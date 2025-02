Los motivos por los que el juez ha condenado a Luis Rubiales: "No es la forma normal de saludar a las personas..."

El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a 18 meses de multa de una cuota diaria de 20 euros -- lo que se traduce en una cantidad total de 10.800 euros -- por un delito de agresión sexual contra la futbolista Jenni Hermoso. También deberá pagar una indemnización de 3.000 euros a la víctima, una cantidad muy inferior a los 100.000 euros que solicitaba la acusación.

Rubiales y los otros tres acusados -- el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector deportivo Albert Luque y el que fuese responsable de marketing de la federación, Rubén Rivera -- han sido absueltos del delito de coacciones que se les atribuía por las supuestas presiones que habrían ejercido contra Hermoso.

Sentencia Luis Rubiales: el magistrado aprecia connotación sexual

Fernández Prieto ha señalado que "la acción de dar un beso en la boca a la mujer tiene una clara connotación sexual, y no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad". Además, ha subrayado que "el propio acusado" demuestra "con sus propios actos" que no acostumbra a dar besos en la boca "como forma habitual de saludo".

"Basta fijarse mínimamente en la filmación de la entrega de medallas para comprobar que este acusado recibe a todas y cada una de las jugadoras proporcionándoles un fuerte abrazo y los correspondientes besos en las mejillas, nunca en la boca, salvo cuando llega el turno de Jenni Hermoso", indica la sentencia.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena total de 2 años y 6 meses de cárcel para el expresidente, un año era por el delito de agresión sexual y otro año y medio más por las coacciones. Por este último tipo penal, la representante del Ministerio Público había pedido la pena de 1 año y 6 meses para los otros tres acusados.