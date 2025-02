Cuánto dinero gana el Real Madrid por eliminar al Manchester City de la Champions

El Real Madrid ha salvado el primer match ball. Y no solo en lo deportivo, donde ha conseguido eliminar al Manchester City en la ronda de 'playoff' de la Champions, sino que también en lo económico. La mala primera fase de competición para el club blanco lo había condenado a afrontar una eliminatoria extra con respecto a sus rivales. En las cuentas presupuestadas por el club al inicio de la temporada, figuraba que el Real Madrid debe llegar, al menos, a cuartos de final para cubrir lo previsto, pero su clasificación directa a octavos se fue complicando, llegando incluso a caer al 'playoff'. El sorteo quiso que el rival de los blancos fuera el Manchester City, un gigante europeo en horas bajas, al que el equipo de Carlo Ancelotti ha podido derrotar, pero los presagios no eran positivos en lo deportivo, tampoco en lo económico, ya que el presupuesto de toda la temporada giraba en torno a la eliminatoria ante los skyblues.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola se volvieron a encontrar en una eliminatoria de la Champions. / ANTONIO RICO| Associated Press/LaPresse / LAP

Un objetivo claro: cuartos de final

Desde hace varias temporadas, el objetivo del club son los cuartos de final. A nivel deportivo, por una cuestión de mentalidad y competitividad que obliga al club a estar entre los mejores de Europa. En cuanto a lo económico, se trata de un escalón superior y el club ha presupuestado esta fase en los últimos años. Para recordar la última vez que el Real Madrid no alcanzó, al menos, los cuartos de final de la Champions toca remontarse al año 2020. Fue, precisamente, el Manchester City de Pep Guardiola el que eliminó al Real Madrid, dirigido en aquel entonces por Zinedine Zidane. Desde entonces, el Real Madrid ha alcanzado el objetivo fijado al comienzo de la temporada, culminándolo incluso con algún título de por medio.

La UEFA, en esta nueva edición de la Champions, no solo ha cambiado el formato, sino que también ha incrementado lo premios por victoria y por clasificación a la siguiente ronda. El pase a octavos le aporta al club blanco un total de 11 millones de euros, cuando antes se fijaba en torno a 9,6 millones de euros. Un posible acceso a cuartos de final, ronda presupuestada por el club, supondría 12,5 millones más a la entidad blanca.

Kylian Mbappe, en el encuentro ante el Manchester City disputado en el Etihad Stadium. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aún le resta una ronda para alcanzar el objetivo presupuestado. En caso de no conseguirlo, se considerarán como pérdidas al no haber podido alcanzar dichos premios económicos. El club debería justificar, por otro lado, las pérdidas que, pese a no tratarse de un drama, sí supondrían un paso atrás en las cuentas del club. Con el Bernabéu aún en fase de prueba, la situación económica no es tan superlativa como puede parecer y, por ello, el club deberá aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que se le presentan para mejorar la salud financiera.

Los 'pinchazos' de la primera fase

La imagen ofrecida por el Real Madrid en la primera fase de liga de la competición estuvo muy por debajo de las expectativas. El equipo de Carlo Ancelotti finalizó en la 11ª posición de la tabla clasificatoria con 15 puntos, tras conseguir cinco victorias y tres derrotas. Estos 'pinchazos' ya han lastrado al equipo blanco, que esperaba contabilizar alguna que otra victoria más en la primera fase.

Kylian Mbappe se lamenta tras el gol encajado ante el AC Milan. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La UEFA ha reducido los premios por victoria, situándose en 2,1 millones de euros, mientras que cada empate se traducirá en 700 mil euros para las arcas de los clubes. En el caso del Real Madrid, se asegura 10,5 millones de euros a través de los triunfos conseguidos en la fase de liga. Además, la UEFA otorga una cantidad base de 18,6 millones de euros a todos los participantes. Al clasificarse como cabeza de serie al 'playoff', recibió 1 millón de euros extra.

Cuánto dinero gana el Real Madrid por eliminar al Manchester City

El equipo de Carlo Ancelotti se jugaba mucho más que una cuestión meramente deportiva en su eliminatoria ante el Manchester City. En primer lugar, se embolsa 11 millones de euros por acceder a los octavos de final, que pueden alcanzar los 23 millones si también materializa el pase a cuartos, objetivo establecido por el club. Además, hay que sumar las recompensas por victoria, situándose en 2,1 millones de euros por cada una de ellas.

De esta forma, los blancos han conseguido un total de 15,2 millones de euros por eliminar al Manchester City y acceder a la ronda de octavos de final. La UEFA no otorga un premio extra por clasificarse en esta ronda, sino que cuenta los partidos de forma individual, como si de dos encuentros más de la primera fase se tratasen.