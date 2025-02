Así funciona el nuevo formato de la Champions League 2024/25

La silueta de la imagen de la Champions, durante un sorteo. Nyon (Switzerland Schweiz Suisse), 15/03/2024.- The Champions League trophy is pictured during the draw for the UEFA Europa League quarter-finals at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, 15 March 2024. (Liga de Campeones, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT / MARCOS LÓPEZ| JEAN-CHRISTOPHE BOTT