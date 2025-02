El Real Madrid se olvida de los árbitros: Alaba es titular 434 días después, Modric nunca dejó de serlo y Güler no lo será

Modric es una leyenda del Real Madrid. Un jugador que es pasado, presente y futuro del equipo que al que hizo olvidar sus males con los árbitros. No hubo ni un solo comentario a la actuación de Cuadra Fernández y Melero López, árbitro principal y responsable del VAR, respectivamente. Aunque el ambiente preparado tenía a los colegiados en el punto de mira. Los jugadores blancos y los gironins posaron delante de la pancarta de la campaña oficial de la RFEF que pide respeto para los árbitros. El Bernabéu no quiso escuchar el oficialismo surgido de la presión contra Munuera Montero y abucheó el gesto, así como todo aquel que no fue vestido de jugador a la jornada 25.

Alaba regresa con precaución

Una semana propicia para el Real Madrid, que sigue enganchado a la cabeza de LaLiga y se ha revitalizado en Europa con una eliminatoria frente al City que, en lugar de ser de desgaste, ha supuesto un refuerzo para la moral blanca. El duelo contra el Girona evidenció que Mbappé y Vinicius se encuentran en pleno estado de forma para el tramo decisivo de la temporada. Aunque sus 'expected goals', ese indicador sacrosanto del Big Data efectivo, se quedasen por debajo de lo esperado salvo la jugada que permitió certificar el triunfo ante los de Michel.

"Hoy la mejor noticia es la recuperación de Alaba. Ha jugado 60 minutos muy cómodo. Empezamos a recuperar piezas atrás. He podido dar descanso a Valverde y Rüdiger. Llegamos al tramo más importante en buena forma", reivindicó Ancelotti. Sin embargo, el italiano decidió retirar a Alaba en el minuto 73. Se le vio todavía falto de ritmo, normal para alguien que fue titular 434 días después. Si titularidad para la fase crucial parece compleja una vez que se ha asentado la dupla con la que nadie contaba, formada por Asencio y Rüdiger.

Al austriaco se le notó molesto en algunos desplazamientos en largo y tampoco explotó una de sus grandes virtudes como son los lanzamientos a balón parado. La sensación es que 'el hombre de la silla' ya ha dado sus mejores minutos en el Real Madrid. Seguramente sea la misma situación de Modric, pero el croata, finísimo porque nunca ha tenido graves lesiones, sigue siendo un talento que, dosificado, es imprescindible. Más allá del gol de primer nivel con el que desatascó el partido, el eterno capitán madridista lanzó a los delanteros y dio pausa al juego hasta su sustitución en el minuto 86 que permitió una sonora ovación del Bernabéu.

Real Madrid - Girona. / AP

Lo bueno para el '10' es que estos aplausos le acompañan en cualquier campo, juegue de local o visitante. "Tuve otro jugador de 40 años que era Maldini. Los dos se pueden comparar en lo que tiene que ser un futbolista. Son ejemplos fantásticos. No es casualidad que han llegado a los 40. La genética importa, pero también el compromiso y la actitud", resaltó Ancelotti con un mensaje que va para todos los que piden minutos. Modric tuvo que convencerse hace dos temporadas para ser un jugador de rotación al que tentó Arabia Saudí.

Güler se queda a cero y Modric se pone a cien

Pero después de la jubilación anticipada de Kroos, el croata recuperó el protagonismo perdido en una posición en la que el alemán generó un agujero negro. No escucha ni el ruido ambiental Arda Güler, quien no ha disputado un solo minuto en los últimos cinco partidos. Ancelotti prefirió meter a Valverde y a Rüdiger, los dos hombres que más carga de tiempo acumulan en el Real Madrid en lugar de darle una oportunidad al turco. Desde su país se exige un cambio de aires para, por lo menos prosperar y ganar confianza. Algo que hizo al final de la temporada pasada, cuando cerró el título de Liga con sus goles.

Güler, una promesa que el Real Madrid le arrebató al FC Barcelona, lo pasó mal en su llegada a España. Las lesiones lastraron su rendimiento y hasta el 6 de enero de 2024 no pudo debutar. Ancelotti le puso en valor en la celebración de la Decimoquinta. Le dio su minuto de protagonismo con la afición blanca, que se ha olvidado de un jugador que no tiene participación desde el partido de Copa del Rey frente al Leganés. Desde entonces ha desaparecido del mapa.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, lucha por un balón con Arda Güler. / PEDRO CASTILLO Y ANTONIO VILLABA / REAL MADRID

Es uno de los futbolistas que ha reclamado minutos, como Endrick, quien sí ha ido ganando momentos sueltos en los partidos. "Está bien, listo para jugar", aseguró Ancelotti, descartando que padezca cualquier problema físico. El italiano sabe bien fijar las claves de su meritocracia. Las jerarquías importan, pero sobre todo respetarlas para prosperar y tener las oportunidades. Como le pasa a Brahim, un secundario con alma de protagonista.

Mbappé hizo lo segundo para poder ejercer el rol de mando en un Bernabéu que empezó con el "Corrupción en la Federación" y terminó con el "llorasteis en Lisboa, llorasteis en Milán", la cantinela que dedican al Atlético por las derrotas en las Champions. El madridismo ya se ha olvidado de los árbitros y lo único que tiene en mente es el 'Euroderbi', el punto culminante de un camino lleno de curvas. Su hoja de ruta habitual y en la que Carletto pilota con agilidad. Ya huele a primavera en el Real Madrid.