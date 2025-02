Francia da un recital en Roma y devuelve a Italia a la realidad en el Seis Naciones

La selección francesa de rugby dio este domingo un recital (24-73) en Roma, dirigida por unos extraordinarios Dupont y Ramos, y bajó a la emergente Italia a la realidad después de que los transalpinos hicieran un buen papel en la jornada inicial ante Escocia y ganaran a Gales en la segunda. El 'XV del Gallo' no dio apenas opciones a Italia que encajó una de las derrotas más abultadas de su historia y se hizo sin problemas con la Copa Garibaldi, uno de los trofeos que se disputan dentro del Seis Naciones.

El Francia - Irlanda decisivo que se viene

El resultado de este domingo deja para la cuarta jornada del torneo, el próximo 8 de marzo, un partidazo en el que Francia e Irlanda se disputarán en el Aviva de Dublín gran parte del título de la más prestigiosa y antigua competición continental. Los irlandeses partirán con ventaja, pues tendrán el campo a su favor y además son los únicos que todavía aspiran al Gran Slam porque no han perdido ninguno de los tres encuentros disputados.

Los dirigidos por el argentino Gonzalo Quesada recibieron esta tarde en su casa una auténtica ducha fría, pues llegaban con ciertas opciones de doblegar a la selección de Fabien Galthie y encajaron once ensayos. Italia solo ha ganado en tres ocasiones a Francia de las 45 en las que ambas se han enfrentado, y unicamente en 2011 y 2013 se ha llevado la Copa Garibaldi que cada año, desde 2007, dirimen.

Galthie introdujo cuatro cambios en el 'XV del Gallo' respecto al conjunto que perdió en Londres contra Inglaterra en los últimos minutos del clásico en la segunda jornada. El técnico dio entrada a Flament y Guillard en la segunda línea y a Attissogbe en el ala derecha y Barre en el puesto de zaguero. Asimismo, Ramos pasó de zaguero a apertura. Todo le funcionó.

Seis ensayos en apenas media hora

Francia vio cómo le anulaban un ensayo de Barre en el minuto 10 por un pase adelantado en el inicio de la jugada. Justo después de que Allan fallara para los locales un golpe de castigo centrado y antes de que Menoncello abriera el marcador para Italia y Guillard empatara para los galos al cuarto de hora del inicio. Poco a poco, el encuentro enloqueció. El intercambio de golpes dio como vencedora a Francia que con dos magistrales Dupont y Ramos dirigiendo su juego, ahora abierto, ahora cerrado, puso a los transalpinos contra las cuerdas.

En apenas media hora, seis ensayos sobre el césped del Olímpico romano. Cuatro para les bleus, obra del ya citado de Guimard, Mauvaka, Dupont y Boudehent, con los que ya conseguían el bonus ofensivo, y dos para los azzurri, de Menoncello y Brex. Barre, al filo del descanso, cruzaba por quinta vez la línea de marca italiana para subir al marcador un lapidario 17-35 en el intermedio.

No solo no mejoró el rugby de la azzurra, sino que empeoró en la reanudación. El XV que dirige el argentino Gonzalo Quesada perdió definitivamente el rumbo al inicio del segundo periodo. Alldritt sumó el sexto ensayo, Bielle-Biarrey el séptimo y Dupont el octavo en el 54, momentos después de que Galthie cambiara a seis de sus ocho delanteros. No cesaba el festival de juego galo a pesar de los relevos, lo que da muestra del nivel que tiene hoy Francia en este deporte.

Paolo Garbisi maquilló un poco el electrónico del estadio del norte de la capital italiana. El apertura hizo el tercer ensayo en el minuto 61 en la búsqueda del bonus ofensivo local (24-54 en el minuto 61). Ramos se fue al vestuario en el minuto 67 bajo los aplausos del Olímpico, con ocho de las nueve patadas que tuvo pasadas entre palos. Barre, Attissogbe y, por último, Barras en el minuto final y cuando ya se anunciaba que Dupont era el MVP del choque firmaron el noveno, décimo y undécimo ensayo de Francia.