteniendo. Nosotros a intentar hacer daño donde creemos", explicó Simeone, que despejó la duda, si es que la había, en la portería. O no, porque ambos porteros se llaman Juan, aunque uno sea traducido. "Jugará Juan, seguro", dijo en lo que parece una referencia a un Musso que se ha ganado el puesto de titular en la Copa por delante de Oblak, pese al recuerdo reciente del esloveno en Montjuic.

Aunque en los mundos de Simeone, quién sabe si se está guardando un as bajo la manga. Quien si parece que volverá seguro al once será un Pablo Barrios al que el argentino protegió tras sus dos expulsiones recientes. "Tiene 21 años, es un chico que está creciendo, está siendo importantísimo y mejorando día tras día. Le veo con mucha responsabilidad. Estas expulsiones le servirán de experiencia. Confianza absoluta en él", aseguró el Cholo, que no se paró a comentar una posible baja de Lamine Yamal: "Tienen futbolistas importantes en todas las líneas. Están en un gran momento y tendremos que llevar el partido donde le podamos hacer daño".