Valverde se desdice de sus buenas palabras hacia los árbitros: "Hoy no hablé porque me conozco, pero no olvido"

Sorprendió dos veces en apenas un par de horas Fede Valverde. Primero saliendo a la rueda de prensa previa al Real Madrid - Manchester City de Champions en un tono conciliador con los árbitros, asegurando que "todos somos humanos y podemos equivocarnos" a raiz de las últimas polémicas. Un mensaje en un tono diametralmente opuesto al de su entrenador Carlo Ancelotti, que aseguró que "han cometido errores bastante claros" y que "me siento más tranquilo con los arbitrajes en Europa".

Y luego, a eso de las 14.30 horas, desdiciéndose por completo y cambiando el sentido de su mensaje, acoplándose de esta forma al que impera en el último mes en el club blanco. El uruguayo escribió un texto en su cuenta de X en el que echó marcha atrás y se alejó de su tono previo conciliador para seguir echando leña al fuego de la polémica. Y dejar en agua de borrajas lo comprensivo que se había mostrado apenas un par de horas antes.

No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana.

Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido,… — Fede Valverde (@fedeevalverde) February 18, 2025

"No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición. Si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta Liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado", escribió, contradiciendo lo que había dicho poco antes.

En la rueda de prensa previa al duelo ante de la vuelta de la eliminatoria ante el City, el uruguayo aseguró que "todos somos humanos y podemos equivocarnos". Y abundó: "Yo no soy quién para juzgar. A los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien tampoco se les halaga. Yo lo único que puedo hacer es estar a disposición del equipo y hacer que, como capitán, el equipo piense en nosotros, en trabajar para dar lo mejor a este club y que el equipo gane títulos a final de año", había dicho el uruguayo, que en poco más de una hora cambió de opinión y pasó de empatizar con los árbitros a asegurar que no quiso hablar de ellos por prudencia.

Guerra abierta contra los árbitros

Un cambio de mensaje sorprendente, por las formas en que se produjo y por el contenido del mismo. Y que aviva, aún más si se puede, una polémica arbitral que no para de crecer y que en el último mes ha alcanzado cotas pocas veces vistas. Comunicados, insultos, desplantes, acusaciones, vídeos, denuncias... La relación entre el Real Madrid y el colectivo arbitral está en el peor momento.

Desde la entidad blanca consideran que se han visto perjudicados en los últimos tres encuentros de LaLiga, frente al Espanyol (1-0), Atlético (1-1) y Osasuna (1-1). Tres partidos que terminaron con dos empates y una derrota en los que se señalaron dos penaltis (el de Lino en el derbi fue el primero de la temporada en contra) y una expulsión contra los madridistas. Una sangría de puntos que permite al Barça depender de sí mismo para asaltar el liderato este lunes ante el Rayo. La posición del club que preside Florentino Pérez es clara: "Este sistema está desacreditado".

Una postura que en el club blanco mantienen desde el inicio de la crisis el 2 de febrero, con el 1-0 frente al RCD Espanyol, aunque la petición de un nuevo gobierno y forma de elegir a los colegiados ha sido una constante desde hace años.