El 'Euroderbi' obliga a adelantar el Betis-Real Madrid y pasar al domingo el Barça-Real Sociedad en Liga

Era un secreto a voces. El Betis-Real Madrid, que debía jugarse el domingo 2 de marzo a las 16.15 en el Benito Villamarín tenía las horas contadas. Mucho más si al final la ida del derbi de Champions entre Real Madrid y Atlético en el Bernabéu se jugaba en martes. Y los horarios anunciados por UEFA han terminado confirmando la visita rojiblanca al coliseo de Chamartín el próximo martes 4 de marzo a las 21.00. Así que el partido de los de Ancelotti ha visto cómo LaLiga modificado la fecha y horario de un partido, el de Heliópolis, que ya se hizo público con el calificativo de 'provisional'. Se jugará el sábado 1 de marzo a las 18.30 horas.

El problema es que modificar ese partido afecta a otro. Desde principio el principal candidato a pasar al domingo ha sido el partido del Barcelona. Dando por hecho que el Betis-Real Madrid saltaría al sábado y que el Atlético no podía ser porque los colchoneros serán el rival del Madrid el martes, restaban tras posibilidades para pasar al domingo: Girona-Celta, Rayo Vallecano-Sevilla o Barcelona-Real Sociedad.

Benfica-Barça, en miércoles

Como la UEFA comunicó que el Barça no visitará al Benfica hasta el miércoles, esa opción parecía más factible. Una decisión de LaLiga que se ha barajado desde que la UEFA dio a conocer los horarios oficiales de los octavos de final. Una decisión que pasaba por ser consultada a los interesados, Barcelona y Real Sociedad. Los donostiarras también tendrán compromiso europeo en Europa League, pero eso no será hasta el jueves, por lo que no había problema de incompatibilidad de fechas. Por eso, su partido se ha movido al domingo a las 16.15 horas, cuando originalmente se iba a jugar el Betis-Real Madrid.

Además, en esta ocasión, al pasar el Real Madrid al sábado, tanto blancos como rojiblancos llegarán a la ida con los mismos días de descanso, al jugar ambos el mismo día en Liga. Es cierto que los de Ancelotti tendrán que viajar a Sevilla, mientras los de Cholo recibirán en casa al Athletic. De cara a la vuelta del 'Euroderbi' de Champions, los horarios aún se desconocen. Pero la ventaja es que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano y el Atlético visitará Getafe. Los dos desplazamientos más cómodos posibles.