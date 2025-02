Osasuna-Real Madrid, alineaciones probables, horario y dónde ver

Osasuna y Real Madrid se miden esta tarde noche en El Sadar, un fortín para los rojillos, que desde mediados de octubre solo han perdido dos partidos en casa (Athletic y Betis). Los pamplonicas golearon al Barça en su visita a Navarra (4-2) y esperan complicar la vida a un Real Madrid que se tendrá que emplear a fondo si quiere sacar algo de un campo que siempre ha sido muy complicado para los blancos.

Vicente Moreno, técnico local, tiene claro que "vamos a necesitar que juguemos el partido como una familia, no solo los del césped, sino también los de la grada. Es un partido para disfrutarlo. El Madrid tiene una plantilla de un nivel excelso, dirigida por un entrenador que actualmente no somos ni conscientes de lo histórico que es y va a ser. Nos tenemos que preocupar de nosotros. Hay que darle naturalidad y ser conscientes de la dificultad que tiene. Tiene que ser una motivación porque no siempre tienes la oportunidad de jugar contra estos equipos”.

Carlo Ancelotti confirmó que Valverde repetirá en el lateral, lo que hace que probablemente la línea defensiva sea la misma que jugó en Manchester, con la única duda de si Fran García entra por Mendy. Carletto considera que el partido ante Osasuna "es una gran oportunidad para seguir manteniendo el liderato. Todos hemos entendido lo importante que es el sacrificio en este equipo porque la calidad no falta en la plantilla. Pero ahora necesitamos la continuidad y Pamplona será un buen test para ver si la mantenemos. Creo que el equipo que entiende cuándo tenemos que apretar y si mañana no lo entiende con una Liga muy competida con rivales muy cerca, nos equivocamos".

Bajas en la defensa del Real Madrid

Ancelotti cuenta con las bajas de largas duración de Militao y Carvajal, a las que seguirá sumando las ausencias de Rudiger, Alaba y Lucas Vázquez. Por lo que se da por hecho que Asencio y Tchouaméni formen la pareja de centrales con Valverde a la derecha y la duda en la izquierda entre Mendy y Fran García. también se espera alguna rotación en ataque donde entrará Brahím de inicio y Arda podría ganarse también el puesto de salida.

Alineaciones del Osasuna-Real Madrid - Osasuna

OSASUNA: Sergio Herrera; Juan Cruz, Herrando, Catena, Areso; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Bryan Zaragoza, Budimir y Rubén García. .

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, Fran García; Camavinga, Ceballos, Brahím; Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

ÁRBITRO: José Luis Munuera Montero (andaluz).

Estadio: El Sadar.

Horario y dónde ver por TV el Osasuna-Real Madrid

El partido Osasuna y Real Madrid se disputa este sábado, 15 de febrero, a las 16.15 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo en televisión a través de DAZN. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.