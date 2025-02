Mbappé, del triplete contra el City al viaje de urgencia a Francia: el club que compró hace cinco meses se hunde

Dice Carlo Ancelotti que "no es fácil ser Vinicius", pero mucho menos es ser Mbappé. Después de realizar una exhibición contra el Manchester City (3-1), anotando los tres goles del Real Madrid, el galo tomó un avión para ir hasta Normandía, donde tiene su sede el SM Caen, el club que compró en septiembre del año pasado y que se ha convertido en un motivo de preocupación. Tras perder con el Annecy FC, se produjo el segundo cese en el banquillo esta temporada, en la que, como colista, se asoma al abismo del Championnat National, la tercera división, en la que juega desde los años 80.

El 25 de septiembre, Mbappé se convertía en el propietario más joven de la historia de un equipo de fútbol al formalizar la adquisición del SM Caen, equipo de la Ligue 2 gala. Apenas habían transcurrido cinco jornadas desde el inicio del campeonato, que, es cierto, no había sido el mejor de los imaginados para un equipo que la temporada anterior se quedó a las puertas de jugar los playoffs de ascenso. Lo hizo bajo la batuta de Nicolás Seube, ídolo en la entidad y quien fue sustituido el 30 de diciembre por Bruno Baltazar. Una decisión tomada por la propiedad que lidera Mbappé.

Caen y Mbappé, una historia incompleta

El portugués no ha estado ni dos meses en el cargo. Ha durado siete partidos en los que ha encajado siete derrotas. El SM Caen es último, con 15 puntos en 23 partidos, a 10 del playout para evitar el descenso, posición que marca el Clermont y a 11 del Red Star, que marca en la Ligue 2 la primera plaza de la salvación. El equipo normando no se encontraba en una situación así desde los años 80. Se trata de un club con más de 100 años de historia. En 1992 se salvó de la quiebra y pocos después se clasificó para jugar la UEFA. Ahí empezó su etapa más gloriosa, con 18 temporadas en el máximo nivel francés, hasta que en 2019 perdió una categoría a la que esperaba regresar antes o después.

El día que Kylian Mbappé jugó con el SM Caen, del que ahora es propietario. / SM CAEN

La compra del Caen (80% de las acciones) por parte de Mbappé no fue casual. Cuando estaba en el INF Clairefontaine, centro de alto rendimiento del fútbol francés, llegó a jugar un torneo con la camiseta del equipo del que ahora es propietario. Ocurrió en 2013, poco después de la famosa visita del galo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, de la mano de Zidane, y que fue el inicio de una historia con desarrollo feliz después de muchos desencuentros. Con apenas 14 años, el Caen, que jugaba en la Ligue 1, le puso en la mesa a su familia un contrato de formación de tres años que se convertiría en una nómina profesional cuando alcanzase la mayoría de edad.

La negociación, con Wilfried, su padre, a la cabeza, llegó a buen puerto, pero la Fédération Française de Football rechazó su licencia, "porque el reglamento no autorizaba a un menor de 15 años a fichar por un club situado a más de 50 kilómetros de su domicilio". El Caen decidió esperar a la próxima temporada, pero estando en la segunda categoría, la dirección decidió bloquear al director deportivo para acometer una operación que tenía una prima de fichaje de 180.000 euros. Hoy, cantidad irrisoria, aunque un montante difícil de asumir aquella temporada. Más si cabe por un adolescente. Se da la casualidad de que el debut profesional de Mbappé con el Mónaco fue en el Stade Michel d'Ornano, hogar del Caen. Mbappé anotó un doblete sin haber cumplido los 17 años. Los 20.000 espectadores le brindaron una sonora ovación. Los mismos que hoy cargan contra su gestión.

"Estoy aquí para salvar al Caen"

La primera gran protesta que se desarrolló en su contra fue tras el despido de Nicolas Seube, un mito del club. A pesar de que los resultados no acompañaban, el club todavía no estaba en puestos de descenso directo a tercera división. “Aquí solo el trabajo y la fidelidad te convierten en leyenda", rezó una pancarta del grupo de animación local. También se produjeron cánticos a favor del técnico al que su relevo en el banquillo no ha conseguido mejorar, algo que deberá hacer Michel Der Zakarian, el tercer entrenador esta temporada para el Caen. El armenio estaba sin equipo después de ser destituido por el Montpellier. "Antes de querer brillar internacionalmente, respeta a las figuras locales", fue el segundo mensaje en contra del jugador del Real Madrid.

Protestas contra Mbappé en el campo del SM Caen. / AFP

El tercero y definitivo fue el aviso que prolongado en el tiempo ha hecho viajar de urgencia al presidente: “Mbappé, el SMC (siglas del Caen) no es tu juguete”. Lo primero que se encontró Bruno Baltazar nada más aterrizar en el club fue una sonora pitada: "La afición es el corazón del club. Su reacción es normal. Me gustaría entrar en un proyecto con un contexto diferente, pero mi responsabilidad es cambiar la situación, recuperar victorias y hacerles sentir orgulloso. Para eso se necesitan victorias". No llegó ninguna.

Después de ser el MVP del Real Madrid contra el Manchester City, Mbappé llegó en jet privado al aeropuerto de Carpiquet sobre las 12:40. Llegó con su asistente personal y guardaespaldas. Desayunó con los jugadores, personal técnico y directivos que él mismo designó. Después salió al medio centenar de aficionados que acudieron a verle. La llegada de Mbappé se produjo dos días después de la destitución de Baltazar. "Estoy aquí para salvar al club. Quedan 33 puntos en juego. No veo por qué no podemos ganar partidos. Necesitamos oxigenarnos, levantar la cabeza y luchar. Quedan 11 partidos para salvarnos", explicó Mbappé ante los medios congregados ante una visita exprés con la que esperan un giro de una situación dramática.

Mbappé apaga el incendio de la selección

Mbappé siempre ha sido una cuestión de Estado en Francia. En mayo de 2024, Emmanuel Macron confesaba haber "metido la máxima presión al que dicen que será su nuevo club". Un presidente metido de lleno en el futuro de un jugador de fútbol. Meses antes, el máximo mandatario galo había participado en un encuentro con el Eliseo con Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, que contra el PSG. Un encuentro a cuya cena posterior fue invitado el propio Mbappé, a pesar de que el motivo esencial del encuentro era el conflicto entre Israel y Palestina.

Kylian Mbappé, en su visita al SM Caen. / SM CAEN

Para Qatar fue vital retenerlo en la estructura del PSG de cara a tenerlo como gran embajador del Mundial 2022. Como para el PSG era un símbolo de su estatus, al que convencieron para renovar en 2022 en uno de los contratos más lucrativos que tiene consecuencias incluso después de su finalización. Esta semana, la Federación Francesa de Fútbol hacía caso omiso de Delphine Verheyden, la abogada de Kylian Mbappé, por el litigio que mantiene con el PSG por 55 millones, en concepto de primas y salarios impagados.

Por lo menos, Mbappé ya tiene resuelto el frente de la selección, con la que no ha ido en dos convocatorias. Ambas, a priori, por lesión y rendimiento. La segunda estuvo marcada por la investigación de Suecia en su hotel por un supuesto abuso sexual del que salió absuelto. “Por supuesto que estará allí. ¿Por qué no iba a estar? Pero irá convocado, si no le pasa nada de aquí a entonces. Tiene un gran apego a la selección francesa, a pesar de que ha pasado por un periodo personal complicado. Ha recuperado su forma física y eso se nota en su juego, y también en su cabeza", avanzó Deschamps. No hay descanso para Mbappé, ni dentro ni fuera del campo.