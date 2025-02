Ancelotti ensaya ante el Girona la vida sin Bellingham

'Fuck you' o 'fuck off'. Ya poco importa. Utilizara la primera expresión, como aseveró el vilipendiado árbitro Munuera o Montero, o la segunda, que es la versión del futbolista, la realidad ya no cambia. Jude Bellingham fue expulsado en el Osasuna-Real Madrid por decirle al colegiado 'fuck' y algo más y tendrá que cumplir dos partidos de sanción en LaLiga. El primero de ellos, el de esta tarde frente al Girona en el Santiago Bernabéu.

"El club va a recurrir, pero hay que respetar la decisión, también hemos jugado bien sin él", expresaba este sábado Carlo Ancelotti sobre la ausencia del mediapunta inglés, uno de sus imprescindibles desde que la temporada pasada llegara a Chamartín procedente del Borussia Dortmund. Desde entonces, apenas año y medio, ha disputado 77 partidos de blanco, 75 de ellos como titular. Una barbaridad.

Tres partidos sin Jude

Cuenta el italiano, qué remedio, le queda, con que Bellingham se perderá tres de los próximos cuatro partidos del equipo. Pues a esa sanción de dos encuentros en LaLiga (el segundo será el Betis-Real Madrid del próximo sábado), se suma la de la ida de octavos de la Champions contra el Atlético, en este caso por acumulación de tarjetas. Un descanso que le vendrá bien al inglés, pero que trastoca inevitablemente los planes de su entrenador.

Tanto el partido de esta tarde contra el Girona como el de la semana que viene contra el Betis le servirán de ensayo para ese partido clave que es el 'euroderbi' madrileño del Bernabéu. Porque aunque el Real Madrid está enfrascado en una guerra a tres por el título de LaLiga, los dos partidos subrayados en rojo en el calendario blanco en el próximo mes son esos dos que colocan al Atlético en la otra mitad del campo.

Con la ida de semifinales de Copa contra la Real Sociedad (miércoles que viene) de por medio, Ancelotti debe dosificar esfuerzos de sus hombres más exprimidos, en un tramo de temporada asfixiante. Tener que jugar el 'playoff' de Champions ha provocado que los blancos no haya tenido una semana limpia desde Navidad, a diferencia de lo que les ha sucedido a sus dos rivales directos por la Liga, Barça y Atlético.

Las opciones de Ancelotti

¿Y quién hará de Bellingham contra el Girona? Atendiendo a los precedentes, Ancelotti debe decantarse por dos opciones: darle una oportunidad a Arda Güler o alinear un centrocampista más. En los cuatro partidos que se perdió Bellingham por lesión en el amanecer de la temporada, alternó entre esas dos opciones.

Arda Güler es una de las opciones para sustituir a Bellingham. / LAP

El turco es quizá el relevo más natural, pero en las últimas semanas ha ido perdiendo el protagonismo ya de por sí escaso que viene teniendo esta temporada. En los cuatro últimos partidos ni siquiera ha gozado de minutos. Tampoco el miércoles contra el Manchester City, pese a que la eliminatoria quedó pronto resuelta en el Bernabéu.

La otra alternativa, la de reforzar el centro del campo, cuenta con el hándicap de las bajas en defensa, si bien Alaba podría regresar a la titularidad este domingo. Valverde y Tchouaméni están jugando muchísimos partidos como zagueros, lo que reduce la nómina de hombres disponibles. Y, además, alguno de ellos debería rotar. Con todo, Ancelotti podría apostar por juntar a tres futbolistas del cuarteto que forman Ceballos, Modric, Camavinga y Tchouaméni. Valverde apunta al banquillo, algo tocado tras el duelo contra el City.

La vía Brahim

La otra alternativa pasa por Brahim. El internacional marroquí jugará contra el Girona con total seguridad, pero no necesariamente como mediapunta, pues es más que posible que Ancelotti dé descanso a uno de sus tres delanteros titulares: Rodrygo, Vinicius y Mbappé. El francés, que solo ha descansado desde Navidad en el duelo de Copa contra el Celta, es quizá quien más boletos tiene para arrancar en el banquillo.