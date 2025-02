La lista de Bouza: veteranos que se caen, franceses que se postulan, jóvenes que se quedarán fuera de la foto…

Cuando Pablo Bouza se hizo cargo de los Leones, dejó claro que vendrían a la selección quienes mostrasen compromiso y priorizasen estar con España. Ni decir tiene que los jugadores de División de Honor pusieron todas las facilidades, siempre y cuando sus clubes no los bloqueasen. Cosa que ha ocurrido en la última jornada del REC, en el partido ante Georgia, que coincidió con jornada de Liga y generó fricciones con la Federación al no permitir que acudiesen con los Leones.

'La tierra para el que se la trabaja'

Luego estaba otro grupo de jugadores que han demostrado su compromiso con la selección aun militando en Top14 como Jon Zabala, Merkler, Alberto Carmona, Álvaro García (pese a irse a Stade Français) o Manex Ariceta. A ellos se suman otro grupo del PROD2 y Federale 1 como Kerman, Titi Futeu, Santi Ovejero, Santamaría, Ferrer, Triki, Piñeiro, Nieto… Por contra, hay quienes no dieron ese paso y priorizaron su carrera profesional a la selección, como Samu Ezeala. Algo respetable que obviamente ha tenido consecuencias.

Y después hay un grupo de internacionales de la anterior hornada que cayeron en el olvido tras las traumáticas eliminaciones en los dos procesos de clasificación previos por las irregularidades burocráticas perpetradas por una Federación que fue acusada por World Rugby de “negligencia continuada”. Entre estos últimos aparecen nombres como los de Charlie Malie, Lucas Guillaume o Fred Quercy, jugadores con contrato y protagonismo en el rugby profesional francés que tienen 33 años, uno menos que Feta Castiglioni o Bauti Güemes y tres menos que Bernardo Vázquez.

El extraño caso Bell

En la tarde de este martes conocíamos la renuncia de John Wessell Bell a la selección a sus 35 años. “Tras más de 30 caps con la selección española de rugby, yo, John Wessel-Bell, he decidido renunciar a las convocatorias del equipo nacional, desde hoy, para centrarme en mi vida familiar y personal. Han sido muchos años de alegrías, compañerismo, lucha conjunta, ilusión, crecimiento y entrega, que siempre llevaré en el corazón, porque para mí ha sido un honor y un privilegio haber formado parte del combinado español y haber defendido los colores de este país, que tan bien me ha acogido siempre. Gracias por la confianza depositada en mí durante este tiempo, que me ha incentivado a seguir mejorando como jugador y como persona”, rezaba la carta de despedida remitida a los medios.

Una despedida que minutos más tarde el padre del jugador desmentía en redes sociales señalando a su club, El Salvador, como ‘culpable’ de esa renuncia: “No renunció. El club dimitió en su nombre. Quiso negociar con el club para jugar determinados partidos con España, pero se negaron. Y luego envió su dimisión en su nombre. Su sueño era jugar el Mundial con España”.

Hay que recordar que Wesell Bell protagonizó, después de la eliminación por la alienación indebida de Mathieu Belie y Sebastian Fuster, otro caso de alineación indebida. El por entonces jugador del VRAC había pasado más días de los permitidos fuera de España, pero al no ser año de clasificación para el Mundial, la sanción de World Rugby por la irregularidad del zaguero, cuyo pasaporte desapareció, quedó en advertencia. Luego llegó el funesto episodio de Gavin van den Berg para culminar el estrépito.

Joel Merkler, en el partido entre España y Paíeses Bajos de rugby / Photoscrum

Entre la edad y la meritocracia

Era de esperar, y Bouza sabía que esto iba a pasar, que una vez se cerrase la clasificación de España para el Mundial comenzarían a aflorar pretendientes para la lista final de Australia dentro de dos años. No es un tema menor que sea dentro de dos años porque hay jugadores que superarán generosamente los 30 años, por lo que habrá que ver el criterio de Bouza para seleccionar o descartar a unos y a otros. Un jugador fundamental en esta España como Tani Bay cumplirá 35 durante el Mundial, Ovejero jugará con 36, 37 tendrá Güemes y hasta 38 llegaría Vázquez. ¿Dónde pondrá Bouza el límite?

Tomando un poco más de distancia se observa que la estructura de esta España que ha cumplido su cometido ganando a Países Bajos y Suiza, se arma con la consistencia de los españoles afianzados en el Top 14, junto al nutrido grupo de talentos de la Sub-20, y reforzados por gente de confianza de División de Honor, donde destaca una mayoría de jugadores de origen argentino que llevan años afincados acá. Estos han ganado con Bouza el protagonismo que antes tenían con Santos los franceses.

La pregunta que surge ahora: ¿está limitado el grupo a jugadores que han participado en el proceso de estos Leones durante este año de Bouza al mando? ¿O se puede abrir a nuevas incorporaciones que mejoren la consistencia del equipo? Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hay clubes españoles negociando la incorporación de algunos exinternacionales e internacionales españoles que regresar a España porque estar disponibles para la selección para preparar el Mundial, apurando así las últimas posibilidades de ganarse un puesto en esa lista para 2027. La duda es si Bouza les abrirá la puerta. El terreno es desconocido y los tiempos los marca el seleccionador, pero hay nervios porque ahora hay casi un centenar de jugadores que sueñan con estar entre los 30 elegidos para Australia.