Víctor Chust: "Cuando veo a Asencio, pienso muchas veces que yo podía haber sido él"

Víctor Chust llegó a la cantera del Real Madrid siendo un niño para cumplir un sueño. Llegó a debutar en el primer equipo blanco, pero una oferta del Cádiz le llevó a la Tacita de Plata. Hoy es un jugador indiscutible en el sistema defensivo de los amarillos y ve desde la distancia como un compañero suyo, Raúl Asencio, se ha ganado un puesto en el once blanco. Chust conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre su pasado en Valdebebas y su presente y futuro en el Cádiz.

-Usted salió de su casa con 12 años en Valencia para jugar en el Real Madrid. ¿No es demasiado pronto?

-Cuando tienes 12 años eres menos consciente y no ves los peligros que hay ahí afuera. Yo solo veía que podía cumplir mi sueño de ser futbolista, pero en mi familia estaban preocupados porque era muy pequeño

-Y encima se fue a una de las canteras más exigentes del fútbol mundial. Porque en Valdebebas hay centenares de niños y niños con mucho talento y las mismas ganas de ser futbolistas.

-Es cierto, pero el Real Madrid te da todas las facilidades para que llegues arriba. Te han elegido por algo y quieren que llegues porque para eso trabajan contigo. No eres consciente de todo lo que invierten en ti. Pero hay pocas frases que sean más verdad que esa que dice que “fuera del Real Madrid hace mucho frío”. Ellos firman a los mejores y luego ya cada uno hace su camino. Está claro que hay que tener una pizca de suerte para llegar hasta el primer equipo porque el camino existen muchos factores

-¿Ser defensa en el Real Madrid es más comprometido que ser delantero?

-Ser defensa en el Real Madrid es más difícil que ser delantero. Sí, lo creo. Porque es un equipo que suele dominar y que lucha por ganar ligas y campeonatos atacando mucho más que defendiendo. Te llegan tres o cuatro veces y debes estar muy atento para hacerlo bien en esas ocasiones. Hay que estar alerta y no fallar. Exige un nivel alto de concentración, por más que el balón esté en la otra parte del campo. En ese aspecto somos los que más nos parecemos a los porteros, que a lo mejor solo tienen que intervenir dos veces, pero son dos intervenciones fundamentales

-¿Y el grado de exigencia es tan alto como lo imaginamos desde fuera?

-La competencia es altísima, pero también te ayuda a estar con los sentidos puestos en ello. Salvando las distancias, te exigen lo mismo que en el primer equipo. Creo que en el Real Madrid lo que prima es la profesionalidad, incluso desde la cantera. Cuidarse, trabajar, prepararse al máximo para estar al máximo cuando la ocasión lo exige.

-En estos días un central y canterano, Raúl Asencio, se está haciendo un hueco en el once. ¿Se ve reflejado en él?

-Por supuesto que me veo reflejado en Raúl Asencio porque yo también con el primer equipo por circunstancias especiales. Ahora ha habido una plaga de lesiones y a mi me tocó con el Covid. Yo tuve varias oportunidades y eso lo aproveché para darme a conocer y eso me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy, en un equipo como el Cádiz.

-¿Cómo ve a Raúl desde la distancia?

-Asencio está haciendo buenos partidos. Es un chico que está siempre muy concentrado en el juego y que está demostrando personalidad. Creo que está realizando buenos partidos cuando le dan oportunidades. Está demostrando que tiene capacidad para hacerse con un hueco en la plantilla. Está recibiendo halagos, pero no le están debilitando porque está muy concentrado en cuál es su tarea cuando sale al campo.

-¿Lo conoce personalmente?

-No somos del mismo año, porque yo soy del 2000 y él del 2003, pero coincidimos en la residencia en Valdebebas. Es un chico trabajador y que siempre está concentrado en el campo. Esa creo que es su principal virtud como defensa. Nunca pierde el sitio ni la posición respecto a la jugada.

-¿Y no piensa al verlo, ese pude ser yo…?

-Mucha veces... Cuando le veo claro que pienso que yo podía haber sido Asencio. De hecho, el mister Ancelotti me quería trabajando siempre con el primer equipo. Pero después del año que estuve cedido en el Cádiz al volver, no me quedé a la pretemporada porque llegó rápido la oferta desde el Carranza y decidí incorporarme rápido al Cádiz. Tenía que haber esperado y haber hecho la pretemporada, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Ese verano llegó Rudiger, pero yo ya había decidido irme a Cádiz, porque me habían tratado muy bien allí el año de cesión y la afición fue muy cariñosa conmigo. Y eso lo valoré mucho. Quién sabe dónde estaría si me hubiera quedado aquella pretemporada…

-¿Tuvo miedo a salir de debajo delparaguass del Real Madrid?

-Te confieso que cuando di el paso de salir del Madrid cedido al Cádiz me dio vértigo. Porque yo llevaba desde los 12 años en Valdebebas y entonces pensé, “ahora voy a saber si de verdad valgo para esto”. Iba a una ciudad diferente, con compañeros nuevos, solo y con mucha exigencia porque venía de donde venía. Pero desde el primer día que llegué compañeros como Negredo, Fali, José Mari o Salvi me ayudaron mucho. Recibí el cariño de la afición y me hicieron sentir muy cómodo. Este club es una familia, y más allá de la competencia sana y necesaria entre nosotros, el grupo siempre es la prioridad de todos.

-Acertó con Cádiz...

-Estoy encantado. Por la entidad del club, por el cariño que me da la afición, por la calidad de vida de la ciudad. Es un privilegio poder estar aquí.

-¿Es muy diferente jugar en el Cádiz a jugar en el Real Madrid?

-Creo que el Cádiz, a su nivel, tiene muchas cosas comunes con el Real Madrid porque es un club con solera en el que la exigencia es alta. Te piden que te vacíes cada partido y que sepas competir en todos los escenarios y en eso tengo la suerte de venir de una cantera como la del Madrid donde llevo años haciéndolo.

Víctor Chust, canterano del Real Madrid y actual jugador del Cádiz CF / Cádiz CF

-Al final mandan los resultados.

-Está claro que aquí nos piden buenos resultados, pero estamos muy contentos con la forma en que va la temporada ahora. Creo que se vive un buen momento y estamos muy contentos de la sintonía con la afición. Luego la Segunda es muy jodido y un día eres el mejor y al siguiente el peor del mundo. Pero con eso vivimos.

-Hay quien sostiene que en Segunda esta temporada hay mejores equipos incluso que en Primera.

-Desde luego es la temporada en Segunda con equipos más históricos de la historia. Y eso se ha traducido en que todos tenemos mucha exigencia y cada siete días te enfrentas a equipos que te lo ponen muy complicado. Es una temporada muy dura en esta categoría.

-¿Cuáles son las fortalezas de este Cádiz?

-Creo que el factor campo es muy importante. Cuando jugamos en casa se nota mucho que jugamos con uno más. Y luego creo que tener un buen grupo es clave, tener buen ambiente para ayudarnos cuando las cosas no vienen bien y hay que remontar los resultados. Que todos tiremos en la misma dirección es decisivo.

-Se le ve contento y relajado.

-Renové este verano hasta 2028 porque estoy muy contento aquí y creo en el proyecto de fútbol que está armando el Cádiz. Vamos paso a paso, partido a partido. Pero se está creando algo estable y la comunión con el público es fundamental en esto.

-¿Qué tal con Gaizka Garitano, el nuevo entrenador?

-Te diré que no soy especialmente futbolero. Así que cuando llegó el nuevo entrenador no tenía referencias. Había compañeros que lo conocían, que sabían cómo jugaba… Yo no tenía ni idea. Pero la verdad es que ha encajado muy bien en el grupo y hemos sabido captar lo que nos pide. No puedo estar más contento y sobre todo destacaría que ahora somos un equipo.

-Si no es futbolero, entonces, como decía Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre?

-¡Ja, ja, ja! Me gusta montar a caballo, aunque ahora no puedo por ser futbolista. Juego al tenis, algo a pádel, estoy haciendo mis pinitos en el golf… El tiempo libre lo dedico a la familia, a los amigos y me gusta indagar en temas que no conozco. Soy una persona curiosa. Y algo de fútbol veo, los partidos grandes de Liga, los de Champions del Madrid, o alguno de rivales con los que vamos a jugar.

-Pues gracias por el rato de charla y que lo siga disfrutando.

-Estoy encantado y seguiré por aquí un tiempo. Gracias a vosotros.