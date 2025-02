Dennis Smith Jr. deja el Real Madrid de baloncesto un mes después de su fichaje

Dennis Smith Jr. llegó al Real Madrid el pasado 16 de enero. Un mes después, el base norteamericano solo ha disputado 35 minutos con la camiseta blanca, anotando 11 puntos. Esta ha sido la aportación de un jugador que generó ilusión en el aficionado madridista, pero que unas semanas después de su llegada pone fin a su etapa en el Real Madrid. Desde el comienzo de la convulsa temporada que vive el club blanco, Chus Mateo había pedido por activa y por pasiva la llegada de fichajes para completar "una plantilla corta". Uno de esos refuerzos fue Dennis Smith Jr., que ahora dice adiós tras un paso sin pena ni gloria en el Real Madrid.

Smith Jr. llegaba procedente del baloncesto norteamericano, donde ha jugado siete temporadas a máximo nivel en equipos como los Mavericks, los Knicks, los Pistons, los Blazers, los Hornets y los Nets, en los que militó durante la pasada campaña. Este año se quedó sin hueco en la NBA y ha formado parte de los Wisconsin Herd de la G League. En un intento por relanzar su carrera, llegó a un acuerdo con el club blanco, pero no se han alcanzado las expectativas puestas sobre el base.

En estos momentos, la salida del norteamericano aún no se ha confirmado de manera oficial, pero el propio jugador ha compartido en sus redes sociales una publicación del periodista Chris Haynes, uno de los más fiables en el entorno NBA, en la que se confirma que Dennis Smith Jr. abandona el Real Madrid. "El veterano base Dennis Smith Jr. dejará el Real Madrid y tiene la intención de regresar a la NBA esta temporada, según me dijeron fuentes de la liga", explicaba Haynes en la red social X.

Mala forma física y problemas de adaptación

Una de las principales causas de este adiós tempranero por parte de Smith Jr. se podría deber a un problema en la adaptación al equipo y a la ciudad. El base norteamericano venía de jugar durante siete temporadas en la NBA y, parece, que el estilo de vida y la competición que rige en Europa no han resultado de su agrado. A todo esto debemos sumarle su baja forma física en su llegada al club. En abril del pasado año disputó su último encuentro a nivel profesional y, ahora, ha acusado su mala preparación durante los meses previos a su fichaje pro el club blanco.

Chus Mateo afirmó en varias ocasiones que esperaba "poder contar con el jugador en plena forma para la Copa del Rey", que se disputó el pasado fin de semana en Gran Canaria. No solo no se pudo contar con Smith Jr. a su mejor nivel, sino que no formó parte de ninguna de las tres convocatorias del Real Madrid. El cuerpo técnico del equipo blanco ha trabajado en la recuperación de un jugador al que consideraban importante de cara al tramo final de temporada, pero no se ha cumplido el objetivo marcado en un primer momento. Todo ello ha llevado al jugador y al club a tomar la drástica decisión de separar sus caminos.

Fin al plazo de fichajes de la Euroliga

El Real Madrid se había reforzado por partida doble en este mercado invernal. El primero en llegar fue el base norteamericano, seguido del pívot Bruno Fernando. Ahora, la marcha de Smith Jr. lleva al Real Madrid de nuevo a tener la necesidad de incorporar nuevas piezas a un proyecto que parece haber perdido el rumbo. Pese a ser líder en Liga Endesa, el equipo dirigido pro Chus Mateo se encuentra fuera de los puestos de playoff de la Euroliga y ha perdido la final de la Copa ante Unicaja. Al comienzo de la temporada, también perdió la Supercopa Endesa ante los malagueños.

Dennis Smith Jr., en el encuentro ante Anadolu Efes. / TOLGA BOZOGLU / EFE

El límite fijado por la competición europea para inscribir a nuevos jugadores es el jueves 27 de febrero, justo antes de dar comienzo a una nueva jornada, en la que el Real Madrid se mide el Barça en un partido clave para sus aspiraciones en Europa. Los blancos tienen hasta esa fecha para hacerse con los servicios de un nuevo jugador que, esta vez sí, pueda ocupar la posición de base y dar un apoyo extra al 'Facu' Campazzo.