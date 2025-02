Simeone, perplejo porque al Atlético no le pitaron un penalti... en contra: "No entiendo nada"

Estamos más que acostumbrados en el fútbol, más en estas últimas semanas, a que jugadores y entrenadores carguen contra los árbitros porque han tomado una decisión que les ha perjudicado. Menos habitual es lo que ha ocurrido este sábado en Mestalla: Diego Pablo Simeone se ha quejado porque el colegiado del Valencia 0 - Atlético 3 no ha pitado un penalti... en contra de los rojiblancos.

La mano de Javi Galán

La jugada de la discordia ha ocurrido en el minuto 56, ya con 2-0 a favor del Atleti. Umar Sadiq ha rematado de cabeza y el balón ha golpeado en el brazo de Javi Galán. El defensa del Atlético tenía la mano despegada del cuerpo, si bien es cierto que estaba muy cerca del remate, sin capacidad de reacción, y que la extremidad estaba en posición natural.

El árbitro de campo, Cuadra Fernández, no ha sancionado penalti y desde el VAR tampoco le han indicado lo contrario. Las quejas del Valencia, tanto en el terreno de juego como en las gradas de Mestalla, han sido feroces.

"Me mostraron la imagen del penalti y es la misma jugada de la Eurocopa. Le pega en la mano; no entiendo nada. En la Eurocopa era penal de Cucurella. Dicen que la mano estaba muerta, pero le pega en la mano", ha expresado Simeone tras el partido, mostrando su perplejidad porque esa jugada no acabara con penalti en contra de su equipo.

La mano de Cucurella

Se refiere Simeone a la polémica acción del España-Alemania de la Eurocopa. En la prórroga de esos cuartos de final, Cucurella frenó un balón con la mano extendida sin que se sancionara penalti. Semanas después, se reveló que la UEFA había puesto esa jugada a los árbitros como ejemplo de error arbitral.

"Ojalá que sea más claro siempre para todos porque la situación es poco entendible, un día va a ser penal, otro no… Ojalá que se pudiera manejar la misma línea en todos los equipos", ha continuado el Cholo durante su sorprendente (por inhabitual) explicación sobre la jugada.

La reacción del Valencia

"Nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti", ha expresado el Valencia en sus redes sociales. Su entrenador, Carlos Corberán, ha sido menos explícito: "Hay momentos que después de una derrota no quiero ni mirar; entiendo que hay un reglamento, que hay interpretación, ha habido contacto con el brazo del jugador, eso queda claro, no sé si condiciona la posición. Aunque Simeone haya dicho que ha sido penalti… Prefiero pensar que no ha sido porque duele menos".