El "fuck off" y "fuck you" de Bellingham enredan al Real Madrid en un debate gramatical que da la iniciativa al Barça

El relato de LaLiga esta temporada es más impredecible de lo que en las últimas temporadas. Al principio de la campaña, el FC Barcelona encadenó una secuencia imprevista para un equipo que estrenaba entrenador, Hansi Flick, y por ende proyecto. Era tal la solvencia de la táctica del fuera de juego casi en campo rival que se dio por vencedor absoluto a los azulgranas, que además solventaron la primera gran entente con el Real Madrid con un 0-4 en el Bernabéu.

A partir de ahí, el conjunto catalán empezó a perder puntos en todos los campos, lo que conllevó un relevo al frente de la tabla tras la jornada 15, cuando los de Ancelotti tomaron la alternativa. Tres semanas después, el Atlético asaltó la cabeza del campeonato, que volvería a cambiar en la 20ª tirada. Tras los tropiezos de los dos clubes madrileños, el Barça, que llegó a estar a ocho puntos de la cabeza, vuelve a depender de sí mismo para alcanzar la cima de la tabla. Si gana contra el Rayo en lunes en Montjuïc retomará la iniciativa.

Bellingham: "I'm talking with you with respect"

Ojalá solo fueran motivos deportivos los que explican la alternancia, pero el protagonismo arbitral ha desplazado a los méritos futbolísticos de los implicados en la lucha por el liderato. El Real Madrid empató en el Sadar en otro capítulo cargado de polémica con los colegiados. El episodio central del 1-1 contra Osasuna, que Budimir consiguió tras un pisotón que recibió de Camavinga, fue la expulsión de Jude Bellingham. Munuera Montero recogió en el acta arbitral lo siguiente: "En el minuto 40, el jugador (5) Bellingham, fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí estando a escasos metros en los siguientes términos: 'Fuck you'".

Las cámaras de Movistar+ captaron el intercambio entre el árbitro andaluz y el jugador inglés. Según la lectura de labios ofrecida por el operador, Bellingham pronunció la siguiente frase: "I'm talking with you with respect" (Te estoy hablando con respeto). Y posteriormente dijo "Fuck off!" (que puede traducirse como "¡No me jodas!" o "¡Vete a la mierda!"). Palabras que el colegiado escuchó y que entendió que iban dirigidas a él, aunque en el acta escribió "fuck you".

Ancelotti salió en defensa de su jugador en la rueda de prensa posterior al partido del Sadar: "Creo que no ha entendido bien el inglés a Bellingham. Le ha dicho 'fuck off' y no 'fuck you'. La traducción es 'no me jodas' y creo que no es algo ofensivo. Han pasado cosas en los últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más". Carletto se expresa con fluidez en inglés. Entrenó al Chelsea (2009-2011) y al Everton (2019-2021), pero la disquisición gramatical no oculta la ofensa de Bellingham, que además parte de un comportamiento reiterado.

¿Qué diferencias hay entre "fuck off" y "fuck you"?

"Me ha dicho 'fuck you' (que te jodan)", le explicó Munuera Montero a Luka Modric, capitán del Real Madrid, tras tomar la decisión de expulsar al futbolista británico. Varios periodistas nativos anglosajones y hasta profesores en lengua inglesa han expresado su expresión en diferentes medios. La conclusión mayoritaria es que, tanto en el caso de "fuck you" reflejado por el colegiado o el "fuck off" que asegura haber dicho Bellingham y el Real Madrid, se trata de una ofensa contra el colegiado. Lenguaje grosero y abusivo que, de acuerdo a los textos reglamentarios, se sanciona con una roja.

Atendiendo al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, si se ratifica que Bellingham insultó a Munuera Montero, se enfrentará a una posible sanción de entre cuatro y doce partidos. “Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, establece el artículo 94 del reglamento.

"Sinceramente, no hay gran diferencia entre el 'fuck you' y el 'fuck off'. El primero es un poco más directo, pero ambas ofensas son iguales. Lo que dice Ancelotti es algo que sucede en contextos muy concretos, por lo que no tiene razón", argumentó Sid Lowe, corresponsal deportivo de The Guardian en España en declaraciones a la Cadena SER. Stephanie, una maestra de inglés neoyorquina, aseguró en Cadena Cope que "'fuck you' es un insulto más directo, más como ‘qué te jodan’. Es más fuerte e impactante, mientras que 'fuck off' es menos agresivo, más como ‘vete a la mierda’. Es menos ofensivo y lo usamos con más frecuencia".

Segunda expulsión de Bellingham en España

La expulsión de Bellingham es la tercera que sufre el Real Madrid en 24 jornadas de LaLiga, todas lejos del estadio Santiago Bernabéu, tras la de Mendy en Mallorca en la primera jornada y la de Vinicius en Mestalla a comienzos de año. Solo la del lateral francés fue por una acción del juego. En el caso del inglés, se trata de su segunda roja desde que está en España, tras la exclusión que sufrió en Mestalla el 2 de marzo de 2024, ya con el partido acabado, también por protestar y con Gil Manzano como colegido que impuso el castigo.

El Real Madrid presentará alegaciones al Comité de Disciplina contra la roja directa de Munuera Montero, al entender que el árbitro no escuchó bien lo que el inglés dijo en el campo. El club, que mantiene una guerra abierta contra el colectivo arbitral, asegura que hubo un grave error en la redacción del acta. “Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo y además lo que se ve en el vídeo no coincide con el acta", explicó Bellingham tras el encuentro.

"No quiero entrar en detalles de lo que se ha dicho, pero es una expresión como ‘¡joder!’. Es difícil porque, cuando el árbitro no está seguro y dice que he dicho algo que no he dicho, la consecuencia acaba por perjudicar al equipo. Sólo quiero aclarar que el Real Madrid sabe que yo no he sido tan irresponsable como para ponerles en la situación de dejarles con diez de forma intencionada. Pero claro, siendo parte de esta situación, parece que sí”, concluyó el inglés. Mientras las pruebas periciales de lo dicho o no, así como la semántica, el Barça tiene ante sí la oportunidad de recuperar el liderato.