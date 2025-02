El secreto de Verdeliss para correr siete maratones en siete días, según su padre Fernando Unzu: "Cuando corre nunca..."

Estefanía Unzu se convirtió en una mujer de récord cuando realizó el "7x7x7". Un imposible denominado como World Marathon Challenge en el que tuvo que recorrer siete continentes en tan solo siete días. Y sí, Verdeliss aceptó el reto y de los siete maratones consiguió ganas seis. "Lo más complicado fue el no poder descansar como se debe. Hacían las maratones, cogían el avión y comían y dormían ahí", mencionaba su padre Fernando Unzu en la entrevista con el ABC.

Con sufrimiento excesivo en Miami, y con paso firme (y estelar) en Madrid, en el Jarama, la atleta e hija de Unzu ha creado una estela en la que muchos deportistas de alto rendimiento quieren alcanzar la 'gloria de la superación' que supone una propuesta de este calibre. El último en sumarse fue Valentí Sanjuan, que anunció en sus redes sociales el desafío de 5 maratones en 5 días en 5 continentes distintos. La regla deporitva es clara, pero el proceso físico es ante todo, incontrolable: "Lo que ha hecho Estefanía y lo que hacen todos los deportistas de élite es llevar el cuerpo al cien por cien y en mi opinión no es sano".

¿Cómo aguantó Verdeliss? Su padre Fernando Unzu cuenta su secreto

La estrategia de Verdeliss, no obstante, no se basaba solo en el sobreesfuerzo, sino que era ante todo mental. "El objetivo inicial era acabar, no hacer ninguna marca", comentaba Unzu en la entrevista. El padre de Estefanía es también un gran entrenador, ya que tuvo gran parte de culpa en la enorme preparación de la atleta a la hora de afrontar el reto. "Es autodidacta y trabaja por sensaciones. Cuando no puede más afloja y cuando ve que va bien aprieta", inducía la técnica de autoconocimiento con la que contaba la corredora.

Una realidad evidente entre los competidores de alto nivel en el atletismo, pero en la que muchas veces se debe incluir la impronta personal. A pesar de "avisarle de que era excesivo", Unzu sabía que la mentalidad de su hija era el secreto del éxito: "Estefanía cuando corre nunca lo lleva al cien por cien. va hablando, grabándose, saluda a la gente… Y llega en buenas condiciones". La clave de Verdeliss estaba en bajar las revoluciones del maratón y "nunca llegar a su ritmo límite".

"Corre a un 70 por ciento de lo que podría. Los maratones los utiliza de entrenamiento", argumentaba el padre de una atleta que, "sin llevar su cuerpo al máximo", logró culminar uno de los mayores logros (e imposibles) en el deporte español.