La prensa internacional reacciona a la condena de Rubiales: "El deshonrado presidente, CULPABLE"

La prensa internacional se ha hecho eco de la sentencia del magistrado José Manuel Fernández-Prieto a Luis Rubiales. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol con 18 meses de multa de una cuota diaria de 20 euros -- lo que se traduce en una cantidad total de 10.800 euros -- por un delito de agresión sexual contra la futbolista Jenni Hermoso. También deberá pagar una indemnización de 3.000 euros a la víctima, una cantidad muy inferior a los 100.000 euros que solicitaba la acusación.

Los diarios The Sun y The New York Times han sido los más contundentes, refiriéndose al expresidente con un calificativo que pocos medios han utilizado todavía. En el caso del medio británico, han titulado la noticia bajo el siguiente titular: "Rubiales, el deshonrado presidente de la selección española de fútbol, CULPABLE de agredir sexualmente a una estrella del Mundial con un beso no deseado, pero evita la cárcel". En el caso del periódico estadounidense, también describen a Rubiales como "expresidente convicto".

Sentencia Luis Rubiales: fin al "escándalo Kissgate"

Medios de todo el mundo han reaccionado a la publicación de la sentencia del conocido internacionalmente como "escándalo Kissgate". France 24 destaca que la sentencia también recoge la prohibición de que el condenado "se acerque a la deportista a menos de 200, interponiendo entre ellos una orden de alejamiento".

La BBC, por su parte, ha publicado su pieza sobre el caso bajo el titular: "Condenan a Luis Rubiales a pagar más de US$11.000 por besar a la futbolista española Jenni Hermoso sin su consentimiento". En cuanto a la CNN, su equipo destaca el "debate amplio en España alrededor del machismo en el fútbol femenino y en la sociedad", así como un extracto de la declaración de Hermoso en el juicio. "Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social", recoge el medio.