"Guardiola, quédate": Ancelotti hace gritar 'fuck off' al gran enemigo del Real Madrid

De Guardiola siempre se espera algo. Incluso en unos playoffs que traía perdidos contra un Real Madrid que es prácticamente invencible en el Bernabéu. Es el crédito de la reinvención de un entrenador que esta temporada se ha quedado sin recursos. Ni otros 200 millones añadidos a la cuenta de fichajes van a solucionar la peor temporada del español como entrenador. Un demérito para el que no existen asteriscos, porque del que pudo siempre se espera que, por lo menos, sea capaz de intentarlo. Esta eliminatoria frente al Real Madrid no traía ni veneno un equipo que la temporada pasada solo perdió tres partidos y este curso inacabable ya lleva más del doble. Un 3-1 que confirma a los blancos, un año más, y pese a todas los males de altura generados, como el favorito a llevarse la Champions. Y de paso se salda el recuerdo del 4-0 de hace dos cursos.

¿'Fuck you' o 'fuck off'? Mismo significado

Agitó la coctelera Pep como quien mezclaba de niño dos refrescos esperando encontrar una pócima mágica. El gas llegó de igual modo que se fue con una alineación montada con los fichajes de invierno: Marmoush en punta. Khusanov defendiendo a Vinicius cuando en la vida había jugado de lateral y Nico González teniendo que hacer de Rodri, algo que nadie puede hacer en este equipo, para desgracia de su entrenador. Y Haaland, junto a De Bruyne, hibernando en el banquillo, como reflejo de un pasado mejor. Pero mucho mejor que el de un equipo desnortado donde su entrenador no puede más que arañarse de frustración. En la previa dijo no entender la diferencia entre "fuck off" y "fuck you". Después de esta eliminación todo suena igual de mal.

Para los nuevos del City el mensaje era claro: que se enteren rápido del escenario en el que se encuentran. Un equipo roto y con una pobre gestión emocional que no es ni un reflejo del que, con diferentes resultados, sometió al Real Madrid las temporadas pasadas. Algunos cytizen el estricto control de entrada al Bernabéu -algunos no lo lograron- cuando su equipo ya perdía por 1-0 con un gol que Mbappé que es un fiel reflejo de un grupo abatido. Según datos de Opta, el francés anotó el tanto inicial después de la segunda mayor secuencia de pases ante el City de Guardiola en Liga de Campeones.

El conjunto inglés fue un juguete roto en manos del Real Madrid, que no necesitó ni apretar para irse al descanso con dos de ventaja. Cualquier equipo de LaLiga ha competido mejor en el Bernabéu que un City que demostró ser dos ramalazos en el Etihad que transformó Haaland. Para el vigente campeón de Europa es una gran noticia que una de sus bestias negras sea una caricatura. Así como las dificultades que presentan otras grandes marcas europeas como el Bayern. Antes de la eliminatoria se hablaba del posible desgaste de un partido insertado en el medio de un calendario agotador.

¿Por qué Khusanov no es Raúl Asencio?

Para el Real Madrid, el cruce ha merecido la pena. Le ha permitido recuperar la confianza en sus piernas y su talento. Todo ello, sin despeinarse más de la cuenta en un partido de vuelta con aroma de entrenamiento. El fondo sur ni siquiera sacó un tifo para responder a la mofa de la ida dirigida a un Vinicius que hizo pagar el rocambolesco viaje a Khusanov, quien tuvo que venir a España por Grecia para entrar en el espacio Schengen. No perdió los papeles. Asumió la derrota como el resto, pero con el peso de 40 millones, la cantidad pagada por un jugador del que hace un medio año no se tenía constancia.

Tampoco de Raúl Asencio, salvo por la investigación abierta en la que sigue imputado. Por este motivo se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro con el Alavés del 21 de diciembre de 2023. Su debut se produjo casi un año después, con los otros jugadores implicados en el caso ya fuera del club. Su adaptación no es que sea total, es que ha mejorado incluso el rendimiento de los hipotéticos titulares. Puso en valor su magnífico desplazamiento en largo en el primer tanto de Mbappé que desnudó a la temblorosa defensa del City.

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, durante una acción en el partido contra el Manchester City. / Bernat Armangue / AP

Ancelotti, mucho más que un "gestor" o "alineador"

Asencio es un futbolista comprometido, que se da el lujo de ordenar una defensa de circunstancias que se ha convertido en otra de las creaciones de Carletto. Sobre el italiano recae una etiqueta injusta de "alineador" o "gestor de grupos", cuando lo que ha demostrado en las últimas temporadas es que es tanto o más creativo que el mejor de los técnicos en esta faceta. A Guardiola siempre se le da el mérito de haberse inventado un nuevo Rodri. Pero, ¿y qué pasa con Ancelotti? Solo en su espalda se puede cargar con el peso y la responsabilidad del Real Madrid.

Después de los encontronazos contra el FC Barcelona, su cabeza volvió a servirse en bandeja. Como tantas otras veces. Las críticas no le han cabreado, pero sí que se haya mercadeado con su puesto sin ni siquiera dejarle terminar. Con Xabi Alonso a la espera. Solo alguien como Carletto ha sabido crear un entorno saludable para que brote el mejor Mbappé, una bestia competitiva a la que le pasó factura un rol autoimpuesto que ha sabido reconducir el italiano. Con el tercero del francés empezaron los 'olés' del Bernabéu, que cobró facturas pasadas con un "Guardiola quédate" que duele más que una goleada.