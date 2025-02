Ancelotti: "Me siento más tranquilo con los arbitrajes en Europa"

El Real Madrid afronta este miércoles un partido fundamental para el desarrollo de la temporada, en la vuelta de los dieciseisavos de Champions ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). Los blancos, que llegan con ventaja de la ida tras ganar (2-3), cuentan con el regreso de Antonio Rudiger al grupo, lo que invita a pensar que el alemán formará pareja en la zaga con Raúl Asencio, empujando a Aurelien Tchouameni a la medular junto a Ceballos, con lo que Camavinga pasaría al banquillo. Aunque el técnico puntualizó que "Valverde salió tocado de Osasuna y podría jugar Raúl de lateral", opción que parece descartada salvo que el uruguayo se sienta peor con el paso de las horas. El italiano analizó la actualidad de su equipo y comenzó advirtiendo que "es un partido complicado y difícil. La idea es plantear el mismo partido que la semana pasada porque es una eliminatoria donde nos jugamos todo en 90 minutos".

Polémica arbitral

El tema estrella fue, una vez más, las decisiones arbitrales. Carletto comenzó advirtiendo que "no hay nada que decir. Ya he opinado de lo que está pasando, es algo bastante sorprendente. No estamos contentos con lo que ha pasado contra Osasuna, Atlético... Son tres partidos en los que nos han perjudicado con decisiones que todavía no entiendo. Han cometido errores bastante claros, pero tenemos esperanzas en que no se sancione a Bellingham". Carlo confesó que en Champions lo ve de otra manera: "Me siento más tranquilo con los arbitrajes en Europa. Hay menos polémicas y el VAR entra menos. Pitan los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta".

Preguntado por los nueve años de convivencia con el VAR, hizo la siguiente valoración: "Tengo dudas porque el VAR ha quitado demasiada responsabilidad al árbitro y el sistema es un poco peligroso. Creo que el VAR ha llegado para evitar errores flagrantes y no para intervenciones que son de fútbol. Muchas veces se decide por una imagen quitando la naturalidad del fútbol. Hay penaltis por pisotones que son parte del juego. Es difícil de entender el penalti de Le Normand, el de Tchouameni... Que la decisión la tome el VAR no lo entiendo".

Sobre la valoración de Guardiola de que el City solo tiene un 1% de posibilidades de pasar, fue categórico: "Pep no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido si piensa que solo tiene el 1%. Nosotros pensamos que tenemos una pequeña ventaja y debemos plantear el mismo partido de la ida, que ha salido bien". También habló de los episodios pasados ante Chelsea y Juventus, donde llegaron con ventaja y sufrieron para clasificarse en el Bernabéu: "Es un tema psicológico que tenemos en cuenta. Puedo decir que tenemos que plantear el partido como 0-0 pero es una tontería. Hay un dato objetivo y es el 2-3 de la ida. No puedes olvidar lo que es cierto, tenemos ventaja".