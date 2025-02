¿Cuántos partidos de sanción le caerán a Bellingham por la roja directa de Munuera Montero en el Osasuna - Real Madrid?

Jude Belingham, jugador del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 39 del encuentro frente a Osasuna. En árbitro andaluz Munuera Montero expulsó al futbolista inglés por, supuestamente, una desconsideración. El contenido se conocerá en el acta del colegiado, que tenía muy cerca al mediocampista cuando decidió echarle del partido que iba 0-1. Munuera Montero llamó a Modric para explicarle el motivo. ¿Cuántos partidos de sanción le caerán a Bellingham por la roja en el Sadar?

¿Insulto o menosprecio? El matiz que marcará la sanción

Atendiendo al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), si Bellingham insultó a Munuera Montero, se enfrenta a una posible sanción de entre cuatro y doce partidos. “Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, establece el artículo 94 del reglamento.

En caso de aplicarse una sanción de este tipo, Bellingham no podría jugar los partidos de LaLiga ante Girona, Betis y Rayo, además de la ida de la semifinal de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. En caso de que la conclusión del colegiado solo sea referente al menosprecio, el castigo sería menor. “Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”, explica el artículo 117.

Precedentes de Bellingham contra el Atlético y el Espanyol

Durante el pasado derbi madrileño disputado en el Bernabéu, Bellingham también fue protagonista. Al cuarto de hora, luchaba con Marcos Llorente por una pelota en la banda del ataque del Real Madrid. El linier señaló que el Atlético tenía que reiniciar el juego. El inglés se giró hacia el ayudante de Soto Grado y le espetó: "Fuck you, man. Fuck off (Que te jodan, hombre. Vete a la mierda)". No recibió sanción en el encuentro, como sí ha sucedido en el Sadar, pero la denuncia posterior llegó al Comité Técnico de Árbitros.

En el partido contra el Espanyol, con Munuera Montero también como colegiado, fue enfocado por la realización del partido cuando se dirigía al colegiado. En sus labios se leyó: "You’re a piece of shit ('Eres un pedazo de mierda')”. Vio la amarilla, pero no pasó de una actuación posterior. Esta acción alimenta las quejas del Real Madrid, que, después de lo sucedido contra el Espanyol, cuando una entrada sobre Mbappé de Romero -que después marcaría el gol del empate- no se sancionó. Las reacciones a la roja de Bellingham no se han hecho esperar. "Hoy ha tocado expulsión", criticó Carvajal en sus redes sociales a través de un comentario acompañado de emoticonos sonriendo. Durante el Osasuna - Real Madrid, el banquillo blanco protestó varios penaltis. Ancelotti vio una amarilla por sus quejas.