El Madrid de baloncesto se enfrenta a una posible 'espantada Real': Smith Jr., Ibaka, Rathan-Mayes...

El Real Madrid de baloncesto no pasa por su mejor momento, ni en lo deportivo, ni en lo institucional. El equipo dirigido por Chus Mateo viene de caer en la final de la Copa del Rey ante Unicaja, en un partido que representa cómo está siendo la temporada de los blancos. En los despachos, el club también vive una etapa convulsa. Ya queda lejano, pero en verano se marcharon cinco jugadores que formaban la columna vertebral del equipo: Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Fabien Cassuer, Guerschon Yabuselle y Vincent Poirier. Además, los recién llegados no han sabido responder a las expectativas que demanda un club del calibre del Real Madrid y, en estas últimas semanas, Dennis Smith Jr. y Serge Ibaka han alzado la voz para pedir su salida del equipo.

Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria en el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Dennis Smith Jr., el primero en levantar la mano

El base norteamericano llegó al Real Madrid el pasado 16 de enero. Desde entonces, acumula 35 minutos y 11 puntos con la elástica blanca. Esta ha sido la aportación de un jugador que generó ilusión en el aficionado madridista, pero que unas semanas después de su llegada pone fin a su etapa en el Real Madrid. Una de las principales causas de este adiós tempranero por parte de Smith Jr. se podría deber a un problema en la adaptación al equipo y a la ciudad. El base norteamericano venía de jugar durante siete temporadas en la NBA y, parece, que el estilo de vida y la competición que rige en Europa no han resultado de su agrado.

Sus problemas físicos tampoco han acompañado al base en su llegada a Madrid. Desde abril no disputa un partido como profesional y, parece, que en estos meses no se ha preparado para volver con la mejor forma física posible. Chus Mateo afirmó en varias ocasiones que esperaba "poder contar con el jugador en plena forma para la Copa del Rey", que se disputó el pasado fin de semana en Gran Canaria. No solo no se pudo contar con Smith Jr. a su mejor nivel, sino que no formó parte de ninguna de las tres convocatorias del Real Madrid.

Dennis Smith Jr. pone fin a su etapa como madridista. / ERDEM SAHIN / EFE

En estos momentos, la salida del norteamericano aún no se ha confirmado de manera oficial, pero el propio jugador ha compartido en sus redes sociales una publicación del periodista Chris Haynes, uno de los más fiables en el entorno NBA, en la que se confirma que Dennis Smith Jr. abandona el Real Madrid. "El veterano base Dennis Smith Jr. dejará el Real Madrid y tiene la intención de regresar a la NBA esta temporada, según me dijeron fuentes de la liga", explicaba Haynes en la red social X.

Uno de los fichajes que más ilusión despertó en el aficionado madridista parece destinado a abandonar el club a las primeras de cambio. Un baloncesto más pausado y con menos lanzamientos desde el triple, donde el americano no acumula buenos porcentajes, podía haber sido propicio para desplegar su mejor nivel, pero lo cierto es que el base americano finaliza su etapa con el Real Madrid muy por debajo de las expectativas que se generaron en torno a su fichaje hace solo un mes.

Serge Ibaka podría estar planteándose una salida del Real Madrid. / miguel angel molina / EFE

A la espera con Ibaka

El pívot hispano-angoleño parece estar cerca de seguir los pasos de su compañero Dennis Smith Jr. El exjugador de los Toronto Raptors no se encuentra cómodo con su rol en el equipo. En su llegada al Real Madrid este verano, el pívot pensaba ser un jugador más determinante en la plantilla. Llegaba como sustituto de Vincent Poirier, que había dejado huella en la afición madridista estas últimas temporadas. La sombra del nivel ofrecido por el francés parece pesar a Ibaka, que no ha mostrado el nivel esperado con su fichaje.

Serge Ibaka podría detonar otro terremoto en el club con su marcha. El club no contaba con este posible imprevisto en este momento de la temporada. La posición de pívot se vería muy damnificada, quedando en manos de Tavares y Bruno Fernando, únicamente. Las dudas alrededor de Usman Garuba, que acumula problemas físicos de forma constante desde su llegada, tampoco permiten agarrarse al pívot español. Precisamente, la llegada de Fernando en el mercado invernal no sentó demasiado bien a Ibaka, que vio como la competencia por el puesto crecía.

El pívot hispano-angoleño ya pasó por el Real Madrid en 2011, durante los meses de lockout de la NBA. En aquel entonces, firmó un contrato de seis meses con el club blanco y después volvió a la liga norteamericana. Esta temporada, puede replicar su estancia en aquel entonces, dejando un paso breve y efímero por el equipo blanco.

Los jugadores del Real Madrid Facundo Campazzo y Eli Ndiaye celebran una canasta durante el partido de semifinal de la Copa del Rey. / Angel Medina G. / EFE

Una plantilla venida a menos

Las salidas de algunos de los jugadores más importantes de la plantilla del subcampeón de Europa han mermado al equipo, que está lejos de vivir el momento deportivo que atravesaba la temporada pasada. Rudy Fernández puso fin a su carrera como jugador de baloncesto, al igual que Sergio Rodríguez. Dos de los pesos pesados del vestuario se despidieron del club blanco. A sus bajas se sumaron las de los tres jugadores franceses: Fabien Cassuer, Guerschon Yabuselle y Vincent Poirier. El primero de ellos puso fin a su etapa como madridista, dando su ciclo por acabado. Por otro lado, su compatriota Yabuselle puso rumbo a la NBA. El nivel ofrecido por el ala-pívot en los Juegos Olímpicos del pasado verano le valió para que la NBA llamara a su puerta y llegara a los Philadelphia 76ers. El último de los que conforma el trío de franceses, Vincent Poirier, se marchó a Anadolu Efes en busca de un nuevo proyecto deportivo y una mayor compensación económica.

Los jugadores del Real Madrid, Dzanan Musa y Mario Hezonja durante el partido de EuroLiga. / Kiko Huesca / EFE

La dirección deportiva del Real Madrid afrontó un verano de muchos cambios, pero lo cierto es que los recién llegados aún no han mostrado su mejor versión. Andrés Feliz y Xavier Rathan-Mayes llegaron para ocupar los puestos exteriores, que quedaron muy desprotegidos con la marcha de la 'vieja guardia', pero ni el dominicano ni el canadiense han podido asentarse en un rol importante. Además, las dudas en torno a la renovación de Dzanan Musa no paran de crecer. El bosnio finaliza contrato en 2026, pero su bajo nivel esta temporada ha generado dudas en las altas esferas. Siempre se le ha tachado de ser un jugador poco decisivo en los encuentros importantes, pese a que se liberó de esa carga en la pasada final de la Liga Endesa cuando fue nombrado MVP.

El alero bosnio del Real Madrid Dzanan Musa defiende al base checo del Barcelona Tomas Satoransky. / Chema Moya / EFE

En las últimas horas, ante la salida de Dennis Smith Jr. y la posibilidad de que Serge Ibaka haga lo propio, han sonado algunos nombres para reforzar la plantilla madridista. Patrick Beverly, que ya fue vinculado a la entidad blanca al comienzo de la temporada, puede ser uno de los nombres que sustituya a Dennis Smith Jr. El exjugador de la NBA se desvinculó con el Hapoel Tel Aviv tras varias discrepancias con su entrenador, Dimitris Itoudis. Cabe destacar que el límite fijado por la Euroliga para inscribir a nuevos jugadores es el jueves 27 de febrero, justo antes de dar comienzo a una nueva jornada, en la que el Real Madrid se mide el Barça en un partido clave para sus aspiraciones en Europa.