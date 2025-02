Louzán advierte que "España no puede dar imagen de que vamos cada uno por nuestro lado" tras una "positiva" primera reunión entre el CSD y RFEF

Hoy se ha celebrado el primer encuentro entre el representante del Gobierno, en este caso el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Para el gallego "era una reunión necesaria y estamos muy contentos porque el fútbol español necesita del consenso de todos y hemos trasladado al secretario de Estado que también el Gobierno debe unirse al consenso que hemos logrado en el fútbol español. Hay muchos temas que hemos tocado y quedan algunos por hablar todavía".

Champions en el Metropolitano y Mundial 2030

"Hay un reto muy importante este año con la celebración de la final de la Europa League en Bilbao y tenemos la final de la Champions que espero que Madrid albergue en 2027 en el Metropolitano, lo cual es algo que hay que trabajar con mucha antelación. El otro gran reto es el Mundial 2030 el cual necesita de la colaboración y del buen entendimiento con el Gobierno. Creo que eso ha sido un encuentro muy positivo y ahora toca mirar al futuro. A eso nos hemos comprometido las partes, para que todo fluya en beneficio del fútbol español", apuntó Louzán al salir de la reunión.

La reunión había sido postergada por la parte gubernamental hasta que se resolviese el recurso que Louzán había elevado al Tribunal Supremo por el delito de prevaricación por el que fue condenado a siete años de inhabilitación a raíz de la concesión de una subvención de 86.311 euros para la reforma de un campo de fútbol en Moraña, Pontevedra. El pasado 6 de febrero la sala del Alto Tribunal absolvió por unanimidad al presidente de la RFEF al considerar que los hechos no encajaban en el delito de prevaricación. Y todo pese a que la Fiscalía había mostrado su oposición a que el tribunal exonerara al gallego, que es máximo mandatario de la RFEF desde el pasado 16 de diciembre.

El Gobierno había sido muy crítico con la elección de Louzán, y Pilar Alegría, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes advirtió que “con la situación procesal de Louzán yo no podría ser ni concejal de mi pueblo”. Para después apuntar: “Si se ratifica la condena a Louzán, se convocarán elecciones”. Sin embargo, la absolución del gallego ha provocado que ahora el Gobierno se haya visto obligado a sentarse con él como máximo representante del fútbol español.

A este respecto, Louzán declaró: "Soy una persona coherente y he sido tremendamente claro siempre con esto, incluso cuando pasó todo eso. Le he trasladado cuál fue mi visión en cuanto a ese momento. Ahora eso queda atrás y me ha dicho que está contento sobre lo que ha pasado en relación a mi situación y que ya no hay impedimentos para que podamos trabajar codo con codo y con una entente cordial en todos los aspectos. Invito al Gobierno y al CSD a sumarse al consenso del fútbol español. Somos una gran industria como fútbol y país y una gran marca. Nosotros vamos a ser leales".

'Ninguneado' en la Comisión Interministerial del Mundial 2030

Y a este pulso se suma que la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la creación de “una Comisión Interministerial encargada de coordinar la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030”. Según el Artículo 5 del Real Decreto 99/2025, dicha comisión estará presidida “por la persona titular del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes”, Pilar Alegría, “y la vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD)”, José Manuel Rodríguez Uribes. Además, “la Comisión estará integrada por un representante con rango de Secretario de Estado o Subsecretario, nombrado por los respectivos titulares” de 15 de los 22 ministerios de Sánchez. A ellos se añade “la persona titular de la Dirección General de Deportes, quien ejercerá la Secretaría y participará con voz y voto”, cargo que ocupa Fernando Molinero.

Y por último, y esto es lo que ha molestado en la RFEF, “la presidencia podrá convocar a sus reuniones a otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado o a representantes de otras Administraciones Públicas, así como a las personas titulares de la Presidencia del Comité Olímpico Español (COE), Comité Paralímpico Español, Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a un representante de la FIFA, y a otras personas de reconocido prestigio que participarán, con voz, pero sin voto, cuando, por razón de los asuntos que hubieran de tratarse, estimase conveniente su presencia”. Así que Louzán tendrá voz, pero no voto en esta Comisión Interministerial encargada de coordinar la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030”.

También sobre esto se pronunció el presidente de la RFEF al concluir el encuentro: "Hemos preguntado por esa Comisión y nos trasladan que quiere contar con nosotros, de primera mano. A partir de ahí es un tema ministerial y se tiene que contar también con FIFA y de la RFEF. Y le he trasladado que sería muy importante implicar a las ciudades porque ellas son las candidatas y veo interesante su presencia. Hay once decididas y dos que están ahí pendientes de la posibilidad, que son Valencia y Vigo. Tenemos que trabajar todos juntos, España no puede dar una imagen de que vamos cada uno por nuestro lado. Hemos demostrado que el camino que hemos elegido nos está dando razón porque debemos caminar juntos y así se lo hemos trasladado. Por su parte hay buena predisposición".