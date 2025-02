Munuera Montero dice en el acta que expulsó a Bellingham por decirle "Fuck you!", pero el inglés le desmiente

Jude Bellingham fue expulsado en el minuto 39 por Munuera Montero con una roja que delataba que le había insultado. En un primer momento no se sabía qué le había dicho, pero las imágenes de las cámaras de Movistar han delatado la razón por la que el colegiado no se pensó ni un segundo la expulsión del futbolista del Real Madrid.

El inglés se dirigió al colegiado después de una jugada de ataque de los blancos y le reprochó la decisión. Bellingham le dijo después: "I'm talking with you with respect" (Te estoy hablando con respeto). Y posteriormente dijo "Fuck off!" (¡No me jodas!). Palabras que el colegiado escuchó y que entendió que iban dirigidas a él y que le empujaron a expulsarle automáticamente.

Según pone Munuera en el acta: "En el minuto 40 Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: "Fuck you". Una desconsideración que puede acarrear dos partidos para el inglés, lo que supondría que Bellingham se perdiría los partidos de Liga ante Girona y Betis.

Versiones diferentes

La versión del futbolista es diferente porque el inglés afirma que le dijo: "Fuck off!". "Está claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije,pero es algo más como 'joder' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación para que se quedara con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo. Ni siquiera lo digo directamente al árbitro, me lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado". El Real Madrid puede recurrir lo que dice en el acta el colegiado, porque las imágenes parece que desmienten la versión del árbitro y le dan la razón al jugador.

Se da la circunstancia de que el inglés ya había utilizado esa expresión en el partido del Real Madrid ante el Espanyol, al hablar con un asistente. Entonces no hubo sanción sobre el inglés por esta expresión de desprecio, pero en esta ocasión el colegiado sí ha escuchado las palabras del madridista y le ha costado la expulsión. Carlo Ancelotti ha reconocido que Bellingham le ha dicho "Fuck off" al árbitro y ha dicho que significa "¡No me jodas!", aunque el diccionario afirma que significa: "Vete a la mierda". Sobre este aspecto, en la Premier, el veterano árbitro Anthony Taylor expulsó a Wenger en 2017 por decir "Fuck off!".